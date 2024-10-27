WTF? Страховка, яка діє тільки в певному районі міста?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 12:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 27 жов, 2024 12:30
Кожен мешканець США має адресу реєстрації, за якою він реально мешкає.
Кожен район та кожен штат встановлює свої "власні" тарифи.
Тобто всі платежі/податки залежать від адреси реєстрації людини, а їздити ви можете хоч від Нью-Йорка до Сан Дієго.
Не можна жити в одному районі/місті/штаті, а мати реєстрацію в іншому - це вважається обманом/злочином (не стосується випадків, коли людина має ім"я Д"Артаньян, який приходить почитати газету у Констанції Бунасьо в години відсутності її чоловіка).
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