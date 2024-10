Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from France (частина 2)



Сьогодні ми відвідали коледж в місті "Auch" в Гасконії.

Саме тут вчиться безкоштовно син пані, яку я згадував вище.

https://pardailhan.mon-ent-occitanie.fr

Інформація в мережі така:

"Загальнотехнічна середня школа Pardailhan - це державна загальноосвітня середня школа, розташована в Оше та є частиною Академії Тулузи (!).

Загальнотехнічна середня школа Pardailhan особливо виділяється викладанням таких мов: італійська (!!), ICA (мови та культури античності) та латинська (!!!!!).

Пропонує секції: Європейська секція, Спортивна секція, Театральна секція.

Я здивувався великому комплексу ліцею: декілька корпусів за одним проєктом на одній території...



Як сказали наші українці, ліцей є більш відомим як такий, що готує фахівців для ресторанного та готельного бізнесу.

Але син нашої українки хлопець кмітливий та вибрав напрямок підготовки "Банківська справа" та "Журналістика". Йому порадили так: та пробуй - а потім остаточно вирішиш, що для тебе підійде краще...

Цікаво про мову: в цьому містечку родина мешкає з вересня 2023 року - знання французької мови=0.

приділили в школу - в клас франкомовний - інший би сильно переживав та плакав в свої 13 (!) років.

А цьому сказали: знайомся з хлопчиками, дивись хто з тобою розмовляє, не дивись хто якої раси - чи араб, чи француз, чи азіат - хто згоден дружити - спілкуйся та все получиться... ПОЛУЧИЛОСЯ!



Ложка дьогтю в бочку меду: як пані не шукала роботу - не знайшла.

Не питав за рахунок чого живе, але знаю, шо 2 рази на тиждень вона приїжджає в інше невеличке містечко, жде в залишках замку 16-го сторіччя збираються місцеві мешканки та займаються художньою творчістю: вишивка та робота з тканинами.

Син 14 років мешкає в гуртожитку, на вихідні приїжджає до мами (орієнтовно 30 км)





P.S. Мені в голову прийшла дурна думка, це щодо навчання.

Як так получилося, що в Україні в супереч Конституції (Стаття 53) створили купу приватних навчальних закладів, куди люди за вивчення Теореми Піфагора та віршів Лесі Українки несуть щорічно по 5 000 євро при середній по країні зарплатні в 22 000 гривень або 500 євро.

Чому у Франції за вивчення синусів та віршів Шарля Бодлера або Поля Верлена громадяни не несуть свою зарплатню за 1/2 року?

А є сценарій кризи за перших 5 років іпотеки. Тоді ймовірний сценарій 2008 року, коли іпотечні платежі стали в деяких понад 100% доходу через втрату роботи.

А є сценарій кризи за перших 5 років іпотеки. Тоді ймовірний сценарій 2008 року, коли іпотечні платежі стали в деяких понад 100% доходу через втрату роботи.

Ось тому доходи статистично оцінюють за медіаною, а не за середнім. Значно краще відбиває реальний стан речей. І до речі різниця між середнім і медіаною якраз показує, наскільки зажрата верхівка.



PS Аж цікаво стало, а що таке "реальна" в даному контексті? Це точно не з статистики термін. Ось тому доходи статистично оцінюють за медіаною, а не за середнім. Значно краще відбиває реальний стан речей. І до речі різниця між середнім і медіаною якраз показує, наскільки зажрата верхівка.PS Аж цікаво стало, а що таке "реальна" в даному контексті?

термін не зі статистики, а з реалій



термін не зі статистики, а з реалій

а саме з урахуванням зп, яку отримують в конвертах - її доля доволі велика. лікарі отримують додаткові бонуси, вчителі додатково підроблять репетиторами та таке інше. в нас ще багато людей займається дрібним бізнесом, але не зважаючи на наявність ФОП - працюють взагалі "вчорну"

А ФОПи взагалі в статистиці йдуть з мінімалкою.

А ФОПи взагалі в статистиці йдуть з мінімалкою.

Для цього є страховка, яка покриє кілька місяців платежів за кредитом при втраті роботи.

До того ж позбавити людину єдиного місця проживання не так вже й легко і процес розтягнеться на певний час.

Для цього є страховка, яка покриє кілька місяців платежів за кредитом при втраті роботи.

До того ж позбавити людину єдиного місця проживання не так вже й легко і процес розтягнеться на певний час.

І зустрічне питання: як платити оренду в разі втрати роботи?

Для цього є страховка, яка покриє кілька місяців платежів за кредитом при втраті роботи.

До того ж позбавити людину єдиного місця проживання не так вже й легко і процес розтягнеться на певний час.

І зустрічне питання: як платити оренду в разі втрати роботи? Для цього є страховка, яка покриє кілька місяців платежів за кредитом при втраті роботи.До того ж позбавити людину єдиного місця проживання не так вже й легко і процес розтягнеться на певний час.І зустрічне питання: як платити оренду в разі втрати роботи?

Для цього умні люди радять мати фінансову подушку хоча б на півроку життя. Якщо перспективи зовсім погані, можна розглянути переїзд до більш дешевого житла. А от у разі неможливості платити за іпотекою переїзд в більш скромне іпотечне житло навряд-чи можливий взагалі, а продаж і переїзд до орендованої конури, скоріш за все, призведе до фатальних матеріальних втрат.

Для цього є страховка, яка покриє кілька місяців платежів за кредитом при втраті роботи.

До того ж позбавити людину єдиного місця проживання не так вже й легко і процес розтягнеться на певний час.

І зустрічне питання: як платити оренду в разі втрати роботи? Для цього є страховка, яка покриє кілька місяців платежів за кредитом при втраті роботи.До того ж позбавити людину єдиного місця проживання не так вже й легко і процес розтягнеться на певний час.І зустрічне питання: як платити оренду в разі втрати роботи?

Для цього умні люди радять мати фінансову подушку хоча б на півроку життя. Якщо перспективи зовсім погані, можна розглянути переїзд до більш дешевого житла. А от у разі неможливості платити за іпотекою переїзд в більш скромне іпотечне житло навряд-чи можливий взагалі, а продаж і переїзд до орендованої конури, скоріш за все, призведе до фатальних матеріальних втрат.

Ну чого ж, цілком можливий також варіант здати в оренду іпотечне і переїзд в більш скромне.

Зміна об'єкту іпотеки на більш скромний теж можлива, але в період кризи навряд чи це розумний крок

Ну чого ж, цілком можливий також варіант здати в оренду іпотечне і переїзд в більш скромне.

Зміна об'єкту іпотеки на більш скромний теж можлива, але в період кризи навряд чи це розумний крок

Ну чого ж, цілком можливий також варіант здати в оренду іпотечне і переїзд в більш скромне.

Зміна об'єкту іпотеки на більш скромний теж можлива, але в період кризи навряд чи це розумний крок



New’s from USA



Отак пишеш людям, що за достойну роботу в достойних місцях платять достойні гроші - не вірять, підстрибують і навіть один знавець економіки несподівано застосував в своєму дописі по відношенню до мого допису одне слово, яке викликало шок у тих, хто 25 жовтня писав всеукраїнський радіо диктант за текстом Оксани Забужко…



А я писав: працюють так, що аж гай шумить!

Тому, що тре встигнути до 1 листопада. Який сьогодні день! Правильно: неробочий, субота, 26 жовтня… встигли. Фактично врятувати весь колектив…

Саме в ці години рейсом Alaska airlines 1383 із SJC (серце Силіконової долини) для відпочинку на острові Kauai «на недельку, до второго!» відбули вдалі кваліфіковані працівники з українців…

От молодці!

Ну і хто там шкодував для них 500k$ «з плюсом» на рік?

Даремно шкодували…

Наші вміють працювати та вміють заробляти!



P.S. Тут панове все сперечаються: «Що краще: жити в оренді чи іпотека?». Спеціально спитав: оренда. 3800$ на місяць. Їх влаштовує…

А питання повернення ВПО в окупацію відносяться до цієї теми чи ні? Бо є колега, який надумав повертатись в Мелітополь...

Звідки? З-за кордону?

Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...

