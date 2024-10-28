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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2405240624072408
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати,


Таке життя! кожен хоче вдало застрибнути в автобус, і щоб очки за 350євро, до чоловіків це меньше відноситься, руки нога жопа є - берем. А дівчаток українок зразу видно - нігті, волоси, одяг - пішла на завод не працювати а координатора ципляти - дуже поширена практика. Але Є і багато, такі які і в огонь і в воду, просто їх видно не так)

Як ще описали вище дуже вдало - що змінити комфорт це одне, а разом починати з молоду зовсім інше.


ПС. Ті люди які сміються з життя в 150дол - підійдіть до якогось пенсіонера запитайте на скільки вони живуть, тільки не до тих шо з мерседесів виходять. А то може так показатися що 80% пенсів живуть на значно меншу суму - навіть якщо врахувати туди якісь пайові, або продаж картоплі з дачі.
І ще додам що у людей в 65років може бути дитина 20 з різних життевих обставин. Це до того що діти допомагають. та у віці в 60 в польщу не поїхать, і на пенсію не проживуть і вдома дуже тяжко в такому віці. А то понаписують як одна жінка 5 інвалідів повивозять так вуші в соломку зкручуються.
А ще є історії коли людина в 30 їде на окуповану бо немає здоров'я працювати і тягнути ярмо ємігранта. Пан акурат такі історії чомусь не пише, без притензій, люди люблять успішний успіх.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:45

Re: Еміграція, заробітчанство

По своєму досвіду 3х річної еміграції (Чехія/Англія). У Чехії ще інколи зустрічав наших хлопців, що були одружені на чешках. Але цей хлопець тут був би завидний жених (по фізичних параметрах - молодий, високий, симпатичний, веселий і тп) і міг отримати відповідну пару в Україні. А в Чехії це були якісь.. чесно сказати замухришки, яких місцеві не брали.
В Англії не довелось побачити українця, що знайшов собі в пару англійку. Хоча зворотніх випадків було чимало. Хоча в Англії було також багато приїжджих з Литви, Польщі, Словаків, Румунії, Молдови, то інколи наші хлопці з цих країн знаходили собі пару.
П.с. Але моя вибірка тоді, як і коло спілкування, було більш "робітничим". Може там у айтішників чи науковців якихось були інші приклади
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:48

BeneFuckTor

І ще додам що у людей в 65років може бути дитина 20 з різних життевих обставин. Це до того що діти допомагають.


Африканський варіант. У них же пенсії як правило нема. Стругонув 10-12 дітей. 7-9 доживе до дорослого життя (від маляри не скарючиться в дитинстві, або мамба в босу пʼятку не лупане) і вони папочку на його старості років утримують. А він під пальмою чай пʼє вдоволений.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:19

  airmax78 написав:А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.
При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.
Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.

Є якісь конкретні приклади? Бо я в своїй осяжності такого не бачу. В жінок і правда є зараз перевага -- вони або вже давно за кордоном, і дещо встигли пристосуватись до підходу чоловіка, або той момент все ще не настав, і чоловік звідси якось підтримує існування родини "там". Щоправда, знаю один приклад, коли жінка дійсно тягне все на собі, але є нюанс: вони обидва в Україні, і нікуди не збираються, та й не війна до цього становища призвела.
А в решті чоловіки всеж-таки більшу роль у забезпеченні родини відіграють.
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