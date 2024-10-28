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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2405240624072408
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати,


Таке життя! кожен хоче вдало застрибнути в автобус, і щоб очки за 350євро, до чоловіків це меньше відноситься, руки нога жопа є - берем. А дівчаток українок зразу видно - нігті, волоси, одяг - пішла на завод не працювати а координатора ципляти - дуже поширена практика. Але Є і багато, такі які і в огонь і в воду, просто їх видно не так)

Як ще описали вище дуже вдало - що змінити комфорт це одне, а разом починати з молоду зовсім інше.


ПС. Ті люди які сміються з життя в 150дол - підійдіть до якогось пенсіонера запитайте на скільки вони живуть, тільки не до тих шо з мерседесів виходять. А то може так показатися що 80% пенсів живуть на значно меншу суму - навіть якщо врахувати туди якісь пайові, або продаж картоплі з дачі.
І ще додам що у людей в 65років може бути дитина 20 з різних життевих обставин. Це до того що діти допомагають. та у віці в 60 в польщу не поїхать, і на пенсію не проживуть і вдома дуже тяжко в такому віці. А то понаписують як одна жінка 5 інвалідів повивозять так вуші в соломку зкручуються.
А ще є історії коли людина в 30 їде на окуповану бо немає здоров'я працювати і тягнути ярмо ємігранта. Пан акурат такі історії чомусь не пише, без притензій, люди люблять успішний успіх.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:45

Re: Еміграція, заробітчанство

По своєму досвіду 3х річної еміграції (Чехія/Англія). У Чехії ще інколи зустрічав наших хлопців, що були одружені на чешках. Але цей хлопець тут був би завидний жених (по фізичних параметрах - молодий, високий, симпатичний, веселий і тп) і міг отримати відповідну пару в Україні. А в Чехії це були якісь.. чесно сказати замухришки, яких місцеві не брали.
В Англії не довелось побачити українця, що знайшов собі в пару англійку. Хоча зворотніх випадків було чимало. Хоча в Англії було також багато приїжджих з Литви, Польщі, Словаків, Румунії, Молдови, то інколи наші хлопці з цих країн знаходили собі пару.
П.с. Але моя вибірка тоді, як і коло спілкування, було більш "робітничим". Може там у айтішників чи науковців якихось були інші приклади
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:48

BeneFuckTor

І ще додам що у людей в 65років може бути дитина 20 з різних життевих обставин. Це до того що діти допомагають.


Африканський варіант. У них же пенсії як правило нема. Стругонув 10-12 дітей. 7-9 доживе до дорослого життя (від маляри не скарючиться в дитинстві, або мамба в босу пʼятку не лупане) і вони папочку на його старості років утримують. А він під пальмою чай пʼє вдоволений.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:19

  airmax78 написав:А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.
При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.
Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.

Є якісь конкретні приклади? Бо я в своїй осяжності такого не бачу. В жінок і правда є зараз перевага -- вони або вже давно за кордоном, і дещо встигли пристосуватись до підходу чоловіка, або той момент все ще не настав, і чоловік звідси якось підтримує існування родини "там". Щоправда, знаю один приклад, коли жінка дійсно тягне все на собі, але є нюанс: вони обидва в Україні, і нікуди не збираються, та й не війна до цього становища призвела.
А в решті чоловіки всеж-таки більшу роль у забезпеченні родини відіграють.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:24

Re: Еміграція, заробітчанство

M-Audio
Думаю, прикладів буде дуже мало. Бо коли вони настають (коли жінка тягне і себе, і свого чоловіка), то вона розводиться і приклад швидко стає відсутнім)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:43

  Shaman написав:я наводжу конкретний приклад. так, мовний сертифікат потрібен - В1. а так підтвердив дипломи - в нього технікум та інститут, також стаж роботи електриком - й все. місцевий диплом не отримував. працює, й це офіційна робота - 25 євро/год. без мови, так, закидали 15 євро/год. це на прикладі Німеччини. шлях 2 роки

Тоді це легше, якщо освіта і досвід вже був відповідний, ця професія все ж відносно універсальна в усіх країнах. Але все рівно не зразу вийшло, допуски до напруги/БЖД у кожної країни свої, 2 роки також немалий срок.
Моєму другу повезло менше, він хоч мав вищу освіту, досвід в силових структурах (МВС), та навіть на робітничу професію прийшлось перевчатися 6 років. Насправді, на все про все вийшло більше, бо: 1)не зразу допетрав, що потрібно щось міняти (він на 5 років раніше мене приїхав) і в яку сторону дивитися; 2) на навчання в коледжах спочатку треба було заробити, а він перші роки майже в кредит жив
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:59

Re: Еміграція, заробітчанство

І ось: він успішний емігрант, який приїхав у свої 27 років в Лондон без пенні і знання мови - зараз з затребуваною місцевою професією і розмовною англійською, з забезпеченою старістю, може скоро й іпотеку дадуть. Але: йому вже 40-й рік, сім'ї/дітей ще нема, хоча (за його словами) нарешті почав відчувати грунт під ногами після стільки років вджобування.
П.с. Я думаю це десь усереднена історія емігранта, і не сильно пізно приїхав, і перевчився. Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:13

  The_Rebel написав:По своєму досвіду 3х річної еміграції (Чехія/Англія). У Чехії ще інколи зустрічав наших хлопців, що були одружені на чешках. Але цей хлопець тут був би завидний жених (по фізичних параметрах - молодий, високий, симпатичний, веселий і тп) і міг отримати відповідну пару в Україні. А в Чехії це були якісь.. чесно сказати замухришки, яких місцеві не брали.
В Англії не довелось побачити українця, що знайшов собі в пару англійку. Хоча зворотніх випадків було чимало. Хоча в Англії було також багато приїжджих з Литви, Польщі, Словаків, Румунії, Молдови, то інколи наші хлопці з цих країн знаходили собі пару.
П.с. Але моя вибірка тоді, як і коло спілкування, було більш "робітничим". Може там у айтішників чи науковців якихось були інші приклади

В мене родич одружений на чешці (кваліфікований спеціаліст)
Приваблива дівчина
Але він вищою освіту вже там здобував.
Тобто інтегрований
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:36

UA
Студентство - найкращий час для еміграції. Бонусом місцева освіта та знання мови. Бо не вийде в зоні комфорту спілкуватися в емігрантському середовищі на рідній мові
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:43

  Hotab написав:Стругонув 10-12 дітей. 7-9 доживе


Та є таке, бізнес план) Але якщо розсудити то хз що легше в 70 від голоду померти або 9х стругонуть. Хоча як вони там їх виховують що і шльопки не купують то можливо :lol:

  The_Rebel написав:йому вже 40-й рік, сім'ї/дітей ще нема, хоча

Нелегке це діло діти) і в 40 ще важче, якщо ще взяти графік вірогіднсті розвитку всякого, філософська тема, хто що вважає?

По поляках бачу що є хлопи(не один) під 40 з роботою і гроші є, з батьками живуть, хоча можуть щось купити або взяти іпотеку (в кого далеко батьки то беруть пане акурат), та й не спішать шукати не то що дітей, а й 2гу половику, то може і не доля ємігрантська а людина має роль.


  The_Rebel написав:і не намагаються щось змінити

Недавно прочитав пост, хлопець питав як легалізувати бабусю якій 85!! років, бо уженд каже потрібна умова на цілу ставку а в неї 1/3, і працює вона в польщі 25!! років, це можна було отримати паспорт на протязі 15!!! років.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Пон 28 жов, 2024 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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