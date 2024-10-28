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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2404240524062407>
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Акурт. Ми зараз живемо з 73% психічно хворих. До сьогодні я віддистанціювався від них повністю, бо спілкуюсь з 27%.
Але сьогодні вони повдягали балаклави і тягнуть нас з нашого всесвіту в свій.
То робота в психлікарні нічим не буде відрізнятися, а навпаки: їхні психи менш буйні та менш дебильні за наших!)))
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:21

Re: Еміграція, заробітчанство

А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.
При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.
Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:23

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує.

І тільки ви старанно переховуєтеся :mrgreen:

Бо я ж у відрядженні. Поза радаром.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:23

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.
При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.
Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.
У вас в сім'ї хоча б все добре?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:27

airmax78 Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Краще почати заново, ніж знову і знову поконіння за поколінням обнулятись примусово: 33 році помирати з голоду, 90 ті роки пвсе що копили - зникло.
Досить. Наші діти варті кращого
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається.

Ви не забувайте додати що ті чоловіки про яких ви пишете то переважно колишні головні спеціалісти "по ніх..янедєланію", тобто всякі держслужбовці, колишні поліцаї, коучі, психологи та прочі журналісти.
Тому що людина прикладної спеціальності, будь то сантехнік/електрик/плиточник чи водій або токар/слюсар/зварщик порівняно легко себе реалізує закордоном
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:14

  Бетон написав:Краще почати заново, ніж знову і знову поконіння за поколінням обнулятись примусово: 33 році помирати з голоду, 90 ті роки пвсе що копили - зникло.
Досить. Наші діти варті кращого

Можливо й так. Але тоді потрібно визнати що ніякої України та українців вже не буде доволі скоро.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:16

  airmax78 написав:Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує.

Дякую за високу оцінку моєї діяльності. Сьогодні був в різних містах Франції.
Сьогодні в мене дуже активний день. Практично всі питання вдалося вирішити.
Взагалі втомився, бо весь день за кермом та по різних установах з нашими українцями.
Зараз я тут і це досить далеко від того місця, де я мешкаю. А по дорозі додому більше 3-х радарів…
https://maps.app.goo.gl/2B5QMBcCc2e58wa ... eview.copy
Востаннє редагувалось akurt в Пон 28 жов, 2024 18:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:17

  Letusrock написав:
  airmax78 написав:При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається.

Ви не забувайте додати що ті чоловіки про яких ви пишете то переважно колишні головні спеціалісти "по ніх..янедєланію", тобто всякі держслужбовці, колишні поліцаї, коучі, психологи та прочі журналісти.
Тому що людина прикладної спеціальності, будь то сантехнік/електрик/плиточник чи водій або токар/слюсар/зварщик порівняно легко себе реалізує закордоном

А також власники бізнесів зав'язаних на українських клієнтів, малі підприємці, і т.ін. Звісно, що плиточник з України в якийсь Німеччині або Великобританії роботу знайде доволі швидко. На рахунок електрика - вже дуже великі сумніви.
airmax78
 
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