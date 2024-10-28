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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2403240424052406
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Акурт. Ми зараз живемо з 73% психічно хворих. До сьогодні я віддистанціювався від них повністю, бо спілкуюсь з 27%.
Але сьогодні вони повдягали балаклави і тягнуть нас з нашого всесвіту в свій.
То робота в психлікарні нічим не буде відрізнятися, а навпаки: їхні психи менш буйні та менш дебильні за наших!)))
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:21

Re: Еміграція, заробітчанство

А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.
При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.
Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:23

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує.

І тільки ви старанно переховуєтеся :mrgreen:

Бо я ж у відрядженні. Поза радаром.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:23

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.
При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.
Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.
У вас в сім'ї хоча б все добре?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:27

airmax78 Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:34

  airmax78 написав:А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.
При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.
Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.

Вас покинула дружина? Співчуваю.
BIGor
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