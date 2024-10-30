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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2410241124122413
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 10:00

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:У польських новинах щодня пишуть про масові скорочення. Переважно йдеться про виробничі підприємства. При цьому прогноз на зростання економіки у 2025 досить оптимістичний. Але ці постійні підвищення мінімалки не можуть не мати наслідків.

Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.

Курс точно татий, як був десь в 2001 році коли, я сигарети до Польщі контрабасив.

курс відносно юсд плаваючий (більше стабільний відносно євро) в межах 3.7 .. 4.25
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 10:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.


В нашому воєводстві, де 40 інспекторів, і черги по 2 роки Унія дала 7,5 млн, а від країни ще 3, і що вони зробили?
Правильно найняли інфолінію для кращої комунікації. Це коротко про Успіх Польщі. Колись така лафа закінчиться.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 10:37

  flyman написав:курс відносно юсд плаваючий (більше стабільний відносно євро) в межах 3.7 .. 4.25

Якщо курс не падає у 2 рази кожні 3-5 років, значить точно "тримають" :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 11:29

ЭЙРМАКСУС вдумайтесь!
А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?[/quote]
еймакс напевно про моральну сторону питання та "соціальну відповідальність"[/quote]
Це якщо дуже м'яко та політкоректно це називати. Простими словами: ублюдочні свині. Адінарот.[/quote]
Но тридцать купюр Эйр - это всегда тридцать купюр! И не мелких, попрошу заметить
И они приятно пахнут даже если на них памятник церетели и каждая из них всего лишь "полтинник" в пересчёте на вечнонедосягаемые "мёртвые президенты"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 11:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Якщо курс не падає у 2 рази кожні 3-5 років, значить точно "тримають"

ERM II - Обмінний курс національної валюти прив’язується до євро з допустимими коливаннями ±15%.
Хоча Поляки офіційно не беруть участь, але дотримуються
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 30 жов, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 11:42

  flyman написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.

Курс точно татий, як був десь в 2001 році коли, я сигарети до Польщі контрабасив.

курс відносно юсд плаваючий (більше стабільний відносно євро) в межах 3.7 .. 4.25

В 95 му році коли перший раз їздив до Польші на заробітки курс був 2, 30.Якраз а обіг ввели нові золоті. 10000 старих за 1 новий.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 11:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.

Не только лишь Польша. Фольцваген тоже идет по этому пути.
Во Франции закрылся стекольный завод в прошлом году.
Всякие химикатчики фроде БАСФа лишаютя около половины прибылей.
В Чехии производитель автокресел собирается закрыть 2 завода.

Да и в целом - все не так уж и радужно по всей ЕС.
Почему? Конкуренция из поднебесной, которая поимела дешевые ресурсы для производства. В ЕС же высокие зряплаты, высокие цены ресурсов для энергоемких производств... В рез-те цена конечных товаров выше... Вот и все. А если продажи падают, то производить нужно меньше или продажи увеличивать. Но вот с продажами - полный швах, по всем фронтам китайцы с приемлимым ценником на практически всю промышленную движуху... Как результат - введение пошлин на чайнаавто в ЕС. Это все результат проигрыша в ценовой войне с китайской фабрикой мира.
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Завод Audi у Брюсселі, столиці Бельгії, де виробляють електромобіль моделі Q8, закриється наприкінці лютого 2025 року.
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