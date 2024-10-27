Додано: Нед 27 жов, 2024 12:14

Еміграція, заробітчанство



News from USA



Цікава інформація для групи панів на цій гілці, які опікуються тим, як і до чого можна пристосувати кредитні кошти ЗА КОРДОНОМ, в Еміграції...

Мій співрозмовник - колишній мій підлеглий, який неймовірним чудом - а точніше завдячуючи своєму працелюбству - опинився в ці дні в якості сусіда пана rjkz.

Ви всі знаєте його позицію: НЕ КУПУВАТИ авто, коли ти мешкаєш в такому специфічному місті, як Нью Йорк.



Тим цікавіше протилежна думка, особливо коли розумієш, що на твій вибір впливає твоя робота.

Я так і поставив питання: "Як ти відносишся до думки про те, що в Нью Йорку не треба мати власне авто?"

Фрагменти нашої розмови.



Він: Дивіться, донедавна я поділяв позицію якоюсь мірою тієї людини, яку Ви називаєте моїм сусідом.

Але є одне "АЛЕ"!

Навіть два "Але". Перше: якщо тобі за цілий день потрібно вранці з точки А в точку Б дістатися, і ввечері назад - мається на увазі робота - безумовно - вона вибачте і на фіг не потрібна.

Дешевше на метро чи іншим громадським транспортом (благо він у НЙ розвинений).

Друге: якщо людина не цінує свого часу, як одного разу мені тут сказала по секрету одна розумна жінка – то катайся каже громадським транспортом.

Пересування на авто в Нью Йорку - це мобільність як на мене.

Я працюю на таких видах робіт, де авто необхідне як повітря. Інакше я б на громадському транспорті "до сьомої зорі" діставався до точки призначення.



Я: Супер відповідь. Все логічно.



Він: Ось предметно знов, я 2 місяці тому купив власний автомобіль. Бо дитина підросла - ми возимо на секції його. Плюс ми їздимо у вихідні туди, куди хочемо - благо в Штатах є де і що подивитися. Далеко ходити не треба – ми з'їздили минулими вихідними на Ніагарський водоспад, заїжджали попутно на гарні місця подивитися. Воно того варте.

...Так що скажу так: якщо ти тільки-но приїхав до Нью-Йорка, можна обійтися і без авто, але далі це - мені здається - необхідність. Незважаючи на просто кінські ціни на страховки саме у НЙ.



Я: Яку автівку купив?



Він: Я хотів CR-V или RAV-4 гібридні, але вони тут вартують "космос". Прийшлося пригальмувати юнацьку мрію😉



Я: ну в Україні такі авто коштують від 50 000 доларів... Можна правда взяти кредит від Приватбанку - і навіть безвідсотковий, але перший внесок повинен бути здається на менше 50% і кредит на 1 чи 2 роки.



Він: взяв Тігуан...



Я: Ха! Не повіриш, але саме Тігуан купив мій приятель у липні. Продав Тігуан, якому 12 років, за 14 000 доларів і купив новий.



Він: Є неприємність: в мене "кінські" умови кредиту були: 16 (!!!!) % річних.



Я: Жах!



Він: Але сказали, що після рефінансування через 6 місяців зроблять 5% річних... Крім того, я перший внесок зробив маленький: 3500 доларів. Але в мене кредитна історія гарна, особливо нічого в кредит не купував - хіба що жінці iPhone - але його вже виплатив. Але не це є головним болем.



Я: А що? Штрафи? Мене вчора мабуть впіймав радар - їхав з Тулузи на схід Франції - на швидкості десь 86 км/год, а там був знак 80... "Влетів" - мабуть - на 65 євро...



Він: Знаєте скільки мені нарахували за страховку в місяць спочатку?



Я: Ну здивуй...



Він: 1200 доларів на місяць... Дружина мені сказала, що за 1200 страховки можна на віслюку по Нью Йорку кататися... з власним жокеєм...



Я: Да... Зазвичай чую від наших, що платять якісь помірні суми - орієнтовно 200-300 доларів на місяць, а буває і значно менше, наприклад 70...



Він: Але потім я "прийшов до тями" - знайшов людину, то зробив для НЙ і нашого району - 500 доларів. Це для НЙ, для Брукліна - взагалі нема про що говорити...



Я: Наскільки я знаю, там вираховують так: береться стаж водіння по штатах, марка авто район проживання і ще багато всього...



Він: Так і є. Я говорю для Брукліна... Бо навіть у тому самому Квінсі, дешевше страхування, Стейтен Айленд так само, Бронкс само собою 😀



Я: Зрозуміло...



Він: Ну що ж поробиш... Будемо думати, будемо працювати...



Я: Саме так!