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#<1 ... 2402240324042405 Додано: Нед 27 жов, 2024 17:10 akurt написав: Shaman написав: а за Дададьє хто тоді голосував? та й уряд Віші теж складався з французів;)

а захто тоді голосував? та й уряд Віші теж складався з французів;)

Цікаве питання для знавця "Економіки по-простому", який плутає французьких політиків (Франція - це країна, де пан Шаман не був останні 3/4 сторіччя і вже не буде в найближчі 3/4 сторіччя) з мабуть якимось співаком "з кабака".



Цікаво, чому знавець економіки по-простому гадає, що громадяни Франції повинні були голосувати ПРОТИ людини, яка була прем"єр-міністром Франції в 1933, 1934, 1938—1940 роках - і який має безумовні заслуги в подоланні кризи під час "Великої депресії"?

Чим завадила пану Шаману людина, яка утримувалася у в'язниці у Франції з 1940 року, а у квітні 1943 була депортована до Німеччини, де спочатку утримувалася в Бухенвальдському концтаборі, а з травня 1943 в замку Іттер в Австрії до закінчення Другої світової війни?

То ви вичитали в методичках Райкому КПРС про "ворогів народу"?

Цікаві у нас тут вештаються знавці Еміграції та заробітчанства... Цікаве питання для знавця "Економіки по-простому", який плутає французьких політиків (Франція - це країна, де пан Шаман не був останні 3/4 сторіччя і вже не буде в найближчі 3/4 сторіччя) з мабуть якимось співаком "з кабака".Цікаво, чому знавець економіки по-простому гадає, що громадяни Франції повинні були голосувати ПРОТИ людини, яка була прем"єр-міністром Франції в 19, 19, 19роках - і який має безумовні заслуги в подоланні кризи під час "Великої депресії"?Чим завадила пану Шаману людина, яка утримувалася у в'язниці у Франції з 1940 року, а у квітні 1943 була депортована до Німеччини, де спочатку утримувалася в Бухенвальдському концтаборі, а з травня 1943 в замку Іттер в Австрії до закінчення Другої світової війни?То ви вичитали в методичках Райкому КПРС про "ворогів народу"?Цікаві у нас тут вештаються знавціта...

любима справа akurt - перекручувати та перебріхувати



я десь написав, що мали голосувати проти? просто кажу про результати його правління. не знаю, які там були в нього заслуги в подоланні Великої депресії, яка не надто Францію зачепила. а от в питанні "домовитися" з Гітлером досяг успіхів, чого ж там...



ну й соціаліст, як же без цього. свого часу був в опозиції до де Голля.



але бачу у вас є навички знаходити щось добре, коли є бажання. тому більше цього позитиву. а то коли ви так негативно ставите до чогось, це шкідливо для ВАШОГО ж здоров'я любима справа akurt - перекручувати та перебріхуватия десь написав, що мали голосувати проти? просто кажу про результати його правління. не знаю, які там були в нього заслуги в подоланні Великої депресії, яка не надто Францію зачепила. а от в питанні "домовитися" з Гітлером досяг успіхів, чого ж там...ну й соціаліст, як же без цього. свого часу був в опозиції до де Голля.але бачу у вас є навички знаходити щось добре, коли є бажання. тому більше цього позитиву. а то коли ви так негативно ставите до чогось, це шкідливо для ВАШОГО ж здоров'я Shaman

Повідомлень: 7162 З нами з: 29.09.19 Подякував: 684 раз. Подякували: 1510 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2024 17:48 Неймовірно приємно, що такий знаний фахівець з питань Еміграції та заробітчанства уважно аналізує дописи на цій гілці.

Звісно, буває, що і французи не вгодили… не так голосували… не спитали… помилилися…

Ну і я із задоволенням читаю ваші дописи про курдів, все ж курди - то дійсно нагальна проблема для українців….

Ви хоч тих курдів в житті не бачили, але розбираєтеся відмінно і реально кваліфіковано. akurt

Повідомлень: 10236 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3768 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2024 20:08 Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:



Підробіток, у вільний від основного часу

Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин

Щодня.



Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині... akurt

Повідомлень: 10236 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3768 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2024 22:32 akurt написав: Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:



Підробіток, у вільний від основного часу

Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин

Щодня.



Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині... Спеціально для пана'а - відповідь з Нью-Йорка:Підробіток,Доставка-2-3-4 а іноді 5 годинЩодня.Ну я ж казав, що нормальна людина:

ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика flyman

Повідомлень: 37021 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2402240324042405 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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