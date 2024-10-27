akurt написав:

якщо людина не цінує свого часу, як одного разу мені тут сказала по секрету одна розумна жінка – то катайся каже громадським транспортом.

Я працюю на таких видах робіт, де авто необхідне як повітря.

News from USAВін: Дивіться, донедавна я поділяв позицію якоюсь мірою тієї людини, яку Ви називаєте моїм сусідом.Але є одне "АЛЕ"!Навіть два "Але". Перше: якщо тобі за цілий день потрібно вранці з точки А в точку Б дістатися, і ввечері назад - мається на увазі робота - безумовно - вона вибачте і на фіг не потрібна.Дешевше на метро чи іншим громадським транспортом (благо він у НЙ розвинений).Друге:Пересування на авто в Нью Йорку - це мобільність як на мене.Інакше я б на громадському транспорті "до сьомої зорі" діставався до точки призначення.Я: Супер відповідь. Все логічно.