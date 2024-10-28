Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2403240424052406 Додано: Пон 28 жов, 2024 17:12 Re: Еміграція, заробітчанство Акурт. Ми зараз живемо з 73% психічно хворих. До сьогодні я віддистанціювався від них повністю, бо спілкуюсь з 27%.

Але сьогодні вони повдягали балаклави і тягнуть нас з нашого всесвіту в свій.

То робота в психлікарні нічим не буде відрізнятися, а навпаки: їхні психи менш буйні та менш дебильні за наших!))) Бетон

Повідомлень: 3736 З нами з: 17.12.22 Подякував: 99 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 17:21 Re: Еміграція, заробітчанство А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.

При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.

Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство. airmax78 Повідомлень: 43074 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 17:23 Faceless написав: airmax78 написав: Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує. Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує.

І тільки ви старанно переховуєтеся І тільки ви старанно переховуєтеся

Бо я ж у відрядженні. Поза радаром. Бо я ж у відрядженні. Поза радаром. airmax78 Повідомлень: 43074 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 17:23 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.

При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.

Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство. У вас в сім'ї хоча б все добре? У вас в сім'ї хоча б все добре? Faceless

Модератор Повідомлень: 35540 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8075 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 17:27 airmax78 Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3998 З нами з: 29.07.22 Подякував: 722 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 17:34 airmax78 написав: А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.

При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.

Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство. А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.

Вас покинула дружина? Співчуваю. Вас покинула дружина? Співчуваю. BIGor

Повідомлень: 9523 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2403240424052406 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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