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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2408240924102411 Додано: Вів 29 жов, 2024 17:02 M-Audio написав: airmax78 написав: Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились. Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились. А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками? А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

Цей факт свідчить про те, що в людей яки організували цю схему та яки погодились в ній прийняти участь відсутні моральні та етичні цінності. Біомаса як їх влучно визначила юліяволодимірівна. Цей факт свідчить про те, що в людей яки організували цю схему та яки погодились в ній прийняти участь відсутні моральні та етичні цінності. Біомаса як їх влучно визначила юліяволодимірівна. Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 29 жов, 2024 17:04, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 43082 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 17:03 M-Audio написав: airmax78 написав: Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились. Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились. А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками? А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

еймакс напевно про моральну сторону питання та "соціальну відповідальність" еймакс напевно про моральну сторону питання та "соціальну відповідальність" Letusrock Повідомлень: 1892 З нами з: 03.05.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 17:05 Letusrock написав: M-Audio написав: airmax78 написав: Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились. Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились. А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками? А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

еймакс напевно про моральну сторону питання та "соціальну відповідальність" еймакс напевно про моральну сторону питання та "соціальну відповідальність"

Це якщо дуже м'яко та політкоректно це називати. Простими словами: ублюдочні свині. Адінарот. Це якщо дуже м'яко та політкоректно це називати. Простими словами: ублюдочні свині. Адінарот. airmax78 Повідомлень: 43082 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 17:11 airmax78 написав: Питання адміністрування. Просто роздати було набагато простіше. Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились. Питання адміністрування. Просто роздати було набагато простіше. Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились.

Я думаю все трохи простіше. Панство просто не враховує менталітет та спосіб життя на іншому боці Земної кулі:

- Сказав - це виконав;

- Сказав - як підписав документ і печатку поставив;

- Обман - це злочин з плямою на все життя.

Тому Уряд Канади прийняв небувале рішення про порятунок/прихисток українців в умовах війни.

Узгоджено більше мільйона віз.

Чекали більше мільйона врятованих.

Щоби не робити як в Німеччині, де отримали більше мільйона нероб.

Вирішили кожному дати одноразово 3000 С$.

Далі виживай, як хочеш.

Ну, хтось виживе, а як же…

Хтось не поїхав зовсім.

Хтось скористався можливістю.

«Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги…»



Мої приятелі позавчора повернулися з Анталії у Велику Британію, де перебувають майже постійно з 2022 року і де щомісяця отримують на двох 1500 британських фунтів.

В квартирі в Анталії бувають два рази на рік по місяцю.

В Україні в оренді 4 квартири.

Так що прибульці в Канаду просто білі та пухнасті… Я думаю все трохи простіше. Панство просто не враховує менталітет та спосіб життя на іншому боці Земної кулі:- Сказав - це виконав;- Сказав - як підписав документ і печатку поставив;- Обман - це злочин з плямою на все життя.Тому Уряд Канади прийняв небувале рішення про порятунок/прихисток українців в умовах війни.Узгоджено більше мільйона віз.Чекали більше мільйона врятованих.Щоби не робити як в Німеччині, де отримали більше мільйона нероб.Вирішили кожному дати одноразово 3000 С$.Далі виживай, як хочеш.Ну, хтось виживе, а як же…Хтось не поїхав зовсім.Хтось скористався можливістю.«Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги…»Мої приятелі позавчора повернулися з Анталії у Велику Британію, де перебувають майже постійно з 2022 року і де щомісяця отримують на двох 1500 британських фунтів.В квартирі в Анталії бувають два рази на рік по місяцю.В Україні в оренді 4 квартири.Так що прибульці в Канаду просто білі та пухнасті… akurt

Повідомлень: 10245 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3777 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2408240924102411 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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