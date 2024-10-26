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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 жов, 2024 18:57
Gastarbaiter написав:
питання: як платити оренду в разі втрати роботи?
При оренді:
- можна знайти дешевшу оренду
- можна переїхати в батьківську хату (пишу про загальний випадок)
При іпотеці:
- можна тільки зїхати в батьківську хату, а квартиру здати, але оренда (пишу на зараз по Польщі) в два рази менше іпотечного платежа.
- продати цю хату і погасити іпотеку.
Як бачите, оренда більш гнучка.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:05
Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:10
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла
Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком...
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:18
BIGor написав:
Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком...
В Україні ця група абсолютно не заважає працювати. Навіщось то потрібен, мені він не розповідає на що його вербують.
Звісно житло, якщо воно не віртуальне, відібрали у законного власника який або виїхав, або виступав проти окупантів...
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:36
Дюрі-бачі написав:
А питання повернення ВПО в окупацію відносяться до цієї теми чи ні? Бо є колега, який надумав повертатись в Мелітополь...
напевне, не відноситься...
бо одна справа, коли люди повертаються просто тому, що там житло - а інша - коли заробляти гроші. на яку посаду? викладати? це вже чистої води колабораціонізм - скільки років за це дають? а в Мелітополі ще просто підірвати можуть (хоча підривають начальників, є багато простіших способів).
знаю один випадок, коли людина після початку війни звалила у Москву - так от тут про неї ніхто доброго слова не сказав (й вимарали ім'я будь, де згадувався). й найцікавіше, там на роботу його теж не взяли, куди він планував. зрадників ніхто не поважає, навіть загарбники.
я свого часу не залишився в Московії працювати, але коли це було. я не уявляю, як би я міг там жити.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:15
Shaman написав:
на яку посаду? викладати?
Деталей не знаю, але скоріш то якась "ревізорська" робота
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:21
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
на яку посаду? викладати?
Деталей не знаю, але скоріш то якась "ревізорська" робота
ви йому нагадайте анекдот про графік роботи рік через десять
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:46
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла
Давно це було.
Мій брат 18-ти річним хлопцем як і всі пішов в армію. Попав в Афганістан десь через рік був контужений - викинуло з БТР - та повернувся інвалідом другої групи внаслідок вибуху. В Ташкенті в госпіталі нагородили гепатитом.
Жив з мамою в Сімферополі.
Одного вечора біля будинку зупинився чорний Мерседес-600, вийшов водій та спитав мого брата, той вийшов на вулицю: відкрилися задні двері: бородатий чеченець:
- Ти був в Афгані снайпером?
- Я.
- Збирайся, є робота за 3000$ на місяць (нагадую було давно, гроші були хороші).
- Я не поїду.
- Подумай та збирайся.
- Не поїду.
І не поїхав.
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akurt
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Додано: Суб 26 жов, 2024 22:49
коли активно протиставляють тут й там, чомусь забувають, що про це багато разів казали
"люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота."Платите ви, багатіють вони! Економіка "успішного успіху" - чому люди вірять в легкі гроші?
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Shaman
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