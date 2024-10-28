Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2405240624072408> Додано: Пон 28 жов, 2024 18:19 Дюрі-бачі написав: airmax78 Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон... Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон...

Ну це така рідкісна сакцесс сторі в стилі Акурту. Ну це така рідкісна сакцесс сторі в стилі Акурту. airmax78 Повідомлень: 43077 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 18:41 airmax78 написав: Letusrock написав: airmax78 написав: При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається.

Ви не забувайте додати що ті чоловіки про яких ви пишете то переважно колишні головні спеціалісти "по ніх..янедєланію", тобто всякі держслужбовці, колишні поліцаї, коучі, психологи та прочі журналісти.

Тому що людина прикладної спеціальності, будь то сантехнік/електрик/плиточник чи водій або токар/слюсар/зварщик порівняно легко себе реалізує закордоном Ви не забувайте додати що ті чоловіки про яких ви пишете то переважно колишні головні спеціалісти "по ніх..янедєланію", тобто всякі держслужбовці, колишні поліцаї, коучі, психологи та прочі журналісти.Тому що людина прикладної спеціальності, будь то сантехнік/електрик/плиточник чи водій або токар/слюсар/зварщик порівняно легко себе реалізує закордоном

А також власники бізнесів зав'язаних на українських клієнтів, малі підприємці, і т.ін. Звісно, що плиточник з України в якийсь Німеччині або Великобританії роботу знайде доволі швидко. На рахунок електрика - вже дуже великі сумніви. А також власники бізнесів зав'язаних на українських клієнтів, малі підприємці, і т.ін. Звісно, що плиточник з України в якийсь Німеччині або Великобританії роботу знайде доволі швидко. На рахунок електрика - вже дуже великі сумніви.

електрик не проблема. трошки треба мову, щоб розуміти, про що говориться - а так робота є електрик не проблема. трошки треба мову, щоб розуміти, про що говориться - а так робота є Shaman

Повідомлень: 7166 З нами з: 29.09.19 Подякував: 686 раз. Подякували: 1512 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 18:42 airmax78 написав: Дюрі-бачі написав: airmax78 Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон... Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон...

Ну це така рідкісна сакцесс сторі в стилі Акурту. Ну це така рідкісна сакцесс сторі в стилі Акурту.

Ви ж самі день в день влаштувались у Відні. Але тут ниєте вже 3-й рік... Ви ж самі день в день влаштувались у Відні. Але тут ниєте вже 3-й рік... BIGor

Повідомлень: 9523 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 19:02 airmax78 написав: А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.

При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.

Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство. А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.

Оце дійсно так і є. В мене однокласник виїхав у січні 2022 року, дуже радів, що так вдало встиг піти на роботу в Чехію, вдома залишилась дружина з дитиною 3х років. І на відстані ніби все було ок у них, вона навіть раз в півроку приїздила до нього в гості з дитиною. Влітку він вже запросив її до себе переїхати. А через 3 місяці після переїзду вона подала на розлучення.

П.с. Тут ще треба врахувати, що в Україні заробляв небагато(десь 400 Дол.), на звичайній роботі, але було своє житло (якраз його батьки купили), своє авто, тобто по відчуттям середній клас, як для невеликого містечка. Реально так можна було собі спокійно, на розслабоні і до старості жити. Принаймні, не гірше за більшість. А в Чехії - зовсім інший ритм. Навіть якщо зп у 2 рази більша за українську, то ти відразу маєш впрягатися в крисині біга, як наводив приклад вище Акурт, шукати 2-гу роботу, якось рухатися вперед. Особливо якщо в тебе сім'я. І при цьому якщо ти в своєму містечку був видним женихом, з житлом/авто, то в Чехії ти звичайний роботяга, далеко до середнього класу Оце дійсно так і є. В мене однокласник виїхав у січні 2022 року, дуже радів, що так вдало встиг піти на роботу в Чехію, вдома залишилась дружина з дитиною 3х років. І на відстані ніби все було ок у них, вона навіть раз в півроку приїздила до нього в гості з дитиною. Влітку він вже запросив її до себе переїхати. А через 3 місяці після переїзду вона подала на розлучення.П.с. Тут ще треба врахувати, що в Україні заробляв небагато(десь 400 Дол.), на звичайній роботі, але було своє житло (якраз його батьки купили), своє авто, тобто по відчуттям середній клас, як для невеликого містечка. Реально так можна було собі спокійно, на розслабоні і до старості жити. Принаймні, не гірше за більшість. А в Чехії - зовсім інший ритм. Навіть якщо зп у 2 рази більша за українську, то ти відразу маєш впрягатися в крисині біга, як наводив приклад вище Акурт, шукати 2-гу роботу, якось рухатися вперед. Особливо якщо в тебе сім'я. І при цьому якщо ти в своєму містечку був видним женихом, з житлом/авто, то в Чехії ти звичайний роботяга, далеко до середнього класу The_Rebel

Повідомлень: 463 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 123 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 19:14 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: В мене однокласник виїхав у січні 2022 року, дуже радів, що так вдало встиг піти на роботу в Чехію, вдома залишилась дружина з дитиною 3х років. І на відстані ніби все було ок у них, вона навіть раз в півроку приїздила до нього в гості з дитиною. Влітку він вже запросив її до себе переїхати. А через 3 місяці після переїзду вона подала на розлучення. В мене однокласник виїхав у січні 2022 року, дуже радів, що так вдало встиг піти на роботу в Чехію, вдома залишилась дружина з дитиною 3х років. І на відстані ніби все було ок у них, вона навіть раз в півроку приїздила до нього в гості з дитиною. Влітку він вже запросив її до себе переїхати. А через 3 місяці після переїзду вона подала на розлучення.

тут є ще інша сторона медалі.

Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном, відправляє гроші і не набридає, а вона вдома жиє собі без напряга в комфорті, власне житло, гроші, роблю що вважаю за потрібне, робота вчителькою на півдня чи в адміністрації каву пити цілими днями.

Але через війну багато чоловіків поставило питання руба - переїзжай з дітьми до мене в Чехію / Німеччину і т.д. Не кожна захоче і зможе вийти з зони комфорту, жити в чужій країні в арендованій міні-квартирі (замість свого 2х поверхового будинку з квітником та сауною), пахати з нуля прибиральницею чи на заводі, без посидіньок з мамою чи подругами на вихідні.

тому можуть і сімї розпастись, бо чоловіки-работяги звикли до таких умов, а дівчата "не только лиш все" зможуть адаптуватись заради родини.

Знаю таких багатьох тут є ще інша сторона медалі.Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном, відправляє гроші і не набридає, а вона вдома жиє собі без напряга в комфорті, власне житло, гроші, роблю що вважаю за потрібне, робота вчителькою на півдня чи в адміністрації каву пити цілими днями.Але через війну багато чоловіків поставило питання руба - переїзжай з дітьми до мене в Чехію / Німеччину і т.д. Не кожна захоче і зможе вийти з зони комфорту, жити в чужій країні в арендованій міні-квартирі (замість свого 2х поверхового будинку з квітником та сауною), пахати з нуля прибиральницею чи на заводі, без посидіньок з мамою чи подругами на вихідні.тому можуть і сімї розпастись, бо чоловіки-работяги звикли до таких умов, а дівчата "не только лиш все" зможуть адаптуватись заради родини.Знаю таких багатьох Letusrock Повідомлень: 1877 З нами з: 03.05.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 19:15 Shaman написав: електрик не проблема. трошки треба мову, щоб розуміти, про що говориться - а так робота є електрик не проблема. трошки треба мову, щоб розуміти, про що говориться - а так робота є

В залежності де працювати. Якщо нелегально фушками, то можна за вдвічі мешу зарплату. А якщо щось солідне, з соцпакетом і тп, то ніхто не допустить без місцевої освіти. Навіть не освіти, а допусків (які через освіту легше отримати). Ми зі знайомим працювали в Англії на фабриці, вирішили щось міняти - я пішов на курси айті, зайняло рік щоб перейти (але з поверненням в Київ). Він пішов у коледж по електриці, який успішного закінчив і зараз працює офіційно в Лондоні по новій спеціальності, але зайняло 3 роки в нього це.

П.с. Забув сказати, що до того як піти в коледж по електриці, він ще до того закінчив сусідній коледж по англійській мові (із сертифікатом), бо біда в нього була з мовою і в проф. коледж не брали. Тож шлях до електрика склав більше 6 років В залежності де працювати. Якщо нелегально фушками, то можна за вдвічі мешу зарплату. А якщо щось солідне, з соцпакетом і тп, то ніхто не допустить без місцевої освіти. Навіть не освіти, а допусків (які через освіту легше отримати). Ми зі знайомим працювали в Англії на фабриці, вирішили щось міняти - я пішов на курси айті, зайняло рік щоб перейти (але з поверненням в Київ). Він пішов у коледж по електриці, який успішного закінчив і зараз працює офіційно в Лондоні по новій спеціальності, але зайняло 3 роки в нього це.П.с. Забув сказати, що до того як піти в коледж по електриці, він ще до того закінчив сусідній коледж по англійській мові (із сертифікатом), бо біда в нього була з мовою і в проф. коледж не брали. Тож шлях до електрика склав більше 6 років Востаннє редагувалось The_Rebel в Пон 28 жов, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз. The_Rebel

Повідомлень: 463 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 123 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 19:20 Letusrock написав: The_Rebel написав: В мене однокласник виїхав у січні 2022 року, дуже радів, що так вдало встиг піти на роботу в Чехію, вдома залишилась дружина з дитиною 3х років. І на відстані ніби все було ок у них, вона навіть раз в півроку приїздила до нього в гості з дитиною. Влітку він вже запросив її до себе переїхати. А через 3 місяці після переїзду вона подала на розлучення. В мене однокласник виїхав у січні 2022 року, дуже радів, що так вдало встиг піти на роботу в Чехію, вдома залишилась дружина з дитиною 3х років. І на відстані ніби все було ок у них, вона навіть раз в півроку приїздила до нього в гості з дитиною. Влітку він вже запросив її до себе переїхати. А через 3 місяці після переїзду вона подала на розлучення.

тут є ще інша сторона медалі.

Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном, відправляє гроші і не набридає, а вона вдома жиє собі без напряга в комфорті, власне житло, гроші, роблю що вважаю за потрібне, робота вчителькою на півдня чи в адміністрації каву пити цілими днями.

Але через війну багато чоловіків поставило питання руба - переїзжай з дітьми до мене в Чехію / Німеччину і т.д. Не кожна захоче і зможе вийти з зони комфорту, жити в чужій країні в арендованій міні-квартирі (замість свого 2х поверхового будинку з квітником та сауною), пахати з нуля прибиральницею чи на заводі, без посидіньок з мамою чи подругами на вихідні.

тому можуть і сімї розпастись, бо чоловіки-работяги звикли до таких умов, а дівчата "не только лиш все" зможуть адаптуватись заради родини.

Знаю таких багатьох тут є ще інша сторона медалі.Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном, відправляє гроші і не набридає, а вона вдома жиє собі без напряга в комфорті, власне житло, гроші, роблю що вважаю за потрібне, робота вчителькою на півдня чи в адміністрації каву пити цілими днями.Але через війну багато чоловіків поставило питання руба - переїзжай з дітьми до мене в Чехію / Німеччину і т.д. Не кожна захоче і зможе вийти з зони комфорту, жити в чужій країні в арендованій міні-квартирі (замість свого 2х поверхового будинку з квітником та сауною), пахати з нуля прибиральницею чи на заводі, без посидіньок з мамою чи подругами на вихідні.тому можуть і сімї розпастись, бо чоловіки-работяги звикли до таких умов, а дівчата "не только лиш все" зможуть адаптуватись заради родини.Знаю таких багатьох

Це також правда - тут дитину мамі (бабусі) віддала на день та й пішла з подругами "ногті робити". Це також правда - тут дитину мамі (бабусі) віддала на день та й пішла з подругами "ногті робити". The_Rebel

Повідомлень: 463 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 123 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 19:53 Re: Еміграція, заробітчанство Letusrock написав: Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном, Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном,

А в в мене чимала кількість родин була навпаки: чоловіків війна застала в Україні, на заробітки поїхали дружини, пів року - рік працювали, надсилали гроші чоловікам, а потім розлучились. А в в мене чимала кількість родин була навпаки: чоловіків війна застала в Україні, на заробітки поїхали дружини, пів року - рік працювали, надсилали гроші чоловікам, а потім розлучились. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4000 З нами з: 29.07.22 Подякував: 722 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 20:09 The_Rebel написав: Shaman написав: електрик не проблема. трошки треба мову, щоб розуміти, про що говориться - а так робота є електрик не проблема. трошки треба мову, щоб розуміти, про що говориться - а так робота є

В залежності де працювати. Якщо нелегально фушками, то можна за вдвічі мешу зарплату. А якщо щось солідне, з соцпакетом і тп, то ніхто не допустить без місцевої освіти. Навіть не освіти, а допусків (які через освіту легше отримати). Ми зі знайомим працювали в Англії на фабриці, вирішили щось міняти - я пішов на курси айті, зайняло рік щоб перейти (але з поверненням в Київ). Він пішов у коледж по електриці, який успішного закінчив і зараз працює офіційно в Лондоні по новій спеціальності, але зайняло 3 роки в нього це.

П.с. Забув сказати, що до того як піти в коледж по електриці, він ще до того закінчив сусідній коледж по англійській мові (із сертифікатом), бо біда в нього була з мовою і в проф. коледж не брали. Тож шлях до електрика склав більше 6 років В залежності де працювати. Якщо нелегально фушками, то можна за вдвічі мешу зарплату. А якщо щось солідне, з соцпакетом і тп, то ніхто не допустить без місцевої освіти. Навіть не освіти, а допусків (які через освіту легше отримати). Ми зі знайомим працювали в Англії на фабриці, вирішили щось міняти - я пішов на курси айті, зайняло рік щоб перейти (але з поверненням в Київ). Він пішов у коледж по електриці, який успішного закінчив і зараз працює офіційно в Лондоні по новій спеціальності, але зайняло 3 роки в нього це.П.с. Забув сказати, що до того як піти в коледж по електриці, він ще до того закінчив сусідній коледж по англійській мові (із сертифікатом), бо біда в нього була з мовою і в проф. коледж не брали. Тож шлях до електрика склав більше 6 років

я наводжу конкретний приклад. так, мовний сертифікат потрібен - В1. а так підтвердив дипломи - в нього технікум та інститут, також стаж роботи електриком - й все. місцевий диплом не отримував. працює, й це офіційна робота - 25 євро/год. без мови, так, закидали 15 євро/год. це на прикладі Німеччини. шлях 2 роки я наводжу конкретний приклад. так, мовний сертифікат потрібен - В1. а так підтвердив дипломи - в нього технікум та інститут, також стаж роботи електриком - й все. місцевий диплом не отримував. працює, й це офіційна робота - 25 євро/год. без мови, так, закидали 15 євро/год. це на прикладі Німеччини. шлях 2 роки Shaman

Повідомлень: 7166 З нами з: 29.09.19 Подякував: 686 раз. Подякували: 1512 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 20:12 Дюрі-бачі написав: Letusrock написав: Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном, Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном,

А в в мене чимала кількість родин була навпаки: чоловіків війна застала в Україні, на заробітки поїхали дружини, пів року - рік працювали, надсилали гроші чоловікам, а потім розлучились. А в в мене чимала кількість родин була навпаки: чоловіків війна застала в Україні, на заробітки поїхали дружини, пів року - рік працювали, надсилали гроші чоловікам, а потім розлучились.

Жінкам там набагато легше знайти пару, ніж чоловікам. Причому в будь-якому віці. Моя вчителька поїхала в Італію вже за 50, спочатку як і всі - догляд за старенькими. Зараз - дружина колишнього мера маленького містечка. Вже давно у відставці, але з хорошою пенсією та активами. В тч будинком біля моря. В якого після смерті колишньої дружини не залишилося родичів, дітей не було. То вже багато років як учителька і свою дочку забрала в Італію (з її дочкою, але без чоловіка). Мер навіть подарував дочці квартиру в місті і ставиться до внучки як до своєї, склав заповіт на неї. Обидва чоловіки залишилися вдома в Україні, чоловік вчительки давно спився. Заради справедливості - пив ще до її поїздки в Італію Жінкам там набагато легше знайти пару, ніж чоловікам. Причому в будь-якому віці. Моя вчителька поїхала в Італію вже за 50, спочатку як і всі - догляд за старенькими. Зараз - дружина колишнього мера маленького містечка. Вже давно у відставці, але з хорошою пенсією та активами. В тч будинком біля моря. В якого після смерті колишньої дружини не залишилося родичів, дітей не було. То вже багато років як учителька і свою дочку забрала в Італію (з її дочкою, але без чоловіка). Мер навіть подарував дочці квартиру в місті і ставиться до внучки як до своєї, склав заповіт на неї. Обидва чоловіки залишилися вдома в Україні, чоловік вчительки давно спився. Заради справедливості - пив ще до її поїздки в Італію The_Rebel

Повідомлень: 463 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 123 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2405240624072408> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], The_Rebel і 6 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор