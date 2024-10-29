Цей факт свідчить про те, що в людей яки організували цю схему та яки погодились в ній прийняти участь відсутні моральні та етичні цінності. Біомаса як їх влучно визначила юліяволодимірівна.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 17:02
Цей факт свідчить про те, що в людей яки організували цю схему та яки погодились в ній прийняти участь відсутні моральні та етичні цінності. Біомаса як їх влучно визначила юліяволодимірівна.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 29 жов, 2024 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 жов, 2024 17:03
Додано: Вів 29 жов, 2024 17:05
Це якщо дуже м'яко та політкоректно це називати. Простими словами: ублюдочні свині. Адінарот.
Додано: Вів 29 жов, 2024 17:11
Я думаю все трохи простіше. Панство просто не враховує менталітет та спосіб життя на іншому боці Земної кулі:
- Сказав - це виконав;
- Сказав - як підписав документ і печатку поставив;
- Обман - це злочин з плямою на все життя.
Тому Уряд Канади прийняв небувале рішення про порятунок/прихисток українців в умовах війни.
Узгоджено більше мільйона віз.
Чекали більше мільйона врятованих.
Щоби не робити як в Німеччині, де отримали більше мільйона нероб.
Вирішили кожному дати одноразово 3000 С$.
Далі виживай, як хочеш.
Ну, хтось виживе, а як же…
Хтось не поїхав зовсім.
Хтось скористався можливістю.
«Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги…»
Мої приятелі позавчора повернулися з Анталії у Велику Британію, де перебувають майже постійно з 2022 року і де щомісяця отримують на двох 1500 британських фунтів.
В квартирі в Анталії бувають два рази на рік по місяцю.
В Україні в оренді 4 квартири.
Так що прибульці в Канаду просто білі та пухнасті…
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