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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2410241124122413 Додано: Сер 30 жов, 2024 10:00 Bolt написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав: У польських новинах щодня пишуть про масові скорочення. Переважно йдеться про виробничі підприємства. При цьому прогноз на зростання економіки у 2025 досить оптимістичний. Але ці постійні підвищення мінімалки не можуть не мати наслідків. У польських новинах щодня пишуть про масові скорочення. Переважно йдеться про виробничі підприємства. При цьому прогноз на зростання економіки у 2025 досить оптимістичний. Але ці постійні підвищення мінімалки не можуть не мати наслідків.

Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу. Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.

Курс точно татий, як був десь в 2001 році коли, я сигарети до Польщі контрабасив. Курс точно татий, як був десь в 2001 році коли, я сигарети до Польщі контрабасив.

курс відносно юсд плаваючий (більше стабільний відносно євро) в межах 3.7 .. 4.25 курс відносно юсд плаваючий (більше стабільний відносно євро) в межах 3.7 .. 4.25 flyman

Повідомлень: 37048 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 10:08 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.



В нашому воєводстві, де 40 інспекторів, і черги по 2 роки Унія дала 7,5 млн, а від країни ще 3, і що вони зробили?

Правильно найняли інфолінію для кращої комунікації. Це коротко про Успіх Польщі. Колись така лафа закінчиться. В нашому воєводстві, де 40 інспекторів, і черги по 2 роки Унія дала 7,5 млн, а від країни ще 3, і що вони зробили?Правильно найняли інфолінію для кращої комунікації. Це коротко про Успіх Польщі. Колись така лафа закінчиться. BeneFuckTor Повідомлень: 203 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 10:37 flyman написав: курс відносно юсд плаваючий (більше стабільний відносно євро) в межах 3.7 .. 4.25 курс відносно юсд плаваючий (більше стабільний відносно євро) в межах 3.7 .. 4.25

Якщо курс не падає у 2 рази кожні 3-5 років, значить точно "тримають" Якщо курс не падає у 2 рази кожні 3-5 років, значить точно "тримають" Gastarbaiter Повідомлень: 3464 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 11:29 ЭЙРМАКСУС вдумайтесь!

А як той факт, що хтось захотів взяти гроші, поки дають просто так, свідчить про проблеми з мізками?[/quote]

еймакс напевно про моральну сторону питання та "соціальну відповідальність"[/quote]

Це якщо дуже м'яко та політкоректно це називати. Простими словами: ублюдочні свині. Адінарот.[/quote]

Но тридцать купюр Эйр - это всегда тридцать купюр! И не мелких, попрошу заметить

И они приятно пахнут даже если на них памятник церетели и каждая из них всего лишь "полтинник" в пересчёте на вечнонедосягаемые "мёртвые президенты" барабашов Повідомлень: 4491 З нами з: 16.06.15 Подякував: 283 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 11:41 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Якщо курс не падає у 2 рази кожні 3-5 років, значить точно "тримають" Якщо курс не падає у 2 рази кожні 3-5 років, значить точно "тримають"

ERM II - Обмінний курс національної валюти прив’язується до євро з допустимими коливаннями ±15%.

Хоча Поляки офіційно не беруть участь, але дотримуються ERM II - Обмінний курс національної валюти прив’язується до євро з допустимими коливаннями ±15%.Хоча Поляки офіційно не беруть участь, але дотримуються Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 30 жов, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4012 З нами з: 29.07.22 Подякував: 722 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 11:42 flyman написав: Bolt написав: BIGor написав: Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу. Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.

Курс точно татий, як був десь в 2001 році коли, я сигарети до Польщі контрабасив. Курс точно татий, як був десь в 2001 році коли, я сигарети до Польщі контрабасив.

курс відносно юсд плаваючий (більше стабільний відносно євро) в межах 3.7 .. 4.25 курс відносно юсд плаваючий (більше стабільний відносно євро) в межах 3.7 .. 4.25

В 95 му році коли перший раз їздив до Польші на заробітки курс був 2, 30.Якраз а обіг ввели нові золоті. 10000 старих за 1 новий. В 95 му році коли перший раз їздив до Польші на заробітки курс був 2, 30.Якраз а обіг ввели нові золоті. 10000 старих за 1 новий. Bolt Повідомлень: 3197 З нами з: 09.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 11:44 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу. Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.

Не только лишь Польша. Фольцваген тоже идет по этому пути.

Во Франции закрылся стекольный завод в прошлом году.

Всякие химикатчики фроде БАСФа лишаютя около половины прибылей.

В Чехии производитель автокресел собирается закрыть 2 завода.



Да и в целом - все не так уж и радужно по всей ЕС.

Почему? Конкуренция из поднебесной, которая поимела дешевые ресурсы для производства. В ЕС же высокие зряплаты, высокие цены ресурсов для энергоемких производств... В рез-те цена конечных товаров выше... Вот и все. А если продажи падают, то производить нужно меньше или продажи увеличивать. Но вот с продажами - полный швах, по всем фронтам китайцы с приемлимым ценником на практически всю промышленную движуху... Как результат - введение пошлин на чайнаавто в ЕС. Это все результат проигрыша в ценовой войне с китайской фабрикой мира. Не только лишь Польша. Фольцваген тоже идет по этому пути.Во Франции закрылся стекольный завод в прошлом году.Всякие химикатчики фроде БАСФа лишаютя около половины прибылей.В Чехии производитель автокресел собирается закрыть 2 завода.Да и в целом - все не так уж и радужно по всей ЕС.Почему? Конкуренция из поднебесной, которая поимела дешевые ресурсы для производства. В ЕС же высокие зряплаты, высокие цены ресурсов для энергоемких производств... В рез-те цена конечных товаров выше... Вот и все. А если продажи падают, то производить нужно меньше или продажи увеличивать. Но вот с продажами - полный швах, по всем фронтам китайцы с приемлимым ценником на практически всю промышленную движуху... Как результат - введение пошлин на чайнаавто в ЕС. Это все результат проигрыша в ценовой войне с китайской фабрикой мира. dimo_0n Повідомлень: 528 З нами з: 21.10.18 Подякував: 17 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 12:55 Завод Audi у Брюсселі, столиці Бельгії, де виробляють електромобіль моделі Q8, закриється наприкінці лютого 2025 року.

3000 працівників. akurt

Повідомлень: 10248 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3777 раз. Подякували: 1324 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 13:12 Gastarbaiter написав: У польських новинах щодня пишуть про масові скорочення. Переважно йдеться про виробничі підприємства. При цьому прогноз на зростання економіки у 2025 досить оптимістичний. Але ці постійні підвищення мінімалки не можуть не мати наслідків. У польських новинах щодня пишуть про масові скорочення. Переважно йдеться про виробничі підприємства. При цьому прогноз на зростання економіки у 2025 досить оптимістичний. Але ці постійні підвищення мінімалки не можуть не мати наслідків.

Доволі дивно, враховуючи що польска економіка тісно зав'язана на німецьку, а німецька почувається не дуже і перспективи туманні. Доволі дивно, враховуючи що польска економіка тісно зав'язана на німецьку, а німецька почувається не дуже і перспективи туманні. airmax78 Повідомлень: 43084 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 13:39 dimo_0n написав: BIGor написав: Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу. Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.

Не только лишь Польша. Фольцваген тоже идет по этому пути.

Во Франции закрылся стекольный завод в прошлом году.

Всякие химикатчики фроде БАСФа лишаютя около половины прибылей.

В Чехии производитель автокресел собирается закрыть 2 завода.



Да и в целом - все не так уж и радужно по всей ЕС.

Почему? Конкуренция из поднебесной, которая поимела дешевые ресурсы для производства. В ЕС же высокие зряплаты, высокие цены ресурсов для энергоемких производств... В рез-те цена конечных товаров выше... Вот и все. А если продажи падают, то производить нужно меньше или продажи увеличивать. Но вот с продажами - полный швах, по всем фронтам китайцы с приемлимым ценником на практически всю промышленную движуху... Как результат - введение пошлин на чайнаавто в ЕС. Это все результат проигрыша в ценовой войне с китайской фабрикой мира. Не только лишь Польша. Фольцваген тоже идет по этому пути.Во Франции закрылся стекольный завод в прошлом году.Всякие химикатчики фроде БАСФа лишаютя около половины прибылей.В Чехии производитель автокресел собирается закрыть 2 завода.Да и в целом - все не так уж и радужно по всей ЕС.Почему? Конкуренция из поднебесной, которая поимела дешевые ресурсы для производства. В ЕС же высокие зряплаты, высокие цены ресурсов для энергоемких производств... В рез-те цена конечных товаров выше... Вот и все. А если продажи падают, то производить нужно меньше или продажи увеличивать. Но вот с продажами - полный швах, по всем фронтам китайцы с приемлимым ценником на практически всю промышленную движуху... Как результат - введение пошлин на чайнаавто в ЕС. Это все результат проигрыша в ценовой войне с китайской фабрикой мира.

Європейці і американці хотіли мати дешеві товари.

І вони їх отримали. Європейці і американці хотіли мати дешеві товари.І вони їх отримали. Frant

Повідомлень: 23967 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1704 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2410241124122413 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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