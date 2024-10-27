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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2401240224032404
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:то зробив для НЙ і нашого району -

WTF? Страховка, яка діє тільки в певному районі міста?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:30

Кожен мешканець США має адресу реєстрації, за якою він реально мешкає.
Кожен район та кожен штат встановлює свої "власні" тарифи.
Тобто всі платежі/податки залежать від адреси реєстрації людини, а їздити ви можете хоч від Нью-Йорка до Сан Дієго.

Не можна жити в одному районі/місті/штаті, а мати реєстрацію в іншому - це вважається обманом/злочином (не стосується випадків, коли людина має ім"я Д"Артаньян, який приходить почитати газету у Констанції Бунасьо в години відсутності її чоловіка).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Деталей не знаю, але скоріш то якась "ревізорська" робота

Прохладная история.
Первый вопрос - как туда добираться? На авто через Псков (неделя за рулём)?
Или авиа через Шереметьево с анальным досмотром и потом на перекладных - тоже неделю.
За дорогу платить он сам будет? Или пришлют на карту командировочные перед выездом?
Это не касаясь вопроса жизни в радиусе десятков километров от известной АЭС в разгар "экзистенциальной войны".
Разве что "дедушка старый, ему всё равно"
anduzenko
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  anduzenko написав:Первый вопрос - как туда добираться?

Не знаю. В теорії якось через Туреччину в Краснодар і звідти через Крим...
  anduzenko написав:Разве что "дедушка старый, ему всё равно"

40 років то ще не старість. Він мені то й розказав, щоб похвалитись, що "скоро в нього буде власна квартира". Ну і звісно грає роль глибока образа на нашу владу, яка "кинула його, як ВПО, на призволяще і зруйнувала родину"
Дюрі-бачі
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