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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2408240924102411
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:02

  M-Audio написав:
  airmax78 написав:Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились.
А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

Цей факт свідчить про те, що в людей яки організували цю схему та яки погодились в ній прийняти участь відсутні моральні та етичні цінності. Біомаса як їх влучно визначила юліяволодимірівна.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 29 жов, 2024 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:03

  M-Audio написав:
  airmax78 написав:Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились.
А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

еймакс напевно про моральну сторону питання та "соціальну відповідальність"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:05

  Letusrock написав:
  M-Audio написав:
  airmax78 написав:Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились.
А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

еймакс напевно про моральну сторону питання та "соціальну відповідальність"

Це якщо дуже м'яко та політкоректно це називати. Простими словами: ублюдочні свині. Адінарот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:11

  airmax78 написав:Питання адміністрування. Просто роздати було набагато простіше. Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились.

Я думаю все трохи простіше. Панство просто не враховує менталітет та спосіб життя на іншому боці Земної кулі:
- Сказав - це виконав;
- Сказав - як підписав документ і печатку поставив;
- Обман - це злочин з плямою на все життя.
Тому Уряд Канади прийняв небувале рішення про порятунок/прихисток українців в умовах війни.
Узгоджено більше мільйона віз.
Чекали більше мільйона врятованих.
Щоби не робити як в Німеччині, де отримали більше мільйона нероб.
Вирішили кожному дати одноразово 3000 С$.
Далі виживай, як хочеш.
Ну, хтось виживе, а як же…
Хтось не поїхав зовсім.
Хтось скористався можливістю.
«Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги…»

Мої приятелі позавчора повернулися з Анталії у Велику Британію, де перебувають майже постійно з 2022 року і де щомісяця отримують на двох 1500 британських фунтів.
В квартирі в Анталії бувають два рази на рік по місяцю.
В Україні в оренді 4 квартири.
Так що прибульці в Канаду просто білі та пухнасті…
akurt
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  #<1 ... 2408240924102411
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