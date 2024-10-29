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«Проте англійська у Зеленського лише посередня, а у Єрмака — відверто погана, — пише німецьке видання. — Відтак американці, як кажуть [джерела FAZ], часто не впевнені, чи вони правильно розуміють двох провідних політиків України, коли контактують з ними напряму. Вони [представники США] також не можуть оцінити й те, чи їхні власні пояснення були коректно зрозумілі [українською стороною]»
цікаво, скільки часу потрібно для С1? й чи взагалі всі можуть дійти до цього рівня? точніше зрозуміло, що всі не можуть. питання, якщо у людини є бажання, вона зможе, чи можливе що це не для всіх? цікаво, який відсоток...
китайці зі мною в Китаї в магазині з спілкувалися з допомогою китайського калькулятора з арабськими цифрами, і ми добре розуміли один одного
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 жов, 2024 22:40, всього редагувалось 1 раз.
В залежності від того, яку країну ви маєте не увазі. Деякі країна під час бюрократичних процедур вимагають документи з апостилем. Деякі не вимагають. В США ви самі особисто перекладаєте Свідоцтво про народження або Свідоцтво про шлюб на англійську - і ці саморобні переклади подаєте в міграційну службу США в якості документів для отримання громадянства США. У Франції, де я зараз тимчасово перебуваю - задають питання нашим українцям: «Чи є свідоцтво про одруження?» - Є. - А воно перекладене на французьку мову? - Ні. - Ну і добре. Ми самі зробимо переклад. Дикуни, нашим людям ніколи не зрозуміти.
Особисто я рекомендую дуже сильно (!) поки є час - замовити Свідоцтва про народження всіх членів родини та свідоцтва про шлюб нового зразка (!) - і обовʼязково з апостилем. Повірте - я знаю, про що говорю.
Дюрі-бачі написав:Cестра однокласника з рівнем С1 Англійської і десь В2 Італійскої (сертифіката нема), а ще знання на паобутовому рівні Польської, Словацької, Чеської, Мадярської. Була 6 місяців в Бельгії і з нуля вивчила Французьку і здала на С1 за 5 місяців, але вона не тільки вчилась, а ще й працювала з дітьми в садочку. ...
А в чому прикол - маючи знання стількох мов працювати у дитсадку?
fler написав:А в чому прикол - маючи знання стількох мов працювати у дитсадку?
Ну поки вчила французьку мову з 0 то працювала в російськомовному садку, бо туди її взяли на роботу й платили гроші. Зараз навіть не скажу де вона, бо на початку війни працювала в AIESEC, а потім якось зникла...
У польських новинах щодня пишуть про масові скорочення. Переважно йдеться про виробничі підприємства. При цьому прогноз на зростання економіки у 2025 досить оптимістичний. Але ці постійні підвищення мінімалки не можуть не мати наслідків.