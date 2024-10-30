|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 жов, 2024 15:26
Frant написав: dimo_0n написав: BIGor написав:
Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.
Не только лишь Польша. Фольцваген тоже идет по этому пути.
Во Франции закрылся стекольный завод в прошлом году.
Всякие химикатчики фроде БАСФа лишаютя около половины прибылей.
В Чехии производитель автокресел собирается закрыть 2 завода.
Да и в целом - все не так уж и радужно по всей ЕС.
Почему? Конкуренция из поднебесной, которая поимела дешевые ресурсы для производства. В ЕС же высокие зряплаты, высокие цены ресурсов для энергоемких производств... В рез-те цена конечных товаров выше... Вот и все. А если продажи падают, то производить нужно меньше или продажи увеличивать. Но вот с продажами - полный швах, по всем фронтам китайцы с приемлимым ценником на практически всю промышленную движуху... Как результат - введение пошлин на чайнаавто в ЕС. Это все результат проигрыша в ценовой войне с китайской фабрикой мира.
Європейці і американці хотіли мати дешеві товари.
І вони їх отримали.
Польща могла стати "Європейським Китаєм", але мінімалка вже майже 1,5 кує...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9529
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 1785 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 жов, 2024 15:32
BIGor написав: Frant написав:
Європейці і американці хотіли мати дешеві товари.
І вони їх отримали.
Польща могла стати "Європейським Китаєм", але мінімалка вже майже 1,5 кує...
не могла. на відміну від Китаю, де є майже необмежені людські ресурси...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7177
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 687 раз.
- Подякували: 1512 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Сер 30 жов, 2024 16:41
BIGor написав:
Польща могла стати "Європейським Китаєм", але мінімалка вже майже 1,5 кує...
де, в Польші? Ого.. в сусідній Словаччині здається 750, якщо добре памятаю
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1903
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 16:41
BIGor написав:
але мінімалка вже майже 1,5 кує...
Середня зарплата в Китаї у 2024 році становить приблизно 1 596 доларів США. Мабуть це брутто, довго лінь шукати.
Польща брутто
середня В євро €1 897,06
Мінімальна В євро €989
мабуть справа в тому що зміна закінчилась не дуже працьовито і одназу додому булки гріть, а китайці до ночі працюють) хз чи так є насправді)
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 16:50
dimo_0n написав:
Да и в целом - все не так уж и радужно по всей ЕС.
Почему? Конкуренция из поднебесной, которая поимела дешевые ресурсы для производства. В ЕС же высокие зряплаты, высокие цены ресурсов для энергоемких производств... В рез-те цена конечных товаров выше... Но вот с продажами - полный швах, по всем фронтам китайцы с приемлимым ценником на практически всю промышленную движуху
... Как результат - введение пошлин на чайнаавто в ЕС. Это все результат проигрыша в ценовой войне с китайской фабрикой мира.
Да ну?
А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите...
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5344
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1195 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 16:52
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4014
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 16:59
BeneFuckTor написав:
Середня зарплата в Китаї у 2024 році становить приблизно 1 596 доларів США. Мабуть це брутто, довго лінь шукати.
Медіана зараз 8k Юанів, чистими це буде 5-7k, залежно від місцевих податків. Але я вже писав, що я свого часу проігнорував трудовий контракт з Китаєм, бо там вахтовий метод: заїжджаєш на пів року чи рік і далі як в тюрмі..
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4014
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 17:04
Дюрі-бачі написав:
Але я вже писав, що я свого часу проігнорував трудовий контракт з Китаєм, бо там вахтовий метод: заїжджаєш на пів року чи рік і далі як в тюрмі..
незрозумів. їхати в Китай на півроку за 1000доларів на місяць? А сенс який. Хіба з туристичною метою
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1903
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 17:29
BeneFuckTor написав:
Середня зарплата в Китаї у 2024 році становить приблизно 1 596 доларів США.
Не варто забувати що Китай - тоталітарна держава зі схильністю до показухи і надзвичайно високим контрастом між розвинутими містами і депресивними провінціями. То ж фактично за рахунок бідних провінцій, яких статистика обходить, реальний сереній рівень доходів там ще менше, хоча в найбільших містах може бути і набагато вище
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35551
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1461 раз.
- Подякували: 8076 раз.
-
- Профіль
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|