Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2400240124022403 Додано: Суб 26 жов, 2024 18:57 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: питання: як платити оренду в разі втрати роботи? питання: як платити оренду в разі втрати роботи?

При оренді:

- можна знайти дешевшу оренду

- можна переїхати в батьківську хату (пишу про загальний випадок)



При іпотеці:

- можна тільки зїхати в батьківську хату, а квартиру здати, але оренда (пишу на зараз по Польщі) в два рази менше іпотечного платежа.

- продати цю хату і погасити іпотеку.



Як бачите, оренда більш гнучка. При оренді:- можна знайти дешевшу оренду- можна переїхати в батьківську хату (пишу про загальний випадок)При іпотеці:- можна тільки зїхати в батьківську хату, а квартиру здати, але оренда (пишу на зараз по Польщі) в два рази менше іпотечного платежа.- продати цю хату і погасити іпотеку.Як бачите, оренда більш гнучка. BIGor

Повідомлень: 9518 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 19:05 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло... Це як дитині повестися на цукерку від педофіла Це як дитині повестися на цукерку від педофіла Faceless

Модератор Повідомлень: 35529 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8072 раз. Профіль 4 8 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 19:10 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло... Це як дитині повестися на цукерку від педофіла Це як дитині повестися на цукерку від педофіла

Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком... Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком... BIGor

Повідомлень: 9518 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 19:18 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком... Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком...

В Україні ця група абсолютно не заважає працювати. Навіщось то потрібен, мені він не розповідає на що його вербують.

Звісно житло, якщо воно не віртуальне, відібрали у законного власника який або виїхав, або виступав проти окупантів... В Україні ця група абсолютно не заважає працювати. Навіщось то потрібен, мені він не розповідає на що його вербують.Звісно житло, якщо воно не віртуальне, відібрали у законного власника який або виїхав, або виступав проти окупантів... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3985 З нами з: 29.07.22 Подякував: 719 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 19:36 Дюрі-бачі написав: А питання повернення ВПО в окупацію відносяться до цієї теми чи ні? Бо є колега, який надумав повертатись в Мелітополь... А питання повернення ВПО в окупацію відносяться до цієї теми чи ні? Бо є колега, який надумав повертатись в Мелітополь...

напевне, не відноситься...



бо одна справа, коли люди повертаються просто тому, що там житло - а інша - коли заробляти гроші. на яку посаду? викладати? це вже чистої води колабораціонізм - скільки років за це дають? а в Мелітополі ще просто підірвати можуть (хоча підривають начальників, є багато простіших способів).



знаю один випадок, коли людина після початку війни звалила у Москву - так от тут про неї ніхто доброго слова не сказав (й вимарали ім'я будь, де згадувався). й найцікавіше, там на роботу його теж не взяли, куди він планував. зрадників ніхто не поважає, навіть загарбники.



я свого часу не залишився в Московії працювати, але коли це було. я не уявляю, як би я міг там жити. напевне, не відноситься...бо одна справа, коли люди повертаються просто тому, що там житло - а інша - коли заробляти гроші. на яку посаду? викладати? це вже чистої води колабораціонізм - скільки років за це дають? а в Мелітополі ще просто підірвати можуть (хоча підривають начальників, є багато простіших способів).знаю один випадок, коли людина після початку війни звалила у Москву - так от тут про неї ніхто доброго слова не сказав (й вимарали ім'я будь, де згадувався). й найцікавіше, там на роботу його теж не взяли, куди він планував. зрадників ніхто не поважає, навіть загарбники.я свого часу не залишився в Московії працювати, але коли це було. я не уявляю, як би я міг там жити. Shaman

Повідомлень: 7142 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1505 раз. Профіль 1 3 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2400240124022403 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор