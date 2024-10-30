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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:26

  Frant написав:
  dimo_0n написав:
  BIGor написав:Я дивлюсь тримають курс 4, як при Янику в нас тримали 8. Експорт звичайно при цьому вниз, імпорт вверх. Читав виробник побутової техніки Веко звільняє 1800 людей і закривпє два виробництва. Ріст в 2025 планується за рахунок збільшення дефіциту/боргу.

Не только лишь Польша. Фольцваген тоже идет по этому пути.
Во Франции закрылся стекольный завод в прошлом году.
Всякие химикатчики фроде БАСФа лишаютя около половины прибылей.
В Чехии производитель автокресел собирается закрыть 2 завода.

Да и в целом - все не так уж и радужно по всей ЕС.
Почему? Конкуренция из поднебесной, которая поимела дешевые ресурсы для производства. В ЕС же высокие зряплаты, высокие цены ресурсов для энергоемких производств... В рез-те цена конечных товаров выше... Вот и все. А если продажи падают, то производить нужно меньше или продажи увеличивать. Но вот с продажами - полный швах, по всем фронтам китайцы с приемлимым ценником на практически всю промышленную движуху... Как результат - введение пошлин на чайнаавто в ЕС. Это все результат проигрыша в ценовой войне с китайской фабрикой мира.

Європейці і американці хотіли мати дешеві товари.
І вони їх отримали.

Польща могла стати "Європейським Китаєм", але мінімалка вже майже 1,5 кує...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:32

  BIGor написав:
  Frant написав:Європейці і американці хотіли мати дешеві товари.
І вони їх отримали.

Польща могла стати "Європейським Китаєм", але мінімалка вже майже 1,5 кує...

не могла. на відміну від Китаю, де є майже необмежені людські ресурси...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Польща могла стати "Європейським Китаєм", але мінімалка вже майже 1,5 кує...

де, в Польші? Ого.. в сусідній Словаччині здається 750, якщо добре памятаю
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:але мінімалка вже майже 1,5 кує...


Середня зарплата в Китаї у 2024 році становить приблизно 1 596 доларів США. Мабуть це брутто, довго лінь шукати.

Польща брутто
середня В євро €1 897,06
Мінімальна В євро €989

мабуть справа в тому що зміна закінчилась не дуже працьовито і одназу додому булки гріть, а китайці до ночі працюють) хз чи так є насправді)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:50

  dimo_0n написав:Да и в целом - все не так уж и радужно по всей ЕС.
Почему? Конкуренция из поднебесной, которая поимела дешевые ресурсы для производства. В ЕС же высокие зряплаты, высокие цены ресурсов для энергоемких производств... В рез-те цена конечных товаров выше... Но вот с продажами - полный швах, по всем фронтам китайцы с приемлимым ценником на практически всю промышленную движуху... Как результат - введение пошлин на чайнаавто в ЕС. Это все результат проигрыша в ценовой войне с китайской фабрикой мира.

Да ну? :shock: А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите...
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:52

fler Мерседеси з китайськими моторами...
https://www.autocentre.ua/news/novyj-me ... 18768.html
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  BeneFuckTor написав:Середня зарплата в Китаї у 2024 році становить приблизно 1 596 доларів США. Мабуть це брутто, довго лінь шукати.

Медіана зараз 8k Юанів, чистими це буде 5-7k, залежно від місцевих податків. Але я вже писав, що я свого часу проігнорував трудовий контракт з Китаєм, бо там вахтовий метод: заїжджаєш на пів року чи рік і далі як в тюрмі..
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Але я вже писав, що я свого часу проігнорував трудовий контракт з Китаєм, бо там вахтовий метод: заїжджаєш на пів року чи рік і далі як в тюрмі..

незрозумів. їхати в Китай на півроку за 1000доларів на місяць? А сенс який. Хіба з туристичною метою
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  BeneFuckTor написав:Середня зарплата в Китаї у 2024 році становить приблизно 1 596 доларів США.

Не варто забувати що Китай - тоталітарна держава зі схильністю до показухи і надзвичайно високим контрастом між розвинутими містами і депресивними провінціями. То ж фактично за рахунок бідних провінцій, яких статистика обходить, реальний сереній рівень доходів там ще менше, хоча в найбільших містах може бути і набагато вище
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  Letusrock написав:незрозумів. їхати в Китай на півроку за 1000доларів на місяць? А сенс який. Хіба з туристичною метою

1000$ -це для пересічного китайця, який із свого села їде на заробітки на завод, як в нас купа народу їздили в Чехію чи Польщу, бо працюючи в себе в селі на полі заробляють десь як в Україні: 300-400$.

Білим людям пропонують в 2-3 рази більше ніж місцевим. Але покидати територію заводу, на якій цілі спальні квартали з магазинами, спортзалами і барами, можна тільки за письмовим дозволом начальника... Та і робота за графіком 12 годин / 6 днів в тиждень
Дюрі-бачі
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