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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2407240824092410> Додано: Вів 29 жов, 2024 09:58 cherchiltank Дивно от так узагальнювати всіх...

Ну от в моїх знайомих не вийшло жити в Канаді, але переважно через ідеологію "країна не для пішоходів, а для водіїв..."

Кожна країна має свої + і -.

Сьогодні мене на таксі віз хлопець із Пакистану і от всю дорогу розповідав "яка класна Україна"... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4002 З нами з: 29.07.22 Подякував: 722 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 10:22 Дюрі-бачі написав: Letusrock написав: Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном, Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном,

А в в мене чимала кількість родин була навпаки: чоловіків війна застала в Україні, на заробітки поїхали дружини, пів року - рік працювали, надсилали гроші чоловікам, а потім розлучились. А в в мене чимала кількість родин була навпаки: чоловіків війна застала в Україні, на заробітки поїхали дружини, пів року - рік працювали, надсилали гроші чоловікам, а потім розлучились.

Я чомусь немаю таких знайомих, із сімей що жили на дві країни - 95% це коли чоловік закордоном або обоє.

Думаю що розлучаються сімї переважно де шлюб тріщав по швах ще до війни, або перетворився на чисту формальність. А виїзд за кордон жінки тільки прискорив цей процес до логічного завершення

BeneFuckTor написав: Таке життя! кожен хоче вдало застрибнути в автобус, і щоб очки за 350євро, до чоловіків це меньше відноситься, руки нога жопа є - берем. А дівчаток українок зразу видно - нігті, волоси, одяг - пішла на завод не працювати а координатора ципляти - дуже поширена практика. Таке життя! кожен хоче вдало застрибнути в автобус, і щоб очки за 350євро, до чоловіків це меньше відноситься, руки нога жопа є - берем. А дівчаток українок зразу видно - нігті, волоси, одяг - пішла на завод не працювати а координатора ципляти - дуже поширена практика.

маю надію що це стосується більше розлучених, незаміжніх або тих у кого шлюб вже багато років лиш як фікція (бізнес-партнери по вихованню спільних дітей) Я чомусь немаю таких знайомих, із сімей що жили на дві країни - 95% це коли чоловік закордоном або обоє.Думаю що розлучаються сімї переважно де шлюб тріщав по швах ще до війни, або перетворився на чисту формальність. А виїзд за кордон жінки тільки прискорив цей процес до логічного завершеннямаю надію що це стосується більше розлучених, незаміжніх або тих у кого шлюб вже багато років лиш як фікція (бізнес-партнери по вихованню спільних дітей) Letusrock Повідомлень: 1884 З нами з: 03.05.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 10:25 Re: Еміграція, заробітчанство cherchiltank написав: Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?)

Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці)

Про нашу діаспору взагалі мовчу) Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?)Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці)Про нашу діаспору взагалі мовчу)

в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться".

Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться".Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років Letusrock Повідомлень: 1884 З нами з: 03.05.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 11:12 Letusrock написав: cherchiltank написав: Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?)

Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці)

Про нашу діаспору взагалі мовчу) Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?)Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці)Про нашу діаспору взагалі мовчу)

в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться".

Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться".Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років

Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта) Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта) gonchik74

Повідомлень: 870 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 11:46 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта) Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта)

не спорю.

Але мене цікавив саме той прошарок який реально планував наступне: 1) поїхати без чоловіка, 2) закріпитись, оформити всі доки, вийти на роботу, 3) кінець війни через пару місяців і приїзд чоловіка "на все готове". Чи був у них план Б, якщо з третім пунктом вийшла помилка у прогнозуванні як мінімум на 3-5 років

P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів" не спорю.Але мене цікавив саме той прошарок який реально планував наступне: 1) поїхати без чоловіка, 2) закріпитись, оформити всі доки, вийти на роботу, 3) кінець війни через пару місяців і приїзд чоловіка "на все готове". Чи був у них план Б, якщо з третім пунктом вийшла помилка у прогнозуванні як мінімум на 3-5 роківP.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів" Letusrock Повідомлень: 1884 З нами з: 03.05.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 12:00 airmax78 написав: Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує. Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує.

Класна фраза - сподобалася не тільки мені - навіть Shaman поставив "плюс" за цю думку.



Ну дивіться: сиджу п"ю каву. З круасаном. У Франції. А дзвонить наша людина, яка мешкає в Анталії і не знає, що я вже досить давно перебуваю у Франції - і говорить: "Ви все знаєте - підкажіть - я від"іжджаю працювати на Таїті на 3 місяця - чи може жінка керувати моїм авто української реєстрації, завезеним мною в Туреччину ще в 2021 році?"

- НЕ МОЖЕ. Те, що ви називаєте "автомобіль" насправді є "Нерозмитненим підакцизним товаром, тимчасово завезеним на митну територію Туреччини з туристичною метою" - ви особисто за нього відповідаєте перед Митницею Туреччини і НЕ можете кидати його напризволяще. При чому в даному випадку "напризволяще" - це буквально, бо хочете дозволити жінці кататися на самому дорогому у вашому житті. А хіба можна залишати своє авто жінці?

- Та не дай Боже! Зрозумів!

- Ну а тепер - про Таїті.

- Ну це десь в районі Австралії та Нової Зеландії... Контракт на 3 місяця...

https://maps.app.goo.gl/f7MTWmx19ZZQRvci7

- На Фінансовому форумі України можна багато кумедного прочитати: признайтеся, Олександре, будете на плечах носити бочку з отрутою та травити пацюків?

- Не смішіть, Ви ж знаєте, що я музикант та працюю часто в музичних колективах, які працюють на круїзних лайнерах. Ось цього разу контракт такий, Таїті та океанські околиці...

- Прекрасно! Наші люди на Фінансовому форумі України впевнені, що треба отримувати на місяць не менше 100 000 євро і при цьому нічого не робити. Що насправді?

- Ну, в музичній справі багато залежить від складу музичного колектива, організаторів та замовників - наприклад, судновласників. Максимальна ставка може сягати і 5000 євро на місяць. Але цього разу скромо: 2 400 євро + переліт + каюта + харчування.

- Ну класні умови: головне ж не носити на плечах бочку з отрутою для пацюків.

- І прийде ж комусь таке в голову... Класна фраза - сподобалася не тільки мені - навітьпоставив "плюс" за цю думку.Ну дивіться: сиджу п"ю каву. З круасаном. У Франції. А дзвонить наша людина, яка мешкає в Анталії іщо я вже досить давно перебуваю у Франції - і говорить: "Ви все знаєте - підкажіть - я від"іжджаю працювати на Таїті на 3 місяця - чи може жінка керувати моїм авто української реєстрації, завезеним мною в Туреччину ще в 2021 році?"- НЕ МОЖЕ. Те, що ви називаєте "автомобіль" насправді є "Нерозмитненим підакцизним товаром, тимчасово завезеним на митну територію Туреччини з туристичною метою" - ви особисто за нього відповідаєте перед Митницею Туреччини і НЕ можете кидати його напризволяще. При чому в даному випадку "напризволяще" - це буквально, бо хочете дозволити жінці кататися на самому дорогому у вашому житті. А хіба можна залишати своє авто жінці?- Та не дай Боже! Зрозумів!- Ну а тепер - про Таїті.- Ну це десь в районі Австралії та Нової Зеландії... Контракт на 3 місяця...- На Фінансовому форумі Українипрочитати: признайтеся, Олександре, будете на плечах носити бочку з отрутою та травити пацюків?- Не смішіть, Ви ж знаєте, що я музикант та працюю часто в музичних колективах, які працюють на круїзних лайнерах. Ось цього разу контракт такий, Таїті та океанські околиці...- Прекрасно! Наші люди на Фінансовому форумі України впевнені, що треба отримувати на місяць не менше 100 000 євро і при цьому нічого не робити. Що насправді?- Ну, в музичній справі багато залежить від складу музичного колектива, організаторів та замовників - наприклад, судновласників. Максимальна ставка може сягати і 5000 євро на місяць. Але цього разу скромо: 2 400 євро + переліт + каюта + харчування.- Ну класні умови: головне ж не носити на плечах бочку з отрутою для пацюків.- І прийде ж комусь таке в голову... akurt

Повідомлень: 10243 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3777 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 12:08 gonchik74 написав: Letusrock написав: cherchiltank написав: Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?)

Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці)

Про нашу діаспору взагалі мовчу) Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?)Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці)Про нашу діаспору взагалі мовчу)

в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться".

Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться".Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років

Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта) Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта)



Таку статистику оголошував український блогер, який веде канал "10 хвилин про Канаду" - дуже класна людина і канал цікавий.

Чисто по пам"яті:

- Канада видала українцям близько 1 200 000 віз за Програмою CUAET.

- Реально скористалися та в"їхали в Канаду приблизно 350 000 українців.

- Офіційної статистики того, скільки з них виїхали, отримавши по 3 000 канадських доларів первинної допомоги - НЕ ІСНУЄ.

- За оцінками Міграційної служби Канади зараз на терииторі Канади перебуває орієнтовно 300 000 українців, які в"їхали саме за Програмою CUAET.



Варто врахувати наступне: я особисто знаю багато українців, які зайхали в Канаду в 2022-2023 і навіть 2024 роках (до 31 березня), які так би мовити "застолбили место" - тобто отримали дозвіл на роботу/навчання (Work permit) та пройшли медичний огляд (в цьому випадку Work permit діє 3 роки) - виїхали з різних причин (родина/робота/бізнес-плани) - але мають право заїхати в будь-яку мить та почати і жити, і працювати. Таку статистику оголошував український блогер, який веде канал "10 хвилин про Канаду" - дуже класна людина і канал цікавий.Чисто по пам"яті:- Канада видала українцям близько 1 200 000 віз за Програмою CUAET.- Реально скористалися та в"їхали в Канаду приблизно 350 000 українців.- Офіційної статистики того, скільки з них виїхали, отримавши по 3 000 канадських доларів первинної допомоги - НЕ ІСНУЄ.- За оцінками Міграційної служби Канади зараз на терииторі Канади перебуває орієнтовно 300 000 українців, які в"їхали саме за Програмою CUAET.Варто врахувати наступне: я особисто знаю багато українців, які зайхали в Канаду в 2022-2023 і навіть 2024 роках (до 31 березня), які так би мовити "застолбили место" - тобто отримали дозвіл на роботу/навчання (Work permit) та пройшли медичний огляд (в цьому випадку Work permit діє 3 роки) - виїхали з різних причин (родина/робота/бізнес-плани) - але мають право заїхати в будь-яку мить та почати і жити, і працювати. akurt

Повідомлень: 10243 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3777 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 12:17 Letusrock написав: P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів" P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів"

Особисто я - який був в Канаді не один день та спілкувався і спілкуюся з нашими в Канаді реально щоденно - останній раз вчора ввечері - з багатьма нашими - і багатьом реально допомагав виїхати в Канаду - не чув про такі випадки. Можливо таке і було. Не буду сперечатися.



Індивідуальні випадки звісно були. Я і зараз знаю про такі - але реально індивідуальні випадки.

Не всі з них я би назвав шахрайством. Наприклад, 12 червня 2023 року я відлітав з Калгарі (Канада) на Дублін (Ірландія) - поруч в літаку а/к WestJet сидів хлопець "з наших" років 25 - то він признався, що повертається в Польщу - там живуть та працюють його батьки-заробітчани - а він за 1,5 місяця розтринькав ті 3000 та ніяку роботу НЕ знайшов.

Я вірю, бо відверто пишу про досвід родини моє племінниці: племінниця за 6 місяців роботу знайшла та працює, а чоловік так і байдикує - без роботи. Особисто я - який був в Канаді не один день та спілкувався і спілкуюся з нашими в Канаді реально щоденно - останній раз вчора ввечері - з багатьма нашими - і багатьом реально допомагав виїхати в Канаду -Можливо таке і було. Не буду сперечатися.Я і зараз знаю про такі - але реально індивідуальні випадки.Не всі з них я би назвав шахрайством. Наприклад, 12 червня 2023 року я відлітав з Калгарі (Канада) на Дублін (Ірландія) - поруч в літаку а/к WestJet сидів хлопець "з наших" років 25 - то він признався, що повертається в Польщу - там живуть та працюють його батьки-заробітчани - а він за 1,5 місяця розтринькав ті 3000 та ніяку роботу НЕ знайшов.Я вірю, бо відверто пишу про досвід родини моє племінниці: племінниця за 6 місяців роботу знайшла та працює, а чоловік так і байдикує - без роботи. akurt

Повідомлень: 10243 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3777 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 12:42 The_Rebel написав: Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити

Я Вам открою страшную тайну: и среди аборигенов в любой стране есть очень много людей, которые десятилетиями работают на простых работах и не стремятся что-то менять. И многие из них вполне довольны жизнью.

Не могут все быть карьериста и - работать некому будет 😁 Я Вам открою страшную тайну: и среди аборигенов в любой стране есть очень много людей, которые десятилетиями работают на простых работах и не стремятся что-то менять. И многие из них вполне довольны жизнью.Не могут все быть карьериста и - работать некому будет 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7562 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6392 раз. Подякували: 21304 раз. Профіль 129 81 36 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 12:46 akurt написав: Letusrock написав: P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів" P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів"

Особисто я - який був в Канаді не один день та спілкувався і спілкуюся з нашими в Канаді реально щоденно - останній раз вчора ввечері - з багатьма нашими - і багатьом реально допомагав виїхати в Канаду - не чув про такі випадки. Можливо таке і було. Не буду сперечатися.

Індивідуальні випадки звісно були. Я і зараз знаю про такі - але реально індивідуальні випадки.

Не всі з них я би назвав шахрайством... Особисто я - який був в Канаді не один день та спілкувався і спілкуюся з нашими в Канаді реально щоденно - останній раз вчора ввечері - з багатьма нашими - і багатьом реально допомагав виїхати в Канаду -Можливо таке і було. Не буду сперечатися.Я і зараз знаю про такі - але реально індивідуальні випадки.Не всі з них я би назвав шахрайством...

Я знаю одну студентку братиславського вузу, яка разом з подругами скористалась такою послугою від "організатора". По її словам він спеціально підшукував людей з укр.паспортом (яких у Словаччині/Чехії просто тьма) і за відсотки від суми вирішував всі питання (подача заявки, вклеювання візи, купівля білетів і т.д.) Я знаю одну студентку братиславського вузу, яка разом з подругами скористалась такою послугою від "організатора". По її словам він спеціально підшукував людей з укр.паспортом (яких у Словаччині/Чехії просто тьма) і за відсотки від суми вирішував всі питання (подача заявки, вклеювання візи, купівля білетів і т.д.) Letusrock Повідомлень: 1884 З нами з: 03.05.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2407240824092410> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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