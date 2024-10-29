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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2408240924102411
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:02

  M-Audio написав:
  airmax78 написав:Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились.
А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

Цей факт свідчить про те, що в людей яки організували цю схему та яки погодились в ній прийняти участь відсутні моральні та етичні цінності. Біомаса як їх влучно визначила юліяволодимірівна.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 29 жов, 2024 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:03

  M-Audio написав:
  airmax78 написав:Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились.
А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

еймакс напевно про моральну сторону питання та "соціальну відповідальність"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:05

  Letusrock написав:
  M-Audio написав:
  airmax78 написав:Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились.
А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

еймакс напевно про моральну сторону питання та "соціальну відповідальність"

Це якщо дуже м'яко та політкоректно це називати. Простими словами: ублюдочні свині. Адінарот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:11

  airmax78 написав:Питання адміністрування. Просто роздати було набагато простіше. Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились.

Я думаю все трохи простіше. Панство просто не враховує менталітет та спосіб життя на іншому боці Земної кулі:
- Сказав - це виконав;
- Сказав - як підписав документ і печатку поставив;
- Обман - це злочин з плямою на все життя.
Тому Уряд Канади прийняв небувале рішення про порятунок/прихисток українців в умовах війни.
Узгоджено більше мільйона віз.
Чекали більше мільйона врятованих.
Щоби не робити як в Німеччині, де отримали більше мільйона нероб.
Вирішили кожному дати одноразово 3000 С$.
Далі виживай, як хочеш.
Ну, хтось виживе, а як же…
Хтось не поїхав зовсім.
Хтось скористався можливістю.
«Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги…»

Мої приятелі позавчора повернулися з Анталії у Велику Британію, де перебувають майже постійно з 2022 року і де щомісяця отримують на двох 1500 британських фунтів.
В квартирі в Анталії бувають два рази на рік по місяцю.
В Україні в оренді 4 квартири.
Так що прибульці в Канаду просто білі та пухнасті…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:06

  M-Audio написав:А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

Той факт, що заради цих грошей люди поперлися аж на протилежний бік земної кулі, про щось таки свідчить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:28

  M-Audio написав:
  airmax78 написав:Можливо вони ще сподівались що війна хоча б щось змінить в мізках пересічних. Помилились.
А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

гадаю, насправді таких випадків не так й багато на загальній кількості. але так, ложка дьогтю...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:33

Re: Еміграція, заробітчанство

а ось ще приклад про вивчення мови, хоч й трошки з іншого боку
Труднощі без перекладу. Комунікації між США та Україною заважає намагання Єрмака та Зеленського говорити англійською під час перемовин — FAZ
«Проте англійська у Зеленського лише посередня, а у Єрмака — відверто погана, — пише німецьке видання. — Відтак американці, як кажуть [джерела FAZ], часто не впевнені, чи вони правильно розуміють двох провідних політиків України, коли контактують з ними напряму. Вони [представники США] також не можуть оцінити й те, чи їхні власні пояснення були коректно зрозумілі [українською стороною]»

цікаво, скільки часу потрібно для С1? й чи взагалі всі можуть дійти до цього рівня? точніше зрозуміло, що всі не можуть. питання, якщо у людини є бажання, вона зможе, чи можливе що це не для всіх? цікаво, який відсоток...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:цікаво, скільки часу потрібно для С1? й чи взагалі всі можуть дійти до цього рівня? точніше зрозуміло, що всі не можуть. питання, якщо у людини є бажання, вона зможе, чи можливе що це не для всіх? цікаво, який відсоток...

Все індивідуально: хтось за 2-3 місяці дійде, а комусь роки наполегливого навчання потрібні.
Особисто мені мови дуже важко: щоб здати В2 я пів року з репетитором дотягував writing та word comprehension...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:54

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:цікаво, скільки часу потрібно для С1? й чи взагалі всі можуть дійти до цього рівня? точніше зрозуміло, що всі не можуть. питання, якщо у людини є бажання, вона зможе, чи можливе що це не для всіх? цікаво, який відсоток...

Все індивідуально: хтось за 2-3 місяці дійде, а комусь роки наполегливого навчання потрібні.
Особисто мені мови дуже важко: щоб здати В2 я пів року з репетитором дотягував writing та word comprehension...

2-3 місяці... дуже смішно. 5-7 років більш реалістично.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:2-3 місяці... дуже смішно. 5-7 років більш реалістично.

Ну це реально те, що я знаю: сестра друга з рівнем С1 Англійської і десь В2 Італійскої (сертифіката нема), а ще знання на паобутовому рівні Польської, Словацької, Чеської, Мадярської. Була 6 місяців в Бельгії і з нуля вивчила Французьку і здала на С1 за 5 місяців, але вона не тільки вчилась, а ще й працювала з дітьми в садочку. Тому точно є поліглоти, яким достатньо кілька місяців...

Це як в ІТ: хтось роками не може вивчити 1 мову, а хтось світчиться на GoLang за одні вихідні просто почитавши документацію...
Дюрі-бачі
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