Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2401240224032404 Додано: Нед 27 жов, 2024 12:25 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: то зробив для НЙ і нашого району - то зробив для НЙ і нашого району -

WTF? Страховка, яка діє тільки в певному районі міста? WTF? Страховка, яка діє тільки в певному районі міста? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3993 З нами з: 29.07.22 Подякував: 721 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2024 12:30 Кожен мешканець США має адресу реєстрації, за якою він реально мешкає.

Кожен район та кожен штат встановлює свої "власні" тарифи.

Тобто всі платежі/податки залежать від адреси реєстрації людини, а їздити ви можете хоч від Нью-Йорка до Сан Дієго.



Не можна жити в одному районі/місті/штаті, а мати реєстрацію в іншому - це вважається обманом/злочином (не стосується випадків, коли людина має ім"я Д"Артаньян, який приходить почитати газету у Констанції Бунасьо в години відсутності її чоловіка). akurt

Повідомлень: 10231 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3768 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2024 12:45 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Деталей не знаю, але скоріш то якась "ревізорська" робота

Деталей не знаю, але скоріш то якась "ревізорська" робота

Прохладная история.

Первый вопрос - как туда добираться? На авто через Псков (неделя за рулём)?

Или авиа через Шереметьево с анальным досмотром и потом на перекладных - тоже неделю.

За дорогу платить он сам будет? Или пришлют на карту командировочные перед выездом?

Это не касаясь вопроса жизни в радиусе десятков километров от известной АЭС в разгар "экзистенциальной войны".

Разве что "дедушка старый, ему всё равно" Прохладная история.Первый вопрос - как туда добираться? На авто через Псков (неделя за рулём)?Или авиа через Шереметьево с анальным досмотром и потом на перекладных - тоже неделю.За дорогу платить он сам будет? Или пришлют на карту командировочные перед выездом?Это не касаясь вопроса жизни в радиусе десятков километров от известной АЭС в разгар "экзистенциальной войны".Разве что "дедушка старый, ему всё равно" anduzenko

Повідомлень: 191 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 26 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2024 12:52 Re: Еміграція, заробітчанство anduzenko написав: Первый вопрос - как туда добираться? Первый вопрос - как туда добираться?

Не знаю. В теорії якось через Туреччину в Краснодар і звідти через Крим...

anduzenko написав: Разве что "дедушка старый, ему всё равно" Разве что "дедушка старый, ему всё равно"

40 років то ще не старість. Він мені то й розказав, щоб похвалитись, що "скоро в нього буде власна квартира". Ну і звісно грає роль глибока образа на нашу владу, яка "кинула його, як ВПО, на призволяще і зруйнувала родину" Не знаю. В теорії якось через Туреччину в Краснодар і звідти через Крим...40 років то ще не старість. Він мені то й розказав, щоб похвалитись, що "скоро в нього буде власна квартира". Ну і звісно грає роль глибока образа на нашу владу, яка "кинула його, як ВПО, на призволяще і зруйнувала родину" Дюрі-бачі

Повідомлень: 3993 З нами з: 29.07.22 Подякував: 721 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2401240224032404 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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