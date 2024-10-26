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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 жов, 2024 18:57
Gastarbaiter написав:
питання: як платити оренду в разі втрати роботи?
При оренді:
- можна знайти дешевшу оренду
- можна переїхати в батьківську хату (пишу про загальний випадок)
При іпотеці:
- можна тільки зїхати в батьківську хату, а квартиру здати, але оренда (пишу на зараз по Польщі) в два рази менше іпотечного платежа.
- продати цю хату і погасити іпотеку.
Як бачите, оренда більш гнучка.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:05
Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:10
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла
Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком...
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:18
BIGor написав:
Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком...
В Україні ця група абсолютно не заважає працювати. Навіщось то потрібен, мені він не розповідає на що його вербують.
Звісно житло, якщо воно не віртуальне, відібрали у законного власника який або виїхав, або виступав проти окупантів...
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:36
Дюрі-бачі написав:
А питання повернення ВПО в окупацію відносяться до цієї теми чи ні? Бо є колега, який надумав повертатись в Мелітополь...
напевне, не відноситься...
бо одна справа, коли люди повертаються просто тому, що там житло - а інша - коли заробляти гроші. на яку посаду? викладати? це вже чистої води колабораціонізм - скільки років за це дають? а в Мелітополі ще просто підірвати можуть (хоча підривають начальників, є багато простіших способів).
знаю один випадок, коли людина після початку війни звалила у Москву - так от тут про неї ніхто доброго слова не сказав (й вимарали ім'я будь, де згадувався). й найцікавіше, там на роботу його теж не взяли, куди він планував. зрадників ніхто не поважає, навіть загарбники.
я свого часу не залишився в Московії працювати, але коли це було. я не уявляю, як би я міг там жити.
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