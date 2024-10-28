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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 жов, 2024 18:19
Дюрі-бачі написав:airmax78
Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон...
Ну це така рідкісна сакцесс сторі в стилі Акурту.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 18:41
airmax78 написав: Letusrock написав: airmax78 написав:
При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається.
Ви не забувайте додати що ті чоловіки про яких ви пишете то переважно колишні головні спеціалісти "по ніх..янедєланію", тобто всякі держслужбовці, колишні поліцаї, коучі, психологи та прочі журналісти.
Тому що людина прикладної спеціальності, будь то сантехнік/електрик/плиточник чи водій або токар/слюсар/зварщик порівняно легко себе реалізує закордоном
А також власники бізнесів зав'язаних на українських клієнтів, малі підприємці, і т.ін. Звісно, що плиточник з України в якийсь Німеччині або Великобританії роботу знайде доволі швидко. На рахунок електрика - вже дуже великі сумніви.
електрик не проблема. трошки треба мову, щоб розуміти, про що говориться - а так робота є
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Додано: Пон 28 жов, 2024 18:42
airmax78 написав: Дюрі-бачі написав:airmax78
Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон...
Ну це така рідкісна сакцесс сторі в стилі Акурту.
Ви ж самі день в день влаштувались у Відні. Але тут ниєте вже 3-й рік...
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Додано: Пон 28 жов, 2024 19:02
airmax78 написав:
А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.
При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.
Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.
Оце дійсно так і є. В мене однокласник виїхав у січні 2022 року, дуже радів, що так вдало встиг піти на роботу в Чехію, вдома залишилась дружина з дитиною 3х років. І на відстані ніби все було ок у них, вона навіть раз в півроку приїздила до нього в гості з дитиною. Влітку він вже запросив її до себе переїхати. А через 3 місяці після переїзду вона подала на розлучення.
П.с. Тут ще треба врахувати, що в Україні заробляв небагато(десь 400 Дол.), на звичайній роботі, але було своє житло (якраз його батьки купили), своє авто, тобто по відчуттям середній клас, як для невеликого містечка. Реально так можна було собі спокійно, на розслабоні і до старості жити. Принаймні, не гірше за більшість. А в Чехії - зовсім інший ритм. Навіть якщо зп у 2 рази більша за українську, то ти відразу маєш впрягатися в крисині біга, як наводив приклад вище Акурт, шукати 2-гу роботу, якось рухатися вперед. Особливо якщо в тебе сім'я. І при цьому якщо ти в своєму містечку був видним женихом, з житлом/авто, то в Чехії ти звичайний роботяга, далеко до середнього класу
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Додано: Пон 28 жов, 2024 19:14
The_Rebel написав:
В мене однокласник виїхав у січні 2022 року, дуже радів, що так вдало встиг піти на роботу в Чехію, вдома залишилась дружина з дитиною 3х років. І на відстані ніби все було ок у них, вона навіть раз в півроку приїздила до нього в гості з дитиною. Влітку він вже запросив її до себе переїхати. А через 3 місяці після переїзду вона подала на розлучення.
тут є ще інша сторона медалі.
Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном, відправляє гроші і не набридає, а вона вдома жиє собі без напряга в комфорті, власне житло, гроші, роблю що вважаю за потрібне, робота вчителькою на півдня чи в адміністрації каву пити цілими днями.
Але через війну багато чоловіків поставило питання руба - переїзжай з дітьми до мене в Чехію / Німеччину і т.д. Не кожна захоче і зможе вийти з зони комфорту, жити в чужій країні в арендованій міні-квартирі (замість свого 2х поверхового будинку з квітником та сауною), пахати з нуля прибиральницею чи на заводі, без посидіньок з мамою чи подругами на вихідні.
тому можуть і сімї розпастись, бо чоловіки-работяги звикли до таких умов, а дівчата "не только лиш все" зможуть адаптуватись заради родини.
Знаю таких багатьох
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Додано: Пон 28 жов, 2024 19:15
Shaman написав:
електрик не проблема. трошки треба мову, щоб розуміти, про що говориться - а так робота є
В залежності де працювати. Якщо нелегально фушками, то можна за вдвічі мешу зарплату. А якщо щось солідне, з соцпакетом і тп, то ніхто не допустить без місцевої освіти. Навіть не освіти, а допусків (які через освіту легше отримати). Ми зі знайомим працювали в Англії на фабриці, вирішили щось міняти - я пішов на курси айті, зайняло рік щоб перейти (але з поверненням в Київ). Він пішов у коледж по електриці, який успішного закінчив і зараз працює офіційно в Лондоні по новій спеціальності, але зайняло 3 роки в нього це.
П.с. Забув сказати, що до того як піти в коледж по електриці, він ще до того закінчив сусідній коледж по англійській мові (із сертифікатом), бо біда в нього була з мовою і в проф. коледж не брали. Тож шлях до електрика склав більше 6 років
Востаннє редагувалось The_Rebel
в Пон 28 жов, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 19:20
Letusrock написав: The_Rebel написав:
В мене однокласник виїхав у січні 2022 року, дуже радів, що так вдало встиг піти на роботу в Чехію, вдома залишилась дружина з дитиною 3х років. І на відстані ніби все було ок у них, вона навіть раз в півроку приїздила до нього в гості з дитиною. Влітку він вже запросив її до себе переїхати. А через 3 місяці після переїзду вона подала на розлучення.
тут є ще інша сторона медалі.
Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном, відправляє гроші і не набридає, а вона вдома жиє собі без напряга в комфорті, власне житло, гроші, роблю що вважаю за потрібне, робота вчителькою на півдня чи в адміністрації каву пити цілими днями.
Але через війну багато чоловіків поставило питання руба - переїзжай з дітьми до мене в Чехію / Німеччину і т.д. Не кожна захоче і зможе вийти з зони комфорту, жити в чужій країні в арендованій міні-квартирі (замість свого 2х поверхового будинку з квітником та сауною), пахати з нуля прибиральницею чи на заводі, без посидіньок з мамою чи подругами на вихідні.
тому можуть і сімї розпастись, бо чоловіки-работяги звикли до таких умов, а дівчата "не только лиш все" зможуть адаптуватись заради родини.
Знаю таких багатьох
Це також правда - тут дитину мамі (бабусі) віддала на день та й пішла з подругами "ногті робити".
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