News from France (частина 2)
Сьогодні ми відвідали коледж в місті "Auch" в Гасконії.
Саме тут вчиться безкоштовно син пані, яку я згадував вище.
Інформація в мережі така:
"Загальнотехнічна середня школа Pardailhan - це державна загальноосвітня середня школа, розташована в Оше та є частиною Академії Тулузи (!).
Загальнотехнічна середня школа Pardailhan особливо виділяється викладанням таких мов: італійська (!!), ICA (мови та культури античності) та латинська (!!!!!).
Пропонує секції: Європейська секція, Спортивна секція, Театральна секція.
Я здивувався великому комплексу ліцею: декілька корпусів за одним проєктом на одній території...
Як сказали наші українці, ліцей є більш відомим як такий, що готує фахівців для ресторанного та готельного бізнесу.
Але син нашої українки хлопець кмітливий та вибрав напрямок підготовки "Банківська справа" та "Журналістика". Йому порадили так: та пробуй - а потім остаточно вирішиш, що для тебе підійде краще...
Цікаво про мову: в цьому містечку родина мешкає з вересня 2023 року - знання французької мови=0.
приділили в школу - в клас франкомовний - інший би сильно переживав та плакав в свої 13 (!) років.
А цьому сказали: знайомся з хлопчиками, дивись хто з тобою розмовляє, не дивись хто якої раси - чи араб, чи француз, чи азіат - хто згоден дружити - спілкуйся та все получиться... ПОЛУЧИЛОСЯ!
Ложка дьогтю в бочку меду: як пані не шукала роботу - не знайшла.
Не питав за рахунок чого живе, але знаю, шо 2 рази на тиждень вона приїжджає в інше невеличке містечко, жде в залишках замку 16-го сторіччя збираються місцеві мешканки та займаються художньою творчістю: вишивка та робота з тканинами.
Син 14 років мешкає в гуртожитку, на вихідні приїжджає до мами (орієнтовно 30 км)
P.S. Мені в голову прийшла дурна думка, це щодо навчання.
Як так получилося, що в Україні в супереч Конституції (Стаття 53) створили купу приватних навчальних закладів, куди люди за вивчення Теореми Піфагора та віршів Лесі Українки несуть щорічно по 5 000 євро при середній по країні зарплатні в 22 000 гривень або 500 євро.
Чому у Франції за вивчення синусів та віршів Шарля Бодлера або Поля Верлена громадяни не несуть свою зарплатню за 1/2 року?
Дурна думка. Визнаю. Але точно знаю, що французи цього НЕ розуміють.