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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2407240824092410 Додано: Вів 29 жов, 2024 12:50 Сибарит написав: The_Rebel написав: Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити

Я Вам открою страшную тайну: и среди аборигенов в любой стране есть очень много людей, которые десятилетиями работают на простых работах и не стремятся что-то менять. И многие из них вполне довольны жизнью.

Не могут все быть карьериста и - работать некому будет 😁 Я Вам открою страшную тайну: и среди аборигенов в любой стране есть очень много людей, которые десятилетиями работают на простых работах и не стремятся что-то менять. И многие из них вполне довольны жизнью.Не могут все быть карьериста и - работать некому будет 😁

Саме так, занадто амбіційні працівники іноді можуть становити загрозу бізнесу)) якщо кожен другий через півроку буде звільнятись щоб стати конкурентом (або перейти в конкуруючу фірму), чи навпаки буде хитати крісло під шефом)) Саме так, занадто амбіційні працівники іноді можуть становити загрозу бізнесу)) якщо кожен другий через півроку буде звільнятись щоб стати конкурентом (або перейти в конкуруючу фірму), чи навпаки буде хитати крісло під шефом)) Letusrock Повідомлень: 1886 З нами з: 03.05.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 13:29 BeneFuckTor написав: Недавно прочитав пост, хлопець питав як легалізувати бабусю якій 85!! років, бо уженд каже потрібна умова на цілу ставку а в неї 1/3, і працює вона в польщі 25!! років, це можна було отримати паспорт на протязі 15!!! років. Недавно прочитав пост, хлопець питав як легалізувати бабусю якій 85!! років, бо уженд каже потрібна умова на цілу ставку а в неї 1/3, і працює вона в польщі 25!! років, це можна було отримати паспорт на протязі 15!!! років.

У 85 років на повну ставку переводить...

Він що хоче бабцю до 100 років експлуатувати?😄😄😄 У 85 років на повну ставку переводить...Він що хоче бабцю до 100 років експлуатувати?😄😄😄 The_Rebel

Повідомлень: 469 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 129 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 13:32 BIGor написав: airmax78 написав: Дюрі-бачі написав: airmax78 Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон... Життя воно різне буває. Від колегині / колежанки дізнався, що її чоловік вже кілька місяців в Словакії, якісь меблі мастерить із дерева і вони продаються разів в 10 дорожче, ніж продавав такі ж меблі в Україні, і він заробляє побільше наших ІТ-шників. А вона з 2 дітьми не хоче їхати закордон...

Ну це така рідкісна сакцесс сторі в стилі Акурту. Ну це така рідкісна сакцесс сторі в стилі Акурту.

Ви ж самі день в день влаштувались у Відні. Але тут ниєте вже 3-й рік... Ви ж самі день в день влаштувались у Відні. Але тут ниєте вже 3-й рік...

В тебе діслексія. Я нікуди не влаштовувся у Відні. Я просто змінив офіс з київського на віденський. Все. Тічка. В тебе діслексія. Я нікуди не влаштовувся у Відні. Я просто змінив офіс з київського на віденський. Все. Тічка. airmax78 Повідомлень: 43079 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 13:38 airmax78 Невже мінкульт має офіс в Відні? Та і офіс ти так просто не поміняєш, маєш все одно влаштуватись саме в Австрійську компанію і платити їх податки. Так що це в тебе якась хвороба - називається лицемірство. BIGor

Повідомлень: 9526 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1786 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 13:43 Letusrock написав: Сибарит написав: The_Rebel написав: Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити Є багато кращих історій (зазвичай, коли люди у студентському віці приїздять), але є й історії як на одній фабриці десятиліттями працюють і не намагаються щось змінити

Я Вам открою страшную тайну: и среди аборигенов в любой стране есть очень много людей, которые десятилетиями работают на простых работах и не стремятся что-то менять. И многие из них вполне довольны жизнью.

Не могут все быть карьериста и - работать некому будет 😁 Я Вам открою страшную тайну: и среди аборигенов в любой стране есть очень много людей, которые десятилетиями работают на простых работах и не стремятся что-то менять. И многие из них вполне довольны жизнью.Не могут все быть карьериста и - работать некому будет 😁

Саме так, занадто амбіційні працівники іноді можуть становити загрозу бізнесу)) якщо кожен другий через півроку буде звільнятись щоб стати конкурентом (або перейти в конкуруючу фірму), чи навпаки буде хитати крісло під шефом)) Саме так, занадто амбіційні працівники іноді можуть становити загрозу бізнесу)) якщо кожен другий через півроку буде звільнятись щоб стати конкурентом (або перейти в конкуруючу фірму), чи навпаки буде))

тому шеф про всяк випадок виживає будь-яку загрозу собі коханому а потім - а чого в мене одні дебіли працюють? тому шеф про всяк випадок виживає будь-яку загрозу собі коханомуа потім - а чого в мене одні дебіли працюють? Shaman

Повідомлень: 7167 З нами з: 29.09.19 Подякував: 687 раз. Подякували: 1512 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 13:55 BIGor написав: airmax78 Невже мінкульт має офіс в Відні? Та і офіс ти так просто не поміняєш, маєш все одно влаштуватись саме в Австрійську компанію і платити їх податки. Так що це в тебе якась хвороба - називається лицемірство. Невже мінкульт має офіс в Відні? Та і офіс ти так просто не поміняєш, маєш все одно влаштуватись саме в Австрійську компанію і платити їх податки. Так що це в тебе якась хвороба - називається лицемірство.

"Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам" "Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам" airmax78 Повідомлень: 43079 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 14:42 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Яка ж тоді посада найгарніша? Ну, я знаю відповідь. Точніше знав: часи ж змінюються…

Але щоби ось так взяли нам та написали, той же anduzenko, де ж він знайшов «місце під сонцем», ким працює - ну не знаю, чи напише. Яка ж тоді посада найгарніша? Ну, я знаю відповідь. Точніше знав: часи ж змінюються…Але щоби ось так взяли нам та написали, той же anduzenko, де ж він знайшов «місце під сонцем», ким працює - ну не знаю, чи напише.

Начните с себя

Где нашли, кем работаете

Померяемся, так сказать



akurt написав: А що пан не знає, що будь-яка фірма має в штаті:

А що пан не знає, що будь-яка фірма має в штаті:

Попрошу в третьем лице ко мне не обращаться, а то возможны непроизвольные выбросы желчи. В крайнем случае, добавляйте "вельмишановний" или "ясновельможний". Начните с себяГде нашли, кем работаетеПомеряемся, так сказатьПопрошу в третьем лице ко мне не обращаться, а то возможны непроизвольные выбросы желчи. В крайнем случае, добавляйте "вельмишановний" или "ясновельможний". anduzenko

Повідомлень: 193 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 15:02 Вельмишановний!

Якщо не подобається, як працює наша людина в Нью-Йорку, як підробляє в Нью-Йорку, як дбає про родину, про свої кредити на авто, про свої подорожі по США, то треба написати ВЛАСНИЙ приклад.

Наприклад: "Очолюю МСЕК Львівської області".

Ну то що: чекаємо, ясновельможний... akurt

Повідомлень: 10244 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3778 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 15:28 Re: Еміграція, заробітчанство Letusrock написав: Я знаю одну студентку братиславського вузу, яка разом з подругами скористалась такою послугою від "організатора". По її словам він спеціально підшукував людей з укр.паспортом (яких у Словаччині/Чехії просто тьма) і за відсотки від суми вирішував всі питання (подача заявки, вклеювання візи, купівля білетів і т.д.) Я знаю одну студентку братиславського вузу, яка разом з подругами скористалась такою послугою від "організатора". По її словам він спеціально підшукував людей з укр.паспортом (яких у Словаччині/Чехії просто тьма) і за відсотки від суми вирішував всі питання (подача заявки, вклеювання візи, купівля білетів і т.д.)

Мене щиро дивує, що той же канадський уряд очікує, роблячи такі умови програми, що за грошима ніхто не приїде, замість того, щоб ці гроші якось платити "розумно", наприклад власнику, який здає житло емігранту в аренду і не більше 50% суми... Мене щиро дивує, що той же канадський уряд очікує, роблячи такі умови програми, що за грошима ніхто не приїде, замість того, щоб ці гроші якось платити "розумно", наприклад власнику, який здає житло емігранту в аренду і не більше 50% суми... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4003 З нами з: 29.07.22 Подякував: 722 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2407240824092410 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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