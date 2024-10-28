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#<1 ... 2405240624072408 Додано: Пон 28 жов, 2024 20:12 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати,



Таке життя! кожен хоче вдало застрибнути в автобус, і щоб очки за 350євро, до чоловіків це меньше відноситься, руки нога жопа є - берем. А дівчаток українок зразу видно - нігті, волоси, одяг - пішла на завод не працювати а координатора ципляти - дуже поширена практика. Але Є і багато, такі які і в огонь і в воду, просто їх видно не так)



Як ще описали вище дуже вдало - що змінити комфорт це одне, а разом починати з молоду зовсім інше.





ПС. Ті люди які сміються з життя в 150дол - підійдіть до якогось пенсіонера запитайте на скільки вони живуть, тільки не до тих шо з мерседесів виходять. А то може так показатися що 80% пенсів живуть на значно меншу суму - навіть якщо врахувати туди якісь пайові, або продаж картоплі з дачі.

І ще додам що у людей в 65років може бути дитина 20 з різних життевих обставин. Це до того що діти допомагають. та у віці в 60 в польщу не поїхать, і на пенсію не проживуть і вдома дуже тяжко в такому віці. А то понаписують як одна жінка 5 інвалідів повивозять так вуші в соломку зкручуються.

А ще є історії коли людина в 30 їде на окуповану бо немає здоров'я працювати і тягнути ярмо ємігранта. Пан акурат такі історії чомусь не пише, без притензій, люди люблять успішний успіх. Таке життя! кожен хоче вдало застрибнути в автобус, і щоб очки за 350євро, до чоловіків це меньше відноситься, руки нога жопа є - берем. А дівчаток українок зразу видно - нігті, волоси, одяг - пішла на завод не працювати а координатора ципляти - дуже поширена практика. Але Є і багато, такі які і в огонь і в воду, просто їх видно не так)Як ще описали вище дуже вдало - що змінити комфорт це одне, а разом починати з молоду зовсім інше.ПС. Ті люди які сміються з життя в 150дол - підійдіть до якогось пенсіонера запитайте на скільки вони живуть, тільки не до тих шо з мерседесів виходять. А то може так показатися що 80% пенсів живуть на значно меншу суму - навіть якщо врахувати туди якісь пайові, або продаж картоплі з дачі.І ще додам що у людей в 65років може бути дитина 20 з різних життевих обставин. Це до того що діти допомагають. та у віці в 60 в польщу не поїхать, і на пенсію не проживуть і вдома дуже тяжко в такому віці. А то понаписують як одна жінка 5 інвалідів повивозять так вуші в соломку зкручуються.А ще є історії коли людина в 30 їде на окуповану бо немає здоров'я працювати і тягнути ярмо ємігранта. Пан акурат такі історії чомусь не пише, без притензій, люди люблять успішний успіх. BeneFuckTor Повідомлень: 199 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 20:45 Re: Еміграція, заробітчанство По своєму досвіду 3х річної еміграції (Чехія/Англія). У Чехії ще інколи зустрічав наших хлопців, що були одружені на чешках. Але цей хлопець тут був би завидний жених (по фізичних параметрах - молодий, високий, симпатичний, веселий і тп) і міг отримати відповідну пару в Україні. А в Чехії це були якісь.. чесно сказати замухришки, яких місцеві не брали.

В Англії не довелось побачити українця, що знайшов собі в пару англійку. Хоча зворотніх випадків було чимало. Хоча в Англії було також багато приїжджих з Литви, Польщі, Словаків, Румунії, Молдови, то інколи наші хлопці з цих країн знаходили собі пару.

П.с. Але моя вибірка тоді, як і коло спілкування, було більш "робітничим". Може там у айтішників чи науковців якихось були інші приклади The_Rebel

Повідомлень: 467 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 127 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 20:48 BeneFuckTor



І ще додам що у людей в 65років може бути дитина 20 з різних життевих обставин. Це до того що діти допомагають.





Африканський варіант. У них же пенсії як правило нема. Стругонув 10-12 дітей. 7-9 доживе до дорослого життя (від маляри не скарючиться в дитинстві, або мамба в босу пʼятку не лупане) і вони папочку на його старості років утримують. А він під пальмою чай пʼє вдоволений. Африканський варіант. У них же пенсії як правило нема. Стругонув 10-12 дітей. 7-9 доживе до дорослого життя (від маляри не скарючиться в дитинстві, або мамба в босу пʼятку не лупане) і вони папочку на його старості років утримують. А він під пальмою чай пʼє вдоволений. Hotab Повідомлень: 13541 З нами з: 15.02.09 Подякував: 364 раз. Подякували: 2279 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 21:19 airmax78 написав: А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.

При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.

Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство. А те що наші жінки вдало влаштовують своє нове життя за кордоном, навіть не знаючи мови, то це є правда, нажаль. Ганебна, але що поробиш. Залишається тільки із мазохистським захопленням спостерігати за цим процесом.При цьому, виявляється, що українським чоловікам за кордоном, у порівнянні з жінками, в багатьох випадках, майже немає чого запропонувати, окрім малокваліфікованої робочої сили. Тому, навіть якщо комусь вдається втекти з України, прибувши до своєї жінки він дуже скоро розуміє що ролі дещо змінились. Впадає в депресію і дуже скоро розлучається. Бо українська жінка - сильна, але не настільки щоб тягнути на собі свого чоловіка.Ось така вона еміграція. Таке воно заробітчанство.

Є якісь конкретні приклади? Бо я в своїй осяжності такого не бачу. В жінок і правда є зараз перевага -- вони або вже давно за кордоном, і дещо встигли пристосуватись до підходу чоловіка, або той момент все ще не настав, і чоловік звідси якось підтримує існування родини "там". Щоправда, знаю один приклад, коли жінка дійсно тягне все на собі, але є нюанс: вони обидва в Україні, і нікуди не збираються, та й не війна до цього становища призвела.

А в решті чоловіки всеж-таки більшу роль у забезпеченні родини відіграють. Є якісь конкретні приклади? Бо я в своїй осяжності такого не бачу. В жінок і правда є зараз перевага -- вони або вже давно за кордоном, і дещо встигли пристосуватись до підходу чоловіка, або той момент все ще не настав, і чоловік звідси якось підтримує існування родини "там". Щоправда, знаю один приклад, коли жінка дійсно тягне все на собі, але є нюанс: вони обидва в Україні, і нікуди не збираються, та й не війна до цього становища призвела.А в решті чоловіки всеж-таки більшу роль у забезпеченні родини відіграють. M-Audio Повідомлень: 3253 З нами з: 23.03.11 Подякував: 614 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 21:24 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio

Думаю, прикладів буде дуже мало. Бо коли вони настають (коли жінка тягне і себе, і свого чоловіка), то вона розводиться і приклад швидко стає відсутнім) The_Rebel

Повідомлень: 467 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 127 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 21:43 Shaman написав: я наводжу конкретний приклад. так, мовний сертифікат потрібен - В1. а так підтвердив дипломи - в нього технікум та інститут, також стаж роботи електриком - й все. місцевий диплом не отримував. працює, й це офіційна робота - 25 євро/год. без мови, так, закидали 15 євро/год. це на прикладі Німеччини. шлях 2 роки я наводжу конкретний приклад. так, мовний сертифікат потрібен - В1. а так підтвердив дипломи - в нього технікум та інститут, також стаж роботи електриком - й все. місцевий диплом не отримував. працює, й це офіційна робота - 25 євро/год. без мови, так, закидали 15 євро/год. це на прикладі Німеччини. шлях 2 роки

Тоді це легше, якщо освіта і досвід вже був відповідний, ця професія все ж відносно універсальна в усіх країнах. Але все рівно не зразу вийшло, допуски до напруги/БЖД у кожної країни свої, 2 роки також немалий срок.

Моєму другу повезло менше, він хоч мав вищу освіту, досвід в силових структурах (МВС), та навіть на робітничу професію прийшлось перевчатися 6 років. Насправді, на все про все вийшло більше, бо: 1)не зразу допетрав, що потрібно щось міняти (він на 5 років раніше мене приїхав) і в яку сторону дивитися; 2) на навчання в коледжах спочатку треба було заробити, а він перші роки майже в кредит жив Тоді це легше, якщо освіта і досвід вже був відповідний, ця професія все ж відносно універсальна в усіх країнах. Але все рівно не зразу вийшло, допуски до напруги/БЖД у кожної країни свої, 2 роки також немалий срок.Моєму другу повезло менше, він хоч мав вищу освіту, досвід в силових структурах (МВС), та навіть на робітничу професію прийшлось перевчатися 6 років. Насправді, на все про все вийшло більше, бо: 1)не зразу допетрав, що потрібно щось міняти (він на 5 років раніше мене приїхав) і в яку сторону дивитися; 2) на навчання в коледжах спочатку треба було заробити, а він перші роки майже в кредит жив The_Rebel

Повідомлень: 467 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 127 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 21:59 Re: Еміграція, заробітчанство І ось: він успішний емігрант, який приїхав у свої 27 років в Лондон без пенні і знання мови - зараз з затребуваною місцевою професією і розмовною англійською, з забезпеченою старістю, може скоро й іпотеку дадуть. Але: йому вже 40-й рік, сім'ї/дітей ще нема, хоча (за його словами) нарешті почав відчувати грунт під ногами після стільки років вджобування.

П.с. Я думаю це десь усереднена історія емігранта, і не сильно пізно приїхав, і перевчився. Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити The_Rebel

Повідомлень: 467 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 127 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 22:13 The_Rebel написав: По своєму досвіду 3х річної еміграції (Чехія/Англія). У Чехії ще інколи зустрічав наших хлопців, що були одружені на чешках. Але цей хлопець тут був би завидний жених (по фізичних параметрах - молодий, високий, симпатичний, веселий і тп) і міг отримати відповідну пару в Україні. А в Чехії це були якісь.. чесно сказати замухришки, яких місцеві не брали.

В Англії не довелось побачити українця, що знайшов собі в пару англійку. Хоча зворотніх випадків було чимало. Хоча в Англії було також багато приїжджих з Литви, Польщі, Словаків, Румунії, Молдови, то інколи наші хлопці з цих країн знаходили собі пару.

П.с. Але моя вибірка тоді, як і коло спілкування, було більш "робітничим". Може там у айтішників чи науковців якихось були інші приклади По своєму досвіду 3х річної еміграції (Чехія/Англія). У Чехії ще інколи зустрічав наших хлопців, що були одружені на чешках. Але цей хлопець тут був би завидний жених (по фізичних параметрах - молодий, високий, симпатичний, веселий і тп) і міг отримати відповідну пару в Україні. А в Чехії це були якісь.. чесно сказати замухришки, яких місцеві не брали.В Англії не довелось побачити українця, що знайшов собі в пару англійку. Хоча зворотніх випадків було чимало. Хоча в Англії було також багато приїжджих з Литви, Польщі, Словаків, Румунії, Молдови, то інколи наші хлопці з цих країн знаходили собі пару.П.с. Але моя вибірка тоді, як і коло спілкування, було більш "робітничим". Може там у айтішників чи науковців якихось були інші приклади

В мене родич одружений на чешці (кваліфікований спеціаліст)

Приваблива дівчина

Але він вищою освіту вже там здобував.

Тобто інтегрований В мене родич одружений на чешці (кваліфікований спеціаліст)Приваблива дівчинаАле він вищою освіту вже там здобував.Тобто інтегрований UA Повідомлень: 8895 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1865 раз. Подякували: 2278 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 22:36 UA

Студентство - найкращий час для еміграції. Бонусом місцева освіта та знання мови. Бо не вийде в зоні комфорту спілкуватися в емігрантському середовищі на рідній мові The_Rebel

Повідомлень: 467 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 127 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 22:43 Hotab написав: Стругонув 10-12 дітей. 7-9 доживе Стругонув 10-12 дітей. 7-9 доживе



Та є таке, бізнес план) Але якщо розсудити то хз що легше в 70 від голоду померти або 9х стругонуть. Хоча як вони там їх виховують що і шльопки не купують то можливо



The_Rebel написав: йому вже 40-й рік, сім'ї/дітей ще нема, хоча йому вже 40-й рік, сім'ї/дітей ще нема, хоча

Нелегке це діло діти) і в 40 ще важче, якщо ще взяти графік вірогіднсті розвитку всякого, філософська тема, хто що вважає?



По поляках бачу що є хлопи(не один) під 40 з роботою і гроші є, з батьками живуть, хоча можуть щось купити або взяти іпотеку (в кого далеко батьки то беруть пане акурат), та й не спішать шукати не то що дітей, а й 2гу половику, то може і не доля ємігрантська а людина має роль.





The_Rebel написав: і не намагаються щось змінити і не намагаються щось змінити

Недавно прочитав пост, хлопець питав як легалізувати бабусю якій 85!! років, бо уженд каже потрібна умова на цілу ставку а в неї 1/3, і працює вона в польщі 25!! років, це можна було отримати паспорт на протязі 15!!! років. Та є таке, бізнес план) Але якщо розсудити то хз що легше в 70 від голоду померти або 9х стругонуть. Хоча як вони там їх виховують що і шльопки не купують то можливоНелегке це діло діти) і в 40 ще важче, якщо ще взяти графік вірогіднсті розвитку всякого, філософська тема, хто що вважає?По поляках бачу що є хлопи(не один) під 40 з роботою і гроші є, з батьками живуть, хоча можуть щось купити або взяти іпотеку (в кого далеко батьки то беруть пане акурат), та й не спішать шукати не то що дітей, а й 2гу половику, то може і не доля ємігрантська а людина має роль.Недавно прочитав пост, хлопець питав як легалізувати бабусю якій 85!! років, бо уженд каже потрібна умова на цілу ставку а в неї 1/3, і працює вона в польщі 25!! років, це можна було отримати паспорт на протязі 15!!! років. Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Пон 28 жов, 2024 22:47, всього редагувалось 1 раз. BeneFuckTor Повідомлень: 199 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2405240624072408 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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