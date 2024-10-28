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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 жов, 2024 17:10
akurt написав: Shaman написав:
а за Дададьє
хто тоді голосував? та й уряд Віші теж складався з французів;)
Цікаве питання для знавця "Економіки по-простому", який плутає французьких політиків (Франція - це країна, де пан Шаман не був останні 3/4 сторіччя і вже не буде в найближчі 3/4 сторіччя) з мабуть якимось співаком "з кабака".
Цікаво, чому знавець економіки по-простому гадає, що громадяни Франції повинні були голосувати ПРОТИ людини, яка була прем"єр-міністром Франції в 1933
, 1934
, 1938—1940
роках - і який має безумовні заслуги в подоланні кризи під час "Великої депресії"?
Чим завадила пану Шаману людина, яка утримувалася у в'язниці у Франції з 1940 року, а у квітні 1943 була депортована до Німеччини, де спочатку утримувалася в Бухенвальдському концтаборі
, а з травня 1943 в замку Іттер
в Австрії до закінчення Другої світової війни?
То ви вичитали в методичках Райкому КПРС про "ворогів народу"?
Цікаві у нас тут вештаються знавці Еміграції
та заробітчанства
...
любима справа akurt - перекручувати та перебріхувати
я десь написав, що мали голосувати проти? просто кажу про результати його правління. не знаю, які там були в нього заслуги в подоланні Великої депресії, яка не надто Францію зачепила. а от в питанні "домовитися" з Гітлером досяг успіхів, чого ж там...
ну й соціаліст, як же без цього. свого часу був в опозиції до де Голля.
але бачу у вас є навички знаходити щось добре, коли є бажання. тому більше цього позитиву. а то коли ви так негативно ставите до чогось, це шкідливо для ВАШОГО ж здоров'я
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Shaman
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:48
Неймовірно приємно, що такий знаний фахівець з питань Еміграції та заробітчанства уважно аналізує дописи на цій гілці.
Звісно, буває, що і французи не вгодили… не так голосували… не спитали… помилилися…
Ну і я із задоволенням читаю ваші дописи про курдів, все ж курди - то дійсно нагальна проблема для українців….
Ви хоч тих курдів в житті не бачили, але розбираєтеся відмінно і реально кваліфіковано.
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akurt
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:08
Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:
Підробіток, у вільний від основного часу
Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин
Щодня.
Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині...
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akurt
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:32
akurt написав:
Спеціально для пана flyman
'а - відповідь з Нью-Йорка:Підробіток, у вільний від основного часу
Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин
Щодня.
Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині...
ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика
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Додано: Пон 28 жов, 2024 10:27
flyman написав: akurt написав:
Спеціально для пана flyman
'а - відповідь з Нью-Йорка:Підробіток, у вільний від основного часу
Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин
Щодня.
Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині...
ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика
Внимательнее надо читать.
Он уже переучился. Ходит с баком яда на спине, травит крыс по подвалам (и себя заодно, но если он курит, то не страшно). Внезапно оказалось, дипломы украинских техникумов в США не котируются.
На жизнь почему-то всё равно не хватает, хватается за любую подработку.
Зато понятны пенсионные перспективы - шансы не дожить до пенсии благоприятные.
Дюрі-бачі написав: anduzenko написав:
Первый вопрос - как туда добираться?
Не знаю. В теорії якось через Туреччину в Краснодар і звідти через Крим...
На рейс в Краснодар его просто не пустят, если у него украинский паспорт. Только Шарик, а там, по слухам, хардкор.
40 років то ще не старість. Він мені то й розказав, щоб похвалитись, що "скоро в нього буде власна квартира". Ну і звісно грає роль глибока образа на нашу владу, яка "кинула його, як ВПО, на призволяще і зруйнувала родину"
Короче, инфантил и трепло. Таких там, конечно, сильно ждут и встречают с хлебом-солью.
Shaman написав:
це єдине, що хвилює?
дивні люди... технічні питання за бажанням можна вирішити - як на мене є одне глобальне питання...
В этом жестоком мире деньги платят только за технические вопросы, поэтому они мне и интересны в первую очередь. А за ответы на вопросы морали, риторики, нравственные, глобальные и т.п., которые вроде как всех сильно волнуют, почему-то платить никто не хочет.
Востаннє редагувалось anduzenko
в Пон 28 жов, 2024 12:18, всього редагувалось 2 разів.
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anduzenko
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Додано: Пон 28 жов, 2024 10:46
Я можу прокоментувати тільки перший абзац.
А що пан не знає, що будь-яка фірма має в штаті:
Директора, головного бухгалтера, головного інженера, інженерів, техніків, виконавців, слюсарів, менеджерів і так далі?
Навіть охоронців та секретарок.
P.S. Слава Богу, що у пана anduzenko, вистачає грошей на життя. Хоч один щасливий є…
Але хід думок мені подобається: людина на прізвище «Ніхто» та з імʼям «Ніяк» приїздить на інший бік Земноі кулі і відразу перетворюється на людину з іменем «Ілон Маск». Працювати не треба, підробок для утримання родини мати не треба.
Клас!
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akurt
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Додано: Пон 28 жов, 2024 12:08
Shaman написав:
середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?
а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію.
в Словаччині далекобійник по міжнародним рейсам має 2700 на руки, за житло не платить бо спить в кабіні. їздить повно узбеків/киргизів, які по словацькі знають 20 слів, а німецьку на рівні "чекай, готво, їдь".
Цим літом знайома 45-кілограмова вчителька була в Чехії, за 2 місяці в дитячому таборі прибиральницею заробила більше як свою річну зарплату вдома.
Кума шовгор з початку повномаштабної в Німеччині будівельником (виїхав в січні 2022). За ці три роки дома дружина майже добудувала півтора-поверховий будинок під ключ (вже етап купівлі меблів).
Ще певна кількість водіїв, які працювали в ЄС перебрались вже з сімями в США та Канаду (хлопці з Луганщини, Київщини, ЗУ та Закарпаття)
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