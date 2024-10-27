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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2402240324042405
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 17:10

  akurt написав:
  Shaman написав:а за Дададьє хто тоді голосував? та й уряд Віші теж складався з французів;)

Цікаве питання для знавця "Економіки по-простому", який плутає французьких політиків (Франція - це країна, де пан Шаман не був останні 3/4 сторіччя і вже не буде в найближчі 3/4 сторіччя) з мабуть якимось співаком "з кабака".

Цікаво, чому знавець економіки по-простому гадає, що громадяни Франції повинні були голосувати ПРОТИ людини, яка була прем"єр-міністром Франції в 1933, 1934, 1938—1940 роках - і який має безумовні заслуги в подоланні кризи під час "Великої депресії"?
Чим завадила пану Шаману людина, яка утримувалася у в'язниці у Франції з 1940 року, а у квітні 1943 була депортована до Німеччини, де спочатку утримувалася в Бухенвальдському концтаборі, а з травня 1943 в замку Іттер в Австрії до закінчення Другої світової війни?
То ви вичитали в методичках Райкому КПРС про "ворогів народу"?
Цікаві у нас тут вештаються знавці Еміграції та заробітчанства...

любима справа akurt - перекручувати та перебріхувати :lol:

я десь написав, що мали голосувати проти? просто кажу про результати його правління. не знаю, які там були в нього заслуги в подоланні Великої депресії, яка не надто Францію зачепила. а от в питанні "домовитися" з Гітлером досяг успіхів, чого ж там...

ну й соціаліст, як же без цього. свого часу був в опозиції до де Голля.

але бачу у вас є навички знаходити щось добре, коли є бажання. тому більше цього позитиву. а то коли ви так негативно ставите до чогось, це шкідливо для ВАШОГО ж здоров'я :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 17:48

Неймовірно приємно, що такий знаний фахівець з питань Еміграції та заробітчанства уважно аналізує дописи на цій гілці.
Звісно, буває, що і французи не вгодили… не так голосували… не спитали… помилилися…
Ну і я із задоволенням читаю ваші дописи про курдів, все ж курди - то дійсно нагальна проблема для українців….
Ви хоч тих курдів в житті не бачили, але розбираєтеся відмінно і реально кваліфіковано.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 20:08

Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:

Підробіток, у вільний від основного часу
Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин
Щодня.

Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:32

  akurt написав:Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:

Підробіток, у вільний від основного часу
Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин
Щодня.

Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині...

ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика
flyman
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