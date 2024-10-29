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cherchiltank Дивно от так узагальнювати всіх... Ну от в моїх знайомих не вийшло жити в Канаді, але переважно через ідеологію "країна не для пішоходів, а для водіїв..." Кожна країна має свої + і -. Сьогодні мене на таксі віз хлопець із Пакистану і от всю дорогу розповідав "яка класна Україна"...
Letusrock написав:Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном,
А в в мене чимала кількість родин була навпаки: чоловіків війна застала в Україні, на заробітки поїхали дружини, пів року - рік працювали, надсилали гроші чоловікам, а потім розлучились.
Я чомусь немаю таких знайомих, із сімей що жили на дві країни - 95% це коли чоловік закордоном або обоє. Думаю що розлучаються сімї переважно де шлюб тріщав по швах ще до війни, або перетворився на чисту формальність. А виїзд за кордон жінки тільки прискорив цей процес до логічного завершення
BeneFuckTor написав:Таке життя! кожен хоче вдало застрибнути в автобус, і щоб очки за 350євро, до чоловіків це меньше відноситься, руки нога жопа є - берем. А дівчаток українок зразу видно - нігті, волоси, одяг - пішла на завод не працювати а координатора ципляти - дуже поширена практика.
маю надію що це стосується більше розлучених, незаміжніх або тих у кого шлюб вже багато років лиш як фікція (бізнес-партнери по вихованню спільних дітей)
cherchiltank написав:Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?) Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці) Про нашу діаспору взагалі мовчу)
в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться". Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років
cherchiltank написав:Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?) Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці) Про нашу діаспору взагалі мовчу)
в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться". Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років
Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта)
gonchik74 написав:Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта)
не спорю. Але мене цікавив саме той прошарок який реально планував наступне: 1) поїхати без чоловіка, 2) закріпитись, оформити всі доки, вийти на роботу, 3) кінець війни через пару місяців і приїзд чоловіка "на все готове". Чи був у них план Б, якщо з третім пунктом вийшла помилка у прогнозуванні як мінімум на 3-5 років P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів"
airmax78 написав:Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує.
Класна фраза - сподобалася не тільки мені - навіть Shaman поставив "плюс" за цю думку.
Ну дивіться: сиджу п"ю каву. З круасаном. У Франції. А дзвонить наша людина, яка мешкає в Анталії і не знає, що я вже досить давно перебуваю у Франції - і говорить: "Ви все знаєте - підкажіть - я від"іжджаю працювати на Таїті на 3 місяця - чи може жінка керувати моїм авто української реєстрації, завезеним мною в Туреччину ще в 2021 році?" - НЕ МОЖЕ. Те, що ви називаєте "автомобіль" насправді є "Нерозмитненим підакцизним товаром, тимчасово завезеним на митну територію Туреччини з туристичною метою" - ви особисто за нього відповідаєте перед Митницею Туреччини і НЕ можете кидати його напризволяще. При чому в даному випадку "напризволяще" - це буквально, бо хочете дозволити жінці кататися на самому дорогому у вашому житті. А хіба можна залишати своє авто жінці? - Та не дай Боже! Зрозумів! - Ну а тепер - про Таїті. - Ну це десь в районі Австралії та Нової Зеландії... Контракт на 3 місяця... https://maps.app.goo.gl/f7MTWmx19ZZQRvci7 - На Фінансовому форумі України можна багато кумедного прочитати: признайтеся, Олександре, будете на плечах носити бочку з отрутою та травити пацюків? - Не смішіть, Ви ж знаєте, що я музикант та працюю часто в музичних колективах, які працюють на круїзних лайнерах. Ось цього разу контракт такий, Таїті та океанські околиці... - Прекрасно! Наші люди на Фінансовому форумі України впевнені, що треба отримувати на місяць не менше 100 000 євро і при цьому нічого не робити. Що насправді? - Ну, в музичній справі багато залежить від складу музичного колектива, організаторів та замовників - наприклад, судновласників. Максимальна ставка може сягати і 5000 євро на місяць. Але цього разу скромо: 2 400 євро + переліт + каюта + харчування. - Ну класні умови: головне ж не носити на плечах бочку з отрутою для пацюків. - І прийде ж комусь таке в голову...
cherchiltank написав:Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?) Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці) Про нашу діаспору взагалі мовчу)
в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться". Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років
Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта)
Таку статистику оголошував український блогер, який веде канал "10 хвилин про Канаду" - дуже класна людина і канал цікавий. Чисто по пам"яті: - Канада видала українцям близько 1 200 000 віз за Програмою CUAET. - Реально скористалися та в"їхали в Канаду приблизно 350 000 українців. - Офіційної статистики того, скільки з них виїхали, отримавши по 3 000 канадських доларів первинної допомоги - НЕ ІСНУЄ. - За оцінками Міграційної служби Канади зараз на терииторі Канади перебуває орієнтовно 300 000 українців, які в"їхали саме за Програмою CUAET.
Варто врахувати наступне: я особисто знаю багато українців, які зайхали в Канаду в 2022-2023 і навіть 2024 роках (до 31 березня), які так би мовити "застолбили место" - тобто отримали дозвіл на роботу/навчання (Work permit) та пройшли медичний огляд (в цьому випадку Work permit діє 3 роки) - виїхали з різних причин (родина/робота/бізнес-плани) - але мають право заїхати в будь-яку мить та почати і жити, і працювати.
Letusrock написав:P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів"
Особисто я - який був в Канаді не один день та спілкувався і спілкуюся з нашими в Канаді реально щоденно - останній раз вчора ввечері - з багатьма нашими - і багатьом реально допомагав виїхати в Канаду - не чув про такі випадки. Можливо таке і було. Не буду сперечатися.
Індивідуальні випадки звісно були. Я і зараз знаю про такі - але реально індивідуальні випадки. Не всі з них я би назвав шахрайством. Наприклад, 12 червня 2023 року я відлітав з Калгарі (Канада) на Дублін (Ірландія) - поруч в літаку а/к WestJet сидів хлопець "з наших" років 25 - то він признався, що повертається в Польщу - там живуть та працюють його батьки-заробітчани - а він за 1,5 місяця розтринькав ті 3000 та ніяку роботу НЕ знайшов. Я вірю, бо відверто пишу про досвід родини моє племінниці: племінниця за 6 місяців роботу знайшла та працює, а чоловік так і байдикує - без роботи.
The_Rebel написав:Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити
Я Вам открою страшную тайну: и среди аборигенов в любой стране есть очень много людей, которые десятилетиями работают на простых работах и не стремятся что-то менять. И многие из них вполне довольны жизнью. Не могут все быть карьериста и - работать некому будет 😁
Letusrock написав:P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів"
Особисто я - який був в Канаді не один день та спілкувався і спілкуюся з нашими в Канаді реально щоденно - останній раз вчора ввечері - з багатьма нашими - і багатьом реально допомагав виїхати в Канаду - не чув про такі випадки. Можливо таке і було. Не буду сперечатися. Індивідуальні випадки звісно були. Я і зараз знаю про такі - але реально індивідуальні випадки. Не всі з них я би назвав шахрайством...
Я знаю одну студентку братиславського вузу, яка разом з подругами скористалась такою послугою від "організатора". По її словам він спеціально підшукував людей з укр.паспортом (яких у Словаччині/Чехії просто тьма) і за відсотки від суми вирішував всі питання (подача заявки, вклеювання візи, купівля білетів і т.д.)