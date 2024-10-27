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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 жов, 2024 18:57
Gastarbaiter написав:
питання: як платити оренду в разі втрати роботи?
При оренді:
- можна знайти дешевшу оренду
- можна переїхати в батьківську хату (пишу про загальний випадок)
При іпотеці:
- можна тільки зїхати в батьківську хату, а квартиру здати, але оренда (пишу на зараз по Польщі) в два рази менше іпотечного платежа.
- продати цю хату і погасити іпотеку.
Як бачите, оренда більш гнучка.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:05
Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:10
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла
Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком...
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:18
BIGor написав:
Цікаво інше, нащо їм інвалід 2-гої групи (не менше) для роботи? І житло може бути з душком...
В Україні ця група абсолютно не заважає працювати. Навіщось то потрібен, мені він не розповідає на що його вербують.
Звісно житло, якщо воно не віртуальне, відібрали у законного власника який або виїхав, або виступав проти окупантів...
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:36
Дюрі-бачі написав:
А питання повернення ВПО в окупацію відносяться до цієї теми чи ні? Бо є колега, який надумав повертатись в Мелітополь...
напевне, не відноситься...
бо одна справа, коли люди повертаються просто тому, що там житло - а інша - коли заробляти гроші. на яку посаду? викладати? це вже чистої води колабораціонізм - скільки років за це дають? а в Мелітополі ще просто підірвати можуть (хоча підривають начальників, є багато простіших способів).
знаю один випадок, коли людина після початку війни звалила у Москву - так от тут про неї ніхто доброго слова не сказав (й вимарали ім'я будь, де згадувався). й найцікавіше, там на роботу його теж не взяли, куди він планував. зрадників ніхто не поважає, навіть загарбники.
я свого часу не залишився в Московії працювати, але коли це було. я не уявляю, як би я міг там жити.
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Shaman
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:15
Shaman написав:
на яку посаду? викладати?
Деталей не знаю, але скоріш то якась "ревізорська" робота
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:21
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
на яку посаду? викладати?
Деталей не знаю, але скоріш то якась "ревізорська" робота
ви йому нагадайте анекдот про графік роботи рік через десять
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:46
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Faceless Та поки в Ужгороді, він "непридатний", знятий з обліку і регулярно їздить закордон. Каже, що вийшли на зв'язок "колаборанти" і обіцяють і хорошу зарплату і головне - житло...
Це як дитині повестися на цукерку від педофіла
Давно це було.
Мій брат 18-ти річним хлопцем як і всі пішов в армію. Попав в Афганістан десь через рік був контужений - викинуло з БТР - та повернувся інвалідом другої групи внаслідок вибуху. В Ташкенті в госпіталі нагородили гепатитом.
Жив з мамою в Сімферополі.
Одного вечора біля будинку зупинився чорний Мерседес-600, вийшов водій та спитав мого брата, той вийшов на вулицю: відкрилися задні двері: бородатий чеченець:
- Ти був в Афгані снайпером?
- Я.
- Збирайся, є робота за 3000$ на місяць (нагадую було давно, гроші були хороші).
- Я не поїду.
- Подумай та збирайся.
- Не поїду.
І не поїхав.
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akurt
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Додано: Суб 26 жов, 2024 22:49
коли активно протиставляють тут й там, чомусь забувають, що про це багато разів казали
"люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота."Платите ви, багатіють вони! Економіка "успішного успіху" - чому люди вірять в легкі гроші?
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Shaman
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Додано: Нед 27 жов, 2024 12:14
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Цікава інформація для групи панів на цій гілці, які опікуються тим, як і до чого можна пристосувати кредитні кошти ЗА КОРДОНОМ, в Еміграції...
Мій співрозмовник - колишній мій підлеглий, який неймовірним чудом - а точніше завдячуючи своєму працелюбству - опинився в ці дні в якості сусіда пана rjkz.
Ви всі знаєте його позицію: НЕ КУПУВАТИ авто, коли ти мешкаєш в такому специфічному місті, як Нью Йорк.
Тим цікавіше протилежна думка, особливо коли розумієш, що на твій вибір впливає твоя робота.
Я так і поставив питання: "Як ти відносишся до думки про те, що в Нью Йорку не треба мати власне авто?"
Фрагменти нашої розмови.
Він: Дивіться, донедавна я поділяв позицію якоюсь мірою тієї людини, яку Ви називаєте моїм сусідом.
Але є одне "АЛЕ"!
Навіть два "Але". Перше: якщо тобі за цілий день потрібно вранці з точки А в точку Б дістатися, і ввечері назад - мається на увазі робота - безумовно - вона вибачте і на фіг не потрібна.
Дешевше на метро чи іншим громадським транспортом (благо він у НЙ розвинений).
Друге: якщо людина не цінує свого часу, як одного разу мені тут сказала по секрету одна розумна жінка – то катайся каже громадським транспортом.
Пересування на авто в Нью Йорку - це мобільність як на мене.
Я працюю на таких видах робіт, де авто необхідне як повітря. Інакше я б на громадському транспорті "до сьомої зорі" діставався до точки призначення.
Я: Супер відповідь. Все логічно.
Він: Ось предметно знов, я 2 місяці тому купив власний автомобіль. Бо дитина підросла - ми возимо на секції його. Плюс ми їздимо у вихідні туди, куди хочемо - благо в Штатах є де і що подивитися. Далеко ходити не треба – ми з'їздили минулими вихідними на Ніагарський водоспад, заїжджали попутно на гарні місця подивитися. Воно того варте.
...Так що скажу так: якщо ти тільки-но приїхав до Нью-Йорка, можна обійтися і без авто, але далі це - мені здається - необхідність. Незважаючи на просто кінські ціни на страховки саме у НЙ.
Я: Яку автівку купив?
Він: Я хотів CR-V или RAV-4 гібридні, але вони тут вартують "космос". Прийшлося пригальмувати юнацьку мрію😉
Я: ну в Україні такі авто коштують від 50 000 доларів... Можна правда взяти кредит від Приватбанку - і навіть безвідсотковий, але перший внесок повинен бути здається на менше 50% і кредит на 1 чи 2 роки.
Він: взяв Тігуан...
Я: Ха! Не повіриш, але саме Тігуан купив мій приятель у липні. Продав Тігуан, якому 12 років, за 14 000 доларів і купив новий.
Він: Є неприємність: в мене "кінські" умови кредиту були: 16 (!!!!) % річних.
Я: Жах!
Він: Але сказали, що після рефінансування через 6 місяців зроблять 5% річних... Крім того, я перший внесок зробив маленький: 3500 доларів. Але в мене кредитна історія гарна, особливо нічого в кредит не купував - хіба що жінці iPhone - але його вже виплатив. Але не це є головним болем.
Я: А що? Штрафи? Мене вчора мабуть впіймав радар - їхав з Тулузи на схід Франції - на швидкості десь 86 км/год, а там був знак 80... "Влетів" - мабуть - на 65 євро...
Він: Знаєте скільки мені нарахували за страховку в місяць спочатку?
Я: Ну здивуй...
Він: 1200 доларів на місяць... Дружина мені сказала, що за 1200 страховки можна на віслюку по Нью Йорку кататися... з власним жокеєм...
Я: Да... Зазвичай чую від наших, що платять якісь помірні суми - орієнтовно 200-300 доларів на місяць, а буває і значно менше, наприклад 70...
Він: Але потім я "прийшов до тями" - знайшов людину, то зробив для НЙ і нашого району - 500 доларів. Це для НЙ, для Брукліна - взагалі нема про що говорити...
Я: Наскільки я знаю, там вираховують так: береться стаж водіння по штатах, марка авто район проживання і ще багато всього...
Він: Так і є. Я говорю для Брукліна... Бо навіть у тому самому Квінсі, дешевше страхування, Стейтен Айленд так само, Бронкс само собою 😀
Я: Зрозуміло...
Він: Ну що ж поробиш... Будемо думати, будемо працювати...
Я: Саме так!
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 27 жов, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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