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#<1 ... 2403240424052406> Додано: Нед 27 жов, 2024 17:10 akurt написав: Shaman написав: а за Дададьє хто тоді голосував? та й уряд Віші теж складався з французів;)

а захто тоді голосував? та й уряд Віші теж складався з французів;)

Цікаве питання для знавця "Економіки по-простому", який плутає французьких політиків (Франція - це країна, де пан Шаман не був останні 3/4 сторіччя і вже не буде в найближчі 3/4 сторіччя) з мабуть якимось співаком "з кабака".



Цікаво, чому знавець економіки по-простому гадає, що громадяни Франції повинні були голосувати ПРОТИ людини, яка була прем"єр-міністром Франції в 1933, 1934, 1938—1940 роках - і який має безумовні заслуги в подоланні кризи під час "Великої депресії"?

Чим завадила пану Шаману людина, яка утримувалася у в'язниці у Франції з 1940 року, а у квітні 1943 була депортована до Німеччини, де спочатку утримувалася в Бухенвальдському концтаборі, а з травня 1943 в замку Іттер в Австрії до закінчення Другої світової війни?

То ви вичитали в методичках Райкому КПРС про "ворогів народу"?

Цікаві у нас тут вештаються знавці Еміграції та заробітчанства... Цікаве питання для знавця "Економіки по-простому", який плутає французьких політиків (Франція - це країна, де пан Шаман не був останні 3/4 сторіччя і вже не буде в найближчі 3/4 сторіччя) з мабуть якимось співаком "з кабака".Цікаво, чому знавець економіки по-простому гадає, що громадяни Франції повинні були голосувати ПРОТИ людини, яка була прем"єр-міністром Франції в 19, 19, 19роках - і який має безумовні заслуги в подоланні кризи під час "Великої депресії"?Чим завадила пану Шаману людина, яка утримувалася у в'язниці у Франції з 1940 року, а у квітні 1943 була депортована до Німеччини, де спочатку утримувалася в Бухенвальдському концтаборі, а з травня 1943 в замку Іттер в Австрії до закінчення Другої світової війни?То ви вичитали в методичках Райкому КПРС про "ворогів народу"?Цікаві у нас тут вештаються знавціта...

любима справа akurt - перекручувати та перебріхувати



я десь написав, що мали голосувати проти? просто кажу про результати його правління. не знаю, які там були в нього заслуги в подоланні Великої депресії, яка не надто Францію зачепила. а от в питанні "домовитися" з Гітлером досяг успіхів, чого ж там...



ну й соціаліст, як же без цього. свого часу був в опозиції до де Голля.



але бачу у вас є навички знаходити щось добре, коли є бажання. тому більше цього позитиву. а то коли ви так негативно ставите до чогось, це шкідливо для ВАШОГО ж здоров'я любима справа akurt - перекручувати та перебріхуватия десь написав, що мали голосувати проти? просто кажу про результати його правління. не знаю, які там були в нього заслуги в подоланні Великої депресії, яка не надто Францію зачепила. а от в питанні "домовитися" з Гітлером досяг успіхів, чого ж там...ну й соціаліст, як же без цього. свого часу був в опозиції до де Голля.але бачу у вас є навички знаходити щось добре, коли є бажання. тому більше цього позитиву. а то коли ви так негативно ставите до чогось, це шкідливо для ВАШОГО ж здоров'я Shaman

Повідомлень: 7164 З нами з: 29.09.19 Подякував: 686 раз. Подякували: 1512 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2024 17:48 Неймовірно приємно, що такий знаний фахівець з питань Еміграції та заробітчанства уважно аналізує дописи на цій гілці.

Звісно, буває, що і французи не вгодили… не так голосували… не спитали… помилилися…

Ну і я із задоволенням читаю ваші дописи про курдів, все ж курди - то дійсно нагальна проблема для українців….

Ви хоч тих курдів в житті не бачили, але розбираєтеся відмінно і реально кваліфіковано. akurt

Повідомлень: 10238 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3768 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2024 20:08 Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:



Підробіток, у вільний від основного часу

Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин

Щодня.



Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині... akurt

Повідомлень: 10238 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3768 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2024 22:32 akurt написав: Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:



Підробіток, у вільний від основного часу

Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин

Щодня.



Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині... Спеціально для пана'а - відповідь з Нью-Йорка:Підробіток,Доставка-2-3-4 а іноді 5 годинЩодня.Ну я ж казав, що нормальна людина:

ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика flyman

Повідомлень: 37030 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 10:27 flyman написав: akurt написав: Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:



Підробіток, у вільний від основного часу

Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин

Щодня.



Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині... Спеціально для пана'а - відповідь з Нью-Йорка:Підробіток,Доставка-2-3-4 а іноді 5 годинЩодня.Ну я ж казав, що нормальна людина:

ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика

Внимательнее надо читать.

Он уже переучился. Ходит с баком яда на спине, травит крыс по подвалам (и себя заодно, но если он курит, то не страшно). Внезапно оказалось, дипломы украинских техникумов в США не котируются.

На жизнь почему-то всё равно не хватает, хватается за любую подработку.

Зато понятны пенсионные перспективы - шансы не дожить до пенсии благоприятные.



Дюрі-бачі написав: anduzenko написав: Первый вопрос - как туда добираться? Первый вопрос - как туда добираться?

Не знаю. В теорії якось через Туреччину в Краснодар і звідти через Крим...

Не знаю. В теорії якось через Туреччину в Краснодар і звідти через Крим...

На рейс в Краснодар его просто не пустят, если у него украинский паспорт. Только Шарик, а там, по слухам, хардкор.

40 років то ще не старість. Він мені то й розказав, щоб похвалитись, що "скоро в нього буде власна квартира". Ну і звісно грає роль глибока образа на нашу владу, яка "кинула його, як ВПО, на призволяще і зруйнувала родину"

Короче, инфантил и трепло. Таких там, конечно, сильно ждут и встречают с хлебом-солью.



Shaman написав: це єдине, що хвилює? дивні люди... технічні питання за бажанням можна вирішити - як на мене є одне глобальне питання... це єдине, що хвилює?дивні люди... технічні питання за бажанням можна вирішити - як на мене є одне глобальне питання...

В этом жестоком мире деньги платят только за технические вопросы, поэтому они мне и интересны в первую очередь. А за ответы на вопросы морали, риторики, нравственные, глобальные и т.п., которые вроде как всех сильно волнуют, почему-то платить никто не хочет. Внимательнее надо читать.Он уже переучился. Ходит с баком яда на спине, травит крыс по подвалам (и себя заодно, но если он курит, то не страшно). Внезапно оказалось, дипломы украинских техникумов в США не котируются.На жизнь почему-то всё равно не хватает, хватается за любую подработку.Зато понятны пенсионные перспективы - шансы не дожить до пенсии благоприятные.На рейс в Краснодар его просто не пустят, если у него украинский паспорт. Только Шарик, а там, по слухам, хардкор.Короче, инфантил и трепло. Таких там, конечно, сильно ждут и встречают с хлебом-солью.В этом жестоком мире деньги платят только за технические вопросы, поэтому они мне и интересны в первую очередь. А за ответы на вопросы морали, риторики, нравственные, глобальные и т.п., которые вроде как всех сильно волнуют, почему-то платить никто не хочет. Востаннє редагувалось anduzenko в Пон 28 жов, 2024 12:18, всього редагувалось 2 разів. anduzenko

Повідомлень: 192 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 10:46 Я можу прокоментувати тільки перший абзац.

А що пан не знає, що будь-яка фірма має в штаті:

Директора, головного бухгалтера, головного інженера, інженерів, техніків, виконавців, слюсарів, менеджерів і так далі?

Навіть охоронців та секретарок.



P.S. Слава Богу, що у пана anduzenko, вистачає грошей на життя. Хоч один щасливий є…



Але хід думок мені подобається: людина на прізвище «Ніхто» та з імʼям «Ніяк» приїздить на інший бік Земноі кулі і відразу перетворюється на людину з іменем «Ілон Маск». Працювати не треба, підробок для утримання родини мати не треба.

Клас! akurt

Повідомлень: 10238 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3768 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 12:08 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?

а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію. середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію.

в Словаччині далекобійник по міжнародним рейсам має 2700 на руки, за житло не платить бо спить в кабіні. їздить повно узбеків/киргизів, які по словацькі знають 20 слів, а німецьку на рівні "чекай, готово, їдь".

Цим літом знайома 45-кілограмова вчителька була в Чехії, за 2 місяці в дитячому таборі прибиральницею заробила більше як свою річну зарплату вдома.

Кума шовгор з початку повномаштабної в Німеччині будівельником (виїхав в січні 2022). За ці три роки дома дружина майже добудувала півтора-поверховий будинок під ключ (вже етап купівлі меблів).

Ще певна кількість водіїв, які працювали в ЄС перебрались вже з сімями в США та Канаду (хлопці з Луганщини, Київщини, ЗУ та Закарпаття) в Словаччині далекобійник по міжнародним рейсам має 2700 на руки, за житло не платить бо спить в кабіні. їздить повно узбеків/киргизів, які по словацькі знають 20 слів, а німецьку на рівні "чекай, готово, їдь".Цим літом знайома 45-кілограмова вчителька була в Чехії, за 2 місяці в дитячому таборі прибиральницею заробила більше як свою річну зарплату вдома.Кума шовгор з початку повномаштабної в Німеччині будівельником (виїхав в січні 2022). За ці три роки дома дружина майже добудувала півтора-поверховий будинок під ключ (вже етап купівлі меблів).Ще певна кількість водіїв, які працювали в ЄС перебрались вже з сімями в США та Канаду (хлопці з Луганщини, Київщини, ЗУ та Закарпаття) Letusrock Повідомлень: 1875 З нами з: 03.05.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 14:00

Скажеш, що людина з обласного центра після закінчення - що цікаво - того самого університету влаштувалася на роботу в США під назвою «New York” (це вам не Жмеринка і Не Вапнярка) - теж погано: підробляє гадина!



Яка ж тоді посада найгарніша? Ну, я знаю відповідь. Точніше знав: часи ж змінюються…

Але щоби ось так взяли нам та написали, той же anduzenko, де ж він знайшов «місце під сонцем», ким працює - ну не знаю, чи напише.



Тоді напишу я.

Сьогодні зранку получилися дуже важливі бюрократичні справи в Префектурі одного французького міста - справи такі вдалі, що я погодився об 11-00 відвезти документи нашій пані, яка зараз в силу відомих причин опинилася разом з 14-ти річним сином у Франції.



Пані реально не могла знайти ніяку роботу та ніде.

Слава я Богу, що тут наші українці допомагають одне одному, а не пишуть як на цьому форумі дурниці про бочку отрути на голові.



Завдячуючи своїм подружкам наша пані влаштувала на роботу маму 14-ти річного хлопця - не повірите - в психічну лікарню ось тут:

https://maps.app.goo.gl/hCUvPadFnzqMs2v ... eview.copy



Умови роботи:

- 5-ти денний робочий тиждень, 35 годин на тиждень.

- зарплатня 1200€ на місяць «чистими».

- безоплатне харчування в робочий час.



Не скажу, що робота «гуд», специфічна.

Але умови утримання психічно хворих нашу пані вражають: ну майже як маркізів, та й будівля лікарні - замок маркіза. Фото не зробив, думав, що знайду в мережі: але мари Гугл показують розташування, а ось фото «не світять».



Син тієї пані 5 днів на тиждень - я вже писав - вчиться в ліцеї. Живе в гуртожитку. До мами повертається на вихідні - в 3-к квартиру, яку мама отримала безкоштовно від Урялу Французськоі республіки.



Мало це чи багато: 1200€ чистими?

Мало! Сказала наша пані та зійшлася з одним французом - кремезний такий, голова як гарбуз, схожий на одного нашого боксера - їздить на білому мікроавтобусі Фольксваген.

Я поруч стояв: здається новий мікроавтобус,



Мало! Сказав той француз та купив їй автівку за 13 000€.

Сьогодні на парковці психлікарні, яка розташована у величезному замку колись маркіза серед чудових лісів, бачив я те авто червоного кольору, новеньке.

Ну ось така вона, Еміграція.

Таке воно: Заробітчанство.

Ну а мені після обіду - у справах наших українців - в Тулузу. Поиємно відмітити, що дописувачі гілки однозначно можуть характеризуватися словом «максималіст»: скажеш, що украінець після закінчення українського університету влаштувався в всесвітньо відому компанію з зарплатнею в 500 k$+ (причому не звертають увагу на «+») - погано.Скажеш, що людина з обласного центра після закінчення - що цікаво - того самого університету влаштувалася на роботу в США під назвою «New York” (це вам не Жмеринка і Не Вапнярка) - теж погано: підробляє гадина!Яка ж тоді посада найгарніша? Ну, я знаю відповідь. Точніше знав: часи ж змінюються…Але щоби ось так взяли нам та написали, той же anduzenko, де ж він знайшов «місце під сонцем», ким працює - ну не знаю, чи напише.Тоді напишу я.Сьогодні зранку получилися дуже важливі бюрократичні справи в Префектурі одного французького міста - справи такі вдалі, що я погодився об 11-00 відвезти документи нашій пані, яка зараз в силу відомих причин опинилася разом з 14-ти річним сином у Франції.Пані реально не могла знайти ніяку роботу та ніде.Слава я Богу, що тут наші українці допомагають одне одному, а не пишуть як на цьому форумі дурниці про бочку отрути на голові.Завдячуючи своїм подружкам наша пані влаштувала на роботу маму 14-ти річного хлопця - не повірите - в психічну лікарню ось тут:Умови роботи:- 5-ти денний робочий тиждень, 35 годин на тиждень.- зарплатня 1200€ на місяць «чистими».- безоплатне харчування в робочий час.Не скажу, що робота «гуд», специфічна.Але умови утримання психічно хворих нашу пані вражають: ну майже як маркізів, та й будівля лікарні - замок маркіза. Фото не зробив, думав, що знайду в мережі: але мари Гугл показують розташування, а ось фото «не світять».Син тієї пані 5 днів на тиждень - я вже писав - вчиться в ліцеї. Живе в гуртожитку. До мами повертається на вихідні - в 3-к квартиру, яку мама отримала безкоштовно від Урялу Французськоі республіки.Мало це чи багато: 1200€ чистими?Мало! Сказала наша пані та зійшлася з одним французом - кремезний такий, голова як гарбуз, схожий на одного нашого боксера - їздить на білому мікроавтобусі Фольксваген.Я поруч стояв: здається новий мікроавтобус,Мало! Сказав той француз та купив їй автівку за 13 000€.Сьогодні на парковці психлікарні, яка розташована у величезному замку колись маркіза серед чудових лісів, бачив я те авто червоного кольору, новеньке.Ну ось така вона, Еміграція.Таке воно: Заробітчанство.Ну а мені після обіду - у справах наших українців - в Тулузу. akurt

Повідомлень: 10238 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3768 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 16:43 Re: Еміграція, заробітчанство Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує. airmax78 Повідомлень: 43074 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 17:05 airmax78 написав: Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує. Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує.

І тільки ви старанно переховуєтеся І тільки ви старанно переховуєтеся Faceless

Модератор Повідомлень: 35540 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8075 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2403240424052406> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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