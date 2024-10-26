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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2400240124022403
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:питання: як платити оренду в разі втрати роботи?

При оренді:
- можна знайти дешевшу оренду
- можна переїхати в батьківську хату (пишу про загальний випадок)

При іпотеці:
- можна тільки зїхати в батьківську хату, а квартиру здати, але оренда (пишу на зараз по Польщі) в два рази менше іпотечного платежа.
- продати цю хату і погасити іпотеку.

Як бачите, оренда більш гнучка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:10

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла

Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком...

В Україні ця група абсолютно не заважає працювати. Навіщось то потрібен, мені він не розповідає на що його вербують.
Звісно житло, якщо воно не віртуальне, відібрали у законного власника який або виїхав, або виступав проти окупантів...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:36

  Дюрі-бачі написав:А питання повернення ВПО в окупацію відносяться до цієї теми чи ні? Бо є колега, який надумав повертатись в Мелітополь...

напевне, не відноситься...

бо одна справа, коли люди повертаються просто тому, що там житло - а інша - коли заробляти гроші. на яку посаду? викладати? це вже чистої води колабораціонізм - скільки років за це дають? а в Мелітополі ще просто підірвати можуть (хоча підривають начальників, є багато простіших способів).

знаю один випадок, коли людина після початку війни звалила у Москву - так от тут про неї ніхто доброго слова не сказав (й вимарали ім'я будь, де згадувався). й найцікавіше, там на роботу його теж не взяли, куди він планував. зрадників ніхто не поважає, навіть загарбники.

я свого часу не залишився в Московії працювати, але коли це було. я не уявляю, як би я міг там жити.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:на яку посаду? викладати?

Деталей не знаю, але скоріш то якась "ревізорська" робота
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:на яку посаду? викладати?

Деталей не знаю, але скоріш то якась "ревізорська" робота

ви йому нагадайте анекдот про графік роботи рік через десять :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:46

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла

Давно це було.
Мій брат 18-ти річним хлопцем як і всі пішов в армію. Попав в Афганістан десь через рік був контужений - викинуло з БТР - та повернувся інвалідом другої групи внаслідок вибуху. В Ташкенті в госпіталі нагородили гепатитом.
Жив з мамою в Сімферополі.
Одного вечора біля будинку зупинився чорний Мерседес-600, вийшов водій та спитав мого брата, той вийшов на вулицю: відкрилися задні двері: бородатий чеченець:
- Ти був в Афгані снайпером?
- Я.
- Збирайся, є робота за 3000$ на місяць (нагадую було давно, гроші були хороші).
- Я не поїду.
- Подумай та збирайся.
- Не поїду.

І не поїхав.
akurt
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