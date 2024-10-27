|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 жов, 2024 17:10
akurt написав: Shaman написав:
а за Дададьє
хто тоді голосував? та й уряд Віші теж складався з французів;)
Цікаве питання для знавця "Економіки по-простому", який плутає французьких політиків (Франція - це країна, де пан Шаман не був останні 3/4 сторіччя і вже не буде в найближчі 3/4 сторіччя) з мабуть якимось співаком "з кабака".
Цікаво, чому знавець економіки по-простому гадає, що громадяни Франції повинні були голосувати ПРОТИ людини, яка була прем"єр-міністром Франції в 1933
, 1934
, 1938—1940
роках - і який має безумовні заслуги в подоланні кризи під час "Великої депресії"?
Чим завадила пану Шаману людина, яка утримувалася у в'язниці у Франції з 1940 року, а у квітні 1943 була депортована до Німеччини, де спочатку утримувалася в Бухенвальдському концтаборі
, а з травня 1943 в замку Іттер
в Австрії до закінчення Другої світової війни?
То ви вичитали в методичках Райкому КПРС про "ворогів народу"?
Цікаві у нас тут вештаються знавці Еміграції
та заробітчанства
...
любима справа akurt - перекручувати та перебріхувати
я десь написав, що мали голосувати проти? просто кажу про результати його правління. не знаю, які там були в нього заслуги в подоланні Великої депресії, яка не надто Францію зачепила. а от в питанні "домовитися" з Гітлером досяг успіхів, чого ж там...
ну й соціаліст, як же без цього. свого часу був в опозиції до де Голля.
але бачу у вас є навички знаходити щось добре, коли є бажання. тому більше цього позитиву. а то коли ви так негативно ставите до чогось, це шкідливо для ВАШОГО ж здоров'я
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7162
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 684 раз.
- Подякували: 1510 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Нед 27 жов, 2024 17:48
Неймовірно приємно, що такий знаний фахівець з питань Еміграції та заробітчанства уважно аналізує дописи на цій гілці.
Звісно, буває, що і французи не вгодили… не так голосували… не спитали… помилилися…
Ну і я із задоволенням читаю ваші дописи про курдів, все ж курди - то дійсно нагальна проблема для українців….
Ви хоч тих курдів в житті не бачили, але розбираєтеся відмінно і реально кваліфіковано.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10236
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3768 раз.
- Подякували: 1323 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 27 жов, 2024 20:08
Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:
Підробіток, у вільний від основного часу
Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин
Щодня.
Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10236
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3768 раз.
- Подякували: 1323 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 27 жов, 2024 22:32
akurt написав:
Спеціально для пана flyman
'а - відповідь з Нью-Йорка:Підробіток, у вільний від основного часу
Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин
Щодня.
Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині...
ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37021
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|