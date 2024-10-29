RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2407240824092410>
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:58

cherchiltank Дивно от так узагальнювати всіх...
Ну от в моїх знайомих не вийшло жити в Канаді, але переважно через ідеологію "країна не для пішоходів, а для водіїв..."
Кожна країна має свої + і -.
Сьогодні мене на таксі віз хлопець із Пакистану і от всю дорогу розповідав "яка класна Україна"...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4003
З нами з: 29.07.22
Подякував: 722 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:22

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:Є досить велика кількість дружин яких влаштовує коли чоловік закордоном,

А в в мене чимала кількість родин була навпаки: чоловіків війна застала в Україні, на заробітки поїхали дружини, пів року - рік працювали, надсилали гроші чоловікам, а потім розлучились.

Я чомусь немаю таких знайомих, із сімей що жили на дві країни - 95% це коли чоловік закордоном або обоє.
Думаю що розлучаються сімї переважно де шлюб тріщав по швах ще до війни, або перетворився на чисту формальність. А виїзд за кордон жінки тільки прискорив цей процес до логічного завершення
  BeneFuckTor написав:Таке життя! кожен хоче вдало застрибнути в автобус, і щоб очки за 350євро, до чоловіків це меньше відноситься, руки нога жопа є - берем. А дівчаток українок зразу видно - нігті, волоси, одяг - пішла на завод не працювати а координатора ципляти - дуже поширена практика.

маю надію що це стосується більше розлучених, незаміжніх або тих у кого шлюб вже багато років лиш як фікція (бізнес-партнери по вихованню спільних дітей)
Letusrock
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  cherchiltank написав:Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?)
Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці)
Про нашу діаспору взагалі мовчу)

в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться".
Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років
Letusrock
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:12

  Letusrock написав:
  cherchiltank написав:Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?)
Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці)
Про нашу діаспору взагалі мовчу)

в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться".
Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років

Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта)

не спорю.
Але мене цікавив саме той прошарок який реально планував наступне: 1) поїхати без чоловіка, 2) закріпитись, оформити всі доки, вийти на роботу, 3) кінець війни через пару місяців і приїзд чоловіка "на все готове". Чи був у них план Б, якщо з третім пунктом вийшла помилка у прогнозуванні як мінімум на 3-5 років
P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів"
Letusrock
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:00

  airmax78 написав:Akurt - цe міжнародна людина-загадка UA style. Допомагає українцям від Тулузи до Торонто і від Лодзя до Лос-Анджелесу. Всі українці за кордоном в нього на радарі. І багато хто з них йому регулярно звітує.

Класна фраза - сподобалася не тільки мені - навіть Shaman поставив "плюс" за цю думку.

Ну дивіться: сиджу п"ю каву. З круасаном. У Франції. А дзвонить наша людина, яка мешкає в Анталії і не знає, що я вже досить давно перебуваю у Франції - і говорить: "Ви все знаєте - підкажіть - я від"іжджаю працювати на Таїті на 3 місяця - чи може жінка керувати моїм авто української реєстрації, завезеним мною в Туреччину ще в 2021 році?"
- НЕ МОЖЕ. Те, що ви називаєте "автомобіль" насправді є "Нерозмитненим підакцизним товаром, тимчасово завезеним на митну територію Туреччини з туристичною метою" - ви особисто за нього відповідаєте перед Митницею Туреччини і НЕ можете кидати його напризволяще. При чому в даному випадку "напризволяще" - це буквально, бо хочете дозволити жінці кататися на самому дорогому у вашому житті. А хіба можна залишати своє авто жінці?
- Та не дай Боже! Зрозумів!
- Ну а тепер - про Таїті.
- Ну це десь в районі Австралії та Нової Зеландії... Контракт на 3 місяця...
https://maps.app.goo.gl/f7MTWmx19ZZQRvci7
- На Фінансовому форумі України можна багато кумедного прочитати: признайтеся, Олександре, будете на плечах носити бочку з отрутою та травити пацюків?
- Не смішіть, Ви ж знаєте, що я музикант та працюю часто в музичних колективах, які працюють на круїзних лайнерах. Ось цього разу контракт такий, Таїті та океанські околиці...
- Прекрасно! Наші люди на Фінансовому форумі України впевнені, що треба отримувати на місяць не менше 100 000 євро і при цьому нічого не робити. Що насправді?
- Ну, в музичній справі багато залежить від складу музичного колектива, організаторів та замовників - наприклад, судновласників. Максимальна ставка може сягати і 5000 євро на місяць. Але цього разу скромо: 2 400 євро + переліт + каюта + харчування.
- Ну класні умови: головне ж не носити на плечах бочку з отрутою для пацюків.
- І прийде ж комусь таке в голову...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10244
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3778 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:08

  gonchik74 написав:
  Letusrock написав:
  cherchiltank написав:Яким треба бути дебілом щоб мріяти оселитися в Канаді?)
Да і канадці тупуваті- більш тупі лише австралійці)
Про нашу діаспору взагалі мовчу)

в 2022 був тренд - тисячі, якщо не десятки тисяч жінок подавали на візу до Канади, плануючи їхати з дітьми щоб зачепитись, а потім "через 2-3 місяці по закінченні війни і чоловіки підтянуться".
Цікаво б було дізнатись статистику, який відсоток з них все ще в Канаді, який відсоток розлучились / дочекались нелегального виїзду чоловіка / чи все ще чекають обєднання родини через Х років

Почніть з початку - скільки тих, що отримали візу в ту Канаду поїхали. Скільки з них поїхали, щоб взяти адаптаційних 3к і одразу назад. А потім вже все решта)


Таку статистику оголошував український блогер, який веде канал "10 хвилин про Канаду" - дуже класна людина і канал цікавий.
Чисто по пам"яті:
- Канада видала українцям близько 1 200 000 віз за Програмою CUAET.
- Реально скористалися та в"їхали в Канаду приблизно 350 000 українців.
- Офіційної статистики того, скільки з них виїхали, отримавши по 3 000 канадських доларів первинної допомоги - НЕ ІСНУЄ.
- За оцінками Міграційної служби Канади зараз на терииторі Канади перебуває орієнтовно 300 000 українців, які в"їхали саме за Програмою CUAET.

Варто врахувати наступне: я особисто знаю багато українців, які зайхали в Канаду в 2022-2023 і навіть 2024 роках (до 31 березня), які так би мовити "застолбили место" - тобто отримали дозвіл на роботу/навчання (Work permit) та пройшли медичний огляд (в цьому випадку Work permit діє 3 роки) - виїхали з різних причин (родина/робота/бізнес-плани) - але мають право заїхати в будь-яку мить та почати і жити, і працювати.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10244
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3778 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:17

  Letusrock написав:P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів"

Особисто я - який був в Канаді не один день та спілкувався і спілкуюся з нашими в Канаді реально щоденно - останній раз вчора ввечері - з багатьма нашими - і багатьом реально допомагав виїхати в Канаду - не чув про такі випадки. Можливо таке і було. Не буду сперечатися.

Індивідуальні випадки звісно були. Я і зараз знаю про такі - але реально індивідуальні випадки.
Не всі з них я би назвав шахрайством. Наприклад, 12 червня 2023 року я відлітав з Калгарі (Канада) на Дублін (Ірландія) - поруч в літаку а/к WestJet сидів хлопець "з наших" років 25 - то він признався, що повертається в Польщу - там живуть та працюють його батьки-заробітчани - а він за 1,5 місяця розтринькав ті 3000 та ніяку роботу НЕ знайшов.
Я вірю, бо відверто пишу про досвід родини моє племінниці: племінниця за 6 місяців роботу знайшла та працює, а чоловік так і байдикує - без роботи.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10244
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3778 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:42

  The_Rebel написав:Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити

Я Вам открою страшную тайну: и среди аборигенов в любой стране есть очень много людей, которые десятилетиями работают на простых работах и не стремятся что-то менять. И многие из них вполне довольны жизнью.
Не могут все быть карьериста и - работать некому будет 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7562
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6392 раз.
Подякували: 21304 раз.
 
Профіль
129
81
36
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:46

  akurt написав:
  Letusrock написав:P.S. Знаю навіть ганебні історії де організовувались цілі турпоїздки за трьома тисячами, у складі студентів-українців з європейських вузів. Справжній конвеєр "фінансових туристів"

Особисто я - який був в Канаді не один день та спілкувався і спілкуюся з нашими в Канаді реально щоденно - останній раз вчора ввечері - з багатьма нашими - і багатьом реально допомагав виїхати в Канаду - не чув про такі випадки. Можливо таке і було. Не буду сперечатися.
Індивідуальні випадки звісно були. Я і зараз знаю про такі - але реально індивідуальні випадки.
Не всі з них я би назвав шахрайством...

Я знаю одну студентку братиславського вузу, яка разом з подругами скористалась такою послугою від "організатора". По її словам він спеціально підшукував людей з укр.паспортом (яких у Словаччині/Чехії просто тьма) і за відсотки від суми вирішував всі питання (подача заявки, вклеювання візи, купівля білетів і т.д.)
Letusrock
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2407240824092410>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2487)
29.10.2024 12:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.