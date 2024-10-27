akurt написав:
Цікаве питання для знавця "Економіки по-простому", який плутає французьких політиків (Франція - це країна, де пан Шаман не був останні 3/4 сторіччя і вже не буде в найближчі 3/4 сторіччя) з мабуть якимось співаком "з кабака".
Цікаво, чому знавець економіки по-простому гадає, що громадяни Франції повинні були голосувати ПРОТИ людини, яка була прем"єр-міністром Франції в 1933, 1934, 1938—1940 роках - і який має безумовні заслуги в подоланні кризи під час "Великої депресії"?
Чим завадила пану Шаману людина, яка утримувалася у в'язниці у Франції з 1940 року, а у квітні 1943 була депортована до Німеччини, де спочатку утримувалася в Бухенвальдському концтаборі, а з травня 1943 в замку Іттер в Австрії до закінчення Другої світової війни?
То ви вичитали в методичках Райкому КПРС про "ворогів народу"?
Цікаві у нас тут вештаються знавці Еміграції та заробітчанства...
любима справа akurt - перекручувати та перебріхувати
я десь написав, що мали голосувати проти? просто кажу про результати його правління. не знаю, які там були в нього заслуги в подоланні Великої депресії, яка не надто Францію зачепила. а от в питанні "домовитися" з Гітлером досяг успіхів, чого ж там...
ну й соціаліст, як же без цього. свого часу був в опозиції до де Голля.
але бачу у вас є навички знаходити щось добре, коли є бажання. тому більше цього позитиву. а то коли ви так негативно ставите до чогось, це шкідливо для ВАШОГО ж здоров'я