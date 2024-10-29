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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 жов, 2024 12:50
Сибарит написав: The_Rebel написав:
Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити
Я Вам открою страшную тайну: и среди аборигенов в любой стране есть очень много людей, которые десятилетиями работают на простых работах и не стремятся что-то менять. И многие из них вполне довольны жизнью.
Не могут все быть карьериста и - работать некому будет 😁
Саме так, занадто амбіційні працівники іноді можуть становити загрозу бізнесу)) якщо кожен другий через півроку буде звільнятись щоб стати конкурентом (або перейти в конкуруючу фірму), чи навпаки буде хитати крісло під шефом))
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:29
BeneFuckTor написав:
Недавно прочитав пост, хлопець питав як легалізувати бабусю якій 85!! років, бо уженд каже потрібна умова на цілу ставку а в неї 1/3, і працює вона в польщі 25!! років, це можна було отримати паспорт на протязі 15!!! років.
У 85 років на повну ставку переводить...
Він що хоче бабцю до 100 років експлуатувати?😄😄😄
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:32
BIGor написав: airmax78 написав: Дюрі-бачі написав:airmax78
Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон...
Ну це така рідкісна сакцесс сторі в стилі Акурту.
Ви ж самі день в день влаштувались у Відні. Але тут ниєте вже 3-й рік...
В тебе діслексія. Я нікуди не влаштовувся у Відні. Я просто змінив офіс з київського на віденський. Все. Тічка.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:38
airmax78 Невже мінкульт має офіс в Відні? Та і офіс ти так просто не поміняєш, маєш все одно влаштуватись саме в Австрійську компанію і платити їх податки. Так що це в тебе якась хвороба - називається лицемірство.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:43
Letusrock написав: Сибарит написав: The_Rebel написав:
Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити
Я Вам открою страшную тайну: и среди аборигенов в любой стране есть очень много людей, которые десятилетиями работают на простых работах и не стремятся что-то менять. И многие из них вполне довольны жизнью.
Не могут все быть карьериста и - работать некому будет 😁
Саме так, занадто амбіційні працівники іноді можуть становити загрозу бізнесу)) якщо кожен другий через півроку буде звільнятись щоб стати конкурентом (або перейти в конкуруючу фірму), чи навпаки буде хитати крісло під шефом
))
тому шеф про всяк випадок виживає будь-яку загрозу собі коханому
а потім - а чого в мене одні дебіли працюють?
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:55
BIGor написав:airmax78
Невже мінкульт має офіс в Відні? Та і офіс ти так просто не поміняєш, маєш все одно влаштуватись саме в Австрійську компанію і платити їх податки. Так що це в тебе якась хвороба - називається лицемірство.
"Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам"
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Додано: Вів 29 жов, 2024 14:42
akurt написав:
Яка ж тоді посада найгарніша? Ну, я знаю відповідь. Точніше знав: часи ж змінюються…
Але щоби ось так взяли нам та написали, той же anduzenko, де ж він знайшов «місце під сонцем», ким працює - ну не знаю, чи напише.
Начните с себя
Где нашли, кем работаете
Померяемся, так сказать
akurt написав:
А що пан не знає, що будь-яка фірма має в штаті:
Попрошу в третьем лице ко мне не обращаться, а то возможны непроизвольные выбросы желчи. В крайнем случае, добавляйте "вельмишановний" или "ясновельможний".
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Додано: Вів 29 жов, 2024 15:02
Вельмишановний!
Якщо не подобається, як працює наша людина в Нью-Йорку, як підробляє в Нью-Йорку, як дбає про родину, про свої кредити на авто, про свої подорожі по США, то треба написати ВЛАСНИЙ приклад.
Наприклад: "Очолюю МСЕК Львівської області".
Ну то що: чекаємо, ясновельможний...
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Додано: Вів 29 жов, 2024 15:28
Letusrock написав:
Я знаю одну студентку братиславського вузу, яка разом з подругами скористалась такою послугою від "організатора". По її словам він спеціально підшукував людей з укр.паспортом (яких у Словаччині/Чехії просто тьма) і за відсотки від суми вирішував всі питання (подача заявки, вклеювання візи, купівля білетів і т.д.)
Мене щиро дивує, що той же канадський уряд очікує, роблячи такі умови програми, що за грошима ніхто не приїде, замість того, щоб ці гроші якось платити "розумно", наприклад власнику, який здає житло емігранту в аренду і не більше 50% суми...
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