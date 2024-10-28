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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2403240424052406>
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 17:10

  akurt написав:
  Shaman написав:а за Дададьє хто тоді голосував? та й уряд Віші теж складався з французів;)

Цікаве питання для знавця "Економіки по-простому", який плутає французьких політиків (Франція - це країна, де пан Шаман не був останні 3/4 сторіччя і вже не буде в найближчі 3/4 сторіччя) з мабуть якимось співаком "з кабака".

Цікаво, чому знавець економіки по-простому гадає, що громадяни Франції повинні були голосувати ПРОТИ людини, яка була прем"єр-міністром Франції в 1933, 1934, 1938—1940 роках - і який має безумовні заслуги в подоланні кризи під час "Великої депресії"?
Чим завадила пану Шаману людина, яка утримувалася у в'язниці у Франції з 1940 року, а у квітні 1943 була депортована до Німеччини, де спочатку утримувалася в Бухенвальдському концтаборі, а з травня 1943 в замку Іттер в Австрії до закінчення Другої світової війни?
То ви вичитали в методичках Райкому КПРС про "ворогів народу"?
Цікаві у нас тут вештаються знавці Еміграції та заробітчанства...

любима справа akurt - перекручувати та перебріхувати :lol:

я десь написав, що мали голосувати проти? просто кажу про результати його правління. не знаю, які там були в нього заслуги в подоланні Великої депресії, яка не надто Францію зачепила. а от в питанні "домовитися" з Гітлером досяг успіхів, чого ж там...

ну й соціаліст, як же без цього. свого часу був в опозиції до де Голля.

але бачу у вас є навички знаходити щось добре, коли є бажання. тому більше цього позитиву. а то коли ви так негативно ставите до чогось, це шкідливо для ВАШОГО ж здоров'я :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 17:48

Неймовірно приємно, що такий знаний фахівець з питань Еміграції та заробітчанства уважно аналізує дописи на цій гілці.
Звісно, буває, що і французи не вгодили… не так голосували… не спитали… помилилися…
Ну і я із задоволенням читаю ваші дописи про курдів, все ж курди - то дійсно нагальна проблема для українців….
Ви хоч тих курдів в житті не бачили, але розбираєтеся відмінно і реально кваліфіковано.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 20:08

Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:

Підробіток, у вільний від основного часу
Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин
Щодня.

Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:32

  akurt написав:Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:

Підробіток, у вільний від основного часу
Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин
Щодня.

Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині...

ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:27

  flyman написав:
  akurt написав:Спеціально для пана flyman'а - відповідь з Нью-Йорка:

Підробіток, у вільний від основного часу
Доставка-2-3-4 а іноді 5 годин
Щодня.

Ну я ж казав, що нормальна людина: дбає про жінку, про дитину, про достаток в родині...

ліпше би витратив той час на підвищення кваліфікації, або перевчився на ІТ з електрика

Внимательнее надо читать.
Он уже переучился. Ходит с баком яда на спине, травит крыс по подвалам (и себя заодно, но если он курит, то не страшно). Внезапно оказалось, дипломы украинских техникумов в США не котируются.
На жизнь почему-то всё равно не хватает, хватается за любую подработку.
Зато понятны пенсионные перспективы - шансы не дожить до пенсии благоприятные.

  Дюрі-бачі написав:
  anduzenko написав:Первый вопрос - как туда добираться?

Не знаю. В теорії якось через Туреччину в Краснодар і звідти через Крим...

На рейс в Краснодар его просто не пустят, если у него украинский паспорт. Только Шарик, а там, по слухам, хардкор.
40 років то ще не старість. Він мені то й розказав, щоб похвалитись, що "скоро в нього буде власна квартира". Ну і звісно грає роль глибока образа на нашу владу, яка "кинула його, як ВПО, на призволяще і зруйнувала родину"

Короче, инфантил и трепло. Таких там, конечно, сильно ждут и встречают с хлебом-солью.

  Shaman написав:це єдине, що хвилює? :shock: дивні люди... технічні питання за бажанням можна вирішити - як на мене є одне глобальне питання...

В этом жестоком мире деньги платят только за технические вопросы, поэтому они мне и интересны в первую очередь. А за ответы на вопросы морали, риторики, нравственные, глобальные и т.п., которые вроде как всех сильно волнуют, почему-то платить никто не хочет.
Востаннє редагувалось anduzenko в Пон 28 жов, 2024 12:18, всього редагувалось 2 разів.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:46

Я можу прокоментувати тільки перший абзац.
А що пан не знає, що будь-яка фірма має в штаті:
Директора, головного бухгалтера, головного інженера, інженерів, техніків, виконавців, слюсарів, менеджерів і так далі?
Навіть охоронців та секретарок.

P.S. Слава Богу, що у пана anduzenko, вистачає грошей на життя. Хоч один щасливий є…

Але хід думок мені подобається: людина на прізвище «Ніхто» та з імʼям «Ніяк» приїздить на інший бік Земноі кулі і відразу перетворюється на людину з іменем «Ілон Маск». Працювати не треба, підробок для утримання родини мати не треба.
Клас!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 12:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?
а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію.

в Словаччині далекобійник по міжнародним рейсам має 2700 на руки, за житло не платить бо спить в кабіні. їздить повно узбеків/киргизів, які по словацькі знають 20 слів, а німецьку на рівні "чекай, готово, їдь".
Цим літом знайома 45-кілограмова вчителька була в Чехії, за 2 місяці в дитячому таборі прибиральницею заробила більше як свою річну зарплату вдома.
Кума шовгор з початку повномаштабної в Німеччині будівельником (виїхав в січні 2022). За ці три роки дома дружина майже добудувала півтора-поверховий будинок під ключ (вже етап купівлі меблів).
Ще певна кількість водіїв, які працювали в ЄС перебрались вже з сімями в США та Канаду (хлопці з Луганщини, Київщини, ЗУ та Закарпаття)
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:00

Поиємно відмітити, що дописувачі гілки однозначно можуть характеризуватися словом «максималіст»: скажеш, що украінець після закінчення українського університету влаштувався в всесвітньо відому компанію з зарплатнею в 500 k$+ (причому не звертають увагу на «+») - погано.
Скажеш, що людина з обласного центра після закінчення - що цікаво - того самого університету влаштувалася на роботу в США під назвою «New York” (це вам не Жмеринка і Не Вапнярка) - теж погано: підробляє гадина!

Яка ж тоді посада найгарніша? Ну, я знаю відповідь. Точніше знав: часи ж змінюються…
Але щоби ось так взяли нам та написали, той же anduzenko, де ж він знайшов «місце під сонцем», ким працює - ну не знаю, чи напише.

Тоді напишу я.
Сьогодні зранку получилися дуже важливі бюрократичні справи в Префектурі одного французького міста - справи такі вдалі, що я погодився об 11-00 відвезти документи нашій пані, яка зараз в силу відомих причин опинилася разом з 14-ти річним сином у Франції.

Пані реально не могла знайти ніяку роботу та ніде.
Слава я Богу, що тут наші українці допомагають одне одному, а не пишуть як на цьому форумі дурниці про бочку отрути на голові.

Завдячуючи своїм подружкам наша пані влаштувала на роботу маму 14-ти річного хлопця - не повірите - в психічну лікарню ось тут:
https://maps.app.goo.gl/hCUvPadFnzqMs2v ... eview.copy

Умови роботи:
- 5-ти денний робочий тиждень, 35 годин на тиждень.
- зарплатня 1200€ на місяць «чистими».
- безоплатне харчування в робочий час.

Не скажу, що робота «гуд», специфічна.
Але умови утримання психічно хворих нашу пані вражають: ну майже як маркізів, та й будівля лікарні - замок маркіза. Фото не зробив, думав, що знайду в мережі: але мари Гугл показують розташування, а ось фото «не світять».

Син тієї пані 5 днів на тиждень - я вже писав - вчиться в ліцеї. Живе в гуртожитку. До мами повертається на вихідні - в 3-к квартиру, яку мама отримала безкоштовно від Урялу Французськоі республіки.

Мало це чи багато: 1200€ чистими?
Мало! Сказала наша пані та зійшлася з одним французом - кремезний такий, голова як гарбуз, схожий на одного нашого боксера - їздить на білому мікроавтобусі Фольксваген.
Я поруч стояв: здається новий мікроавтобус,

Мало! Сказав той француз та купив їй автівку за 13 000€.
Сьогодні на парковці психлікарні, яка розташована у величезному замку колись маркіза серед чудових лісів, бачив я те авто червоного кольору, новеньке.
Ну ось така вона, Еміграція.
Таке воно: Заробітчанство.
Ну а мені після обіду - у справах наших українців - в Тулузу.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:43

Re: Еміграція, заробітчанство

Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:05

  airmax78 написав:Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує.

І тільки ви старанно переховуєтеся :mrgreen:
Faceless
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