WTF? Страховка, яка діє тільки в певному районі міста?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 12:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 27 жов, 2024 12:30
Кожен мешканець США має адресу реєстрації, за якою він реально мешкає.
Кожен район та кожен штат встановлює свої "власні" тарифи.
Тобто всі платежі/податки залежать від адреси реєстрації людини, а їздити ви можете хоч від Нью-Йорка до Сан Дієго.
Не можна жити в одному районі/місті/штаті, а мати реєстрацію в іншому - це вважається обманом/злочином (не стосується випадків, коли людина має ім"я Д"Артаньян, який приходить почитати газету у Констанції Бунасьо в години відсутності її чоловіка).
Додано: Нед 27 жов, 2024 12:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Прохладная история.
Первый вопрос - как туда добираться? На авто через Псков (неделя за рулём)?
Или авиа через Шереметьево с анальным досмотром и потом на перекладных - тоже неделю.
За дорогу платить он сам будет? Или пришлют на карту командировочные перед выездом?
Это не касаясь вопроса жизни в радиусе десятков километров от известной АЭС в разгар "экзистенциальной войны".
Разве что "дедушка старый, ему всё равно"
Додано: Нед 27 жов, 2024 12:52
Re: Еміграція, заробітчанство
Не знаю. В теорії якось через Туреччину в Краснодар і звідти через Крим...
40 років то ще не старість. Він мені то й розказав, щоб похвалитись, що "скоро в нього буде власна квартира". Ну і звісно грає роль глибока образа на нашу владу, яка "кинула його, як ВПО, на призволяще і зруйнувала родину"
Додано: Нед 27 жов, 2024 14:43
Цікавий аргумент...
Гадаю мільйони українців можуть висунути саме такий аргумент.
Це ті мільйони, які свого часу голосували проти Кравчука, проти Чорновола, проти Лук"яненка, Юхновського, Таланчука, Яценюка, Костенка та інших...
Натомість голосували (і серед моїх приятелів такі були) за Мороза, Симоненка, Вітренко, Бродського, Рабіновича, Януковича, Богословську, Тігіпка, Бойка, Добкіна та інших одіозних фігур.
Так ніде не робили в світі. Ніякі народи. Тому і живуть по-іншому.
Щойно повернувся з прогулянки: на в"ізді в містечко стоїть пам"ятник загиблим мешканцям - іх 39 - 39 чоловіків пішли на війну - Першу світову - 1914-1918. Всі переписані по іменах та прізвищах.
Я нікому в голову не прийшло добиратися через анальний огляд в Шереметьєво в Мелітополь...
І тому РЕАЛЬНО на фронтонах/одвірках приватних будинків збереглися цифри: як не 1663, так 1881...
Все ціле. І нащадки цілі...
P.S. Під час прогулянки лісом та полем в компанії була вчителька, яка хизувалася новими кросівками та спортивним костюмом. Як з"ясувалося: вчитель щорічно отримує талон на придбання спортивного одягу в спортивних магазинах. А зараз у французьких дітей 2-о тижневі канікули...
І діти знають, що їх батьки та діди НЕ голосували за тих, хто пізніше втік до росії... як Петро Симоненко або в Монако, як Тігіпко, який позбавив - наприклад - пана Дюрі-бачі "Наукової пенсії", натомість ввівши пенсії жебракам-колишнім суддям по 100 000 гривень на місяць.
Додано: Нед 27 жов, 2024 15:18
це єдине, що хвилює? дивні люди... технічні питання за бажанням можна вирішити - як на мене є одне глобальне питання...
Додано: Нед 27 жов, 2024 15:28
а за Дададьє хто тоді голосував? та й уряд Віші теж складався з французів;)
в кожній країні є своя історія. одна з версій, чому Франція вже не була такою войовничою в 20 сторіччі - бо Наполеон надто багато французів поклав на досягнення своїх імператорських задумів.
ps добре, що хоч перша світова в 1914-18, я не так як тут спочатку написали
Додано: Нед 27 жов, 2024 16:06
Пересування на авто в Нью Йорку - це мобільність
працює на доставці піцци, чи таксистом убера?
Додано: Нед 27 жов, 2024 16:15
Цікаве питання для знавця "Економіки по-простому", який плутає французьких політиків (Франція - це країна, де пан Шаман не був останні 3/4 сторіччя і вже не буде в найближчі 3/4 сторіччя) з мабуть якимось співаком "з кабака".
Цікаво, чому знавець економіки по-простому гадає, що громадяни Франції повинні були голосувати ПРОТИ людини, яка була прем"єр-міністром Франції в 1933, 1934, 1938—1940 роках - і який має безумовні заслуги в подоланні кризи під час "Великої депресії"?
Чим завадила пану Шаману людина, яка утримувалася у в'язниці у Франції з 1940 року, а у квітні 1943 була депортована до Німеччини, де спочатку утримувалася в Бухенвальдському концтаборі, а з травня 1943 в замку Іттер в Австрії до закінчення Другої світової війни?
То ви вичитали в методичках Райкому КПРС про "ворогів народу"?
Цікаві у нас тут вештаються знавці Еміграції та заробітчанства...
Додано: Нед 27 жов, 2024 16:24
З Вами, пане флаймане, приємно працювати, бо ви завжди і на всі 100% помиляєтеся і в подіях, і людях.
Хлопець попав в США по так званій "сезонній візі США" - -він за освітою інженер-електромеханік - на роботу на фабрику на Аляску.
Початок війни в Україні там і зустрів - працював так добре, що самі американці ініціювали оформлення для нього статусу TPS.
Після закінчення контракту переїхав ближче до rjkz та викликав з України жінку та синочка.
На сьогодні він працює в двох фірмах (в якій другій я не питав), але основна робота то фірма, яка спеціалізується на боротьбі із шкідниками в в будинках. Для інженера-електромеханіка фірма забезпечила пристойні умови роботи.
Про його друге місце роботи сам почув вперше від нього і не питав де саме.
Жінка працює як рятувальниця жінок: брови, зачіски і так інше...
Що він мав на увазі під «другою роботою» спитаю - напишу.
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