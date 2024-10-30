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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 жов, 2024 15:26
Frant написав: dimo_0n написав: BIGor написав:
Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.
Не только лишь Польша. Фольцваген тоже идет по этому пути.
Во Франции закрылся стекольный завод в прошлом году.
Всякие химикатчики фроде БАСФа лишаютя около половины прибылей.
В Чехии производитель автокресел собирается закрыть 2 завода.
Да и в целом - все не так уж и радужно по всей ЕС.
Почему? Конкуренция из поднебесной, которая поимела дешевые ресурсы для производства. В ЕС же высокие зряплаты, высокие цены ресурсов для энергоемких производств... В рез-те цена конечных товаров выше... Вот и все. А если продажи падают, то производить нужно меньше или продажи увеличивать. Но вот с продажами - полный швах, по всем фронтам китайцы с приемлимым ценником на практически всю промышленную движуху... Как результат - введение пошлин на чайнаавто в ЕС. Это все результат проигрыша в ценовой войне с китайской фабрикой мира.
Європейці і американці хотіли мати дешеві товари.
І вони їх отримали.
Польща могла стати "Європейським Китаєм", але мінімалка вже майже 1,5 кує...
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Додано: Сер 30 жов, 2024 15:32
BIGor написав: Frant написав:
Європейці і американці хотіли мати дешеві товари.
І вони їх отримали.
Польща могла стати "Європейським Китаєм", але мінімалка вже майже 1,5 кує...
не могла. на відміну від Китаю, де є майже необмежені людські ресурси...
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