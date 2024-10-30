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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2409241024112412
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 21:04

  Shaman написав:а ось ще приклад про вивчення мови, хоч й трошки з іншого боку
Труднощі без перекладу. Комунікації між США та Україною заважає намагання Єрмака та Зеленського говорити англійською під час перемовин — FAZ
«Проте англійська у Зеленського лише посередня, а у Єрмака — відверто погана, — пише німецьке видання. — Відтак американці, як кажуть [джерела FAZ], часто не впевнені, чи вони правильно розуміють двох провідних політиків України, коли контактують з ними напряму. Вони [представники США] також не можуть оцінити й те, чи їхні власні пояснення були коректно зрозумілі [українською стороною]»

цікаво, скільки часу потрібно для С1? й чи взагалі всі можуть дійти до цього рівня? точніше зрозуміло, що всі не можуть. питання, якщо у людини є бажання, вона зможе, чи можливе що це не для всіх? цікаво, який відсоток...

китайці зі мною в Китаї в магазині з спілкувалися з допомогою китайського калькулятора з арабськими цифрами, і ми добре розуміли один одного
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 жов, 2024 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 21:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:У 85 років на повну ставку переводить...
Він що хоче бабцю до 100 років експлуатувати


я сам в шоці, хз що вона там робить і як. може на огороді кому копошиться допомага якось.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 21:33

  Gastarbaiter написав:
  M-Audio написав:А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?

Той факт, що заради цих грошей люди поперлися аж на протилежний бік земної кулі, про щось таки свідчить.

Панове давно не літали літаками тому ще не враховують, що авіаквиток в Канаду в залежності від пори року та міста вильоту вартував від 600 до 1000 USD.
При чому USD, а не С$.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 29 жов, 2024 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 21:42

  akurt написав:- Сказав - це виконав;
- Сказав - як підписав документ і печатку поставив;
- Обман - це злочин з плямою на все життя.


Років 15 тому десь так і було.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 21:52

В залежності від того, яку країну ви маєте не увазі.
Деякі країна під час бюрократичних процедур вимагають документи з апостилем. Деякі не вимагають.
В США ви самі особисто перекладаєте Свідоцтво про народження або Свідоцтво про шлюб на англійську - і ці саморобні переклади подаєте в міграційну службу США в якості документів для отримання громадянства США.
У Франції, де я зараз тимчасово перебуваю - задають питання нашим українцям: «Чи є свідоцтво про одруження?»
- Є.
- А воно перекладене на французьку мову?
- Ні.
- Ну і добре. Ми самі зробимо переклад.
Дикуни, нашим людям ніколи не зрозуміти.

Особисто я рекомендую дуже сильно (!) поки є
час - замовити Свідоцтва про народження всіх членів родини та свідоцтва про шлюб нового зразка (!) - і обовʼязково з апостилем.
Повірте - я знаю, про що говорю.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 22:20

  Дюрі-бачі написав:Cестра однокласника з рівнем С1 Англійської і десь В2 Італійскої (сертифіката нема), а ще знання на паобутовому рівні Польської, Словацької, Чеської, Мадярської. Була 6 місяців в Бельгії і з нуля вивчила Французьку і здала на С1 за 5 місяців, але вона не тільки вчилась, а ще й працювала з дітьми в садочку. ...

А в чому прикол - маючи знання стількох мов працювати у дитсадку? :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 22:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:А в чому прикол - маючи знання стількох мов працювати у дитсадку?

Ну поки вчила французьку мову з 0 то працювала в російськомовному садку, бо туди її взяли на роботу й платили гроші. Зараз навіть не скажу де вона, бо на початку війни працювала в AIESEC, а потім якось зникла...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 22:50

У польських новинах щодня пишуть про масові скорочення. Переважно йдеться про виробничі підприємства. При цьому прогноз на зростання економіки у 2025 досить оптимістичний. Але ці постійні підвищення мінімалки не можуть не мати наслідків.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 08:44

  Gastarbaiter написав:У польських новинах щодня пишуть про масові скорочення. Переважно йдеться про виробничі підприємства. При цьому прогноз на зростання економіки у 2025 досить оптимістичний. Але ці постійні підвищення мінімалки не можуть не мати наслідків.

Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.
BIGor
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