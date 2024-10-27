WTF? Страховка, яка діє тільки в певному районі міста?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 12:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 27 жов, 2024 12:30
Кожен мешканець США має адресу реєстрації, за якою він реально мешкає.
Кожен район та кожен штат встановлює свої "власні" тарифи.
Тобто всі платежі/податки залежать від адреси реєстрації людини, а їздити ви можете хоч від Нью-Йорка до Сан Дієго.
Не можна жити в одному районі/місті/штаті, а мати реєстрацію в іншому - це вважається обманом/злочином (не стосується випадків, коли людина має ім"я Д"Артаньян, який приходить почитати газету у Констанції Бунасьо в години відсутності її чоловіка).
Додано: Нед 27 жов, 2024 12:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Прохладная история.
Первый вопрос - как туда добираться? На авто через Псков (неделя за рулём)?
Или авиа через Шереметьево с анальным досмотром и потом на перекладных - тоже неделю.
За дорогу платить он сам будет? Или пришлют на карту командировочные перед выездом?
Это не касаясь вопроса жизни в радиусе десятков километров от известной АЭС в разгар "экзистенциальной войны".
Разве что "дедушка старый, ему всё равно"
Додано: Нед 27 жов, 2024 12:52
Re: Еміграція, заробітчанство
Не знаю. В теорії якось через Туреччину в Краснодар і звідти через Крим...
40 років то ще не старість. Він мені то й розказав, щоб похвалитись, що "скоро в нього буде власна квартира". Ну і звісно грає роль глибока образа на нашу владу, яка "кинула його, як ВПО, на призволяще і зруйнувала родину"
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