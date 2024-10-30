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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2412241324142415
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 18:07

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:незрозумів. їхати в Китай на півроку за 1000доларів на місяць? А сенс який. Хіба з туристичною метою

1000$ -це для пересічного китайця, який із свого села їде на заробітки на завод, як в нас купа народу їздили в Чехію чи Польщу, бо працюючи в себе в селі на полі заробляють десь як в Україні: 300-400$.

Білим людям пропонують в 2-3 рази більше ніж місцевим. Але покидати територію заводу, на якій цілі спальні квартали з магазинами, спортзалами і барами, можна тільки за письмовим дозволом начальника... Та і робота за графіком 12 годин / 6 днів в тиждень

але більше всього вам не сподобалась заборона на спілкування з китайськими дівчатами :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 18:14

Re: Еміграція, заробітчанство

https://wagecentre.com/work/work-in-asi ... hina#ggl-5
середня ЗП суттєво вища за медіану - 10k Юанів / 1400$
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 18:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:Да ну? :shock: А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите...

Вы снова пытаетесь на личность перескочить. Зачем? Вы не согласна? Аргументируйте. Почему ЕС пошлины подняла? Шоб никто не купил китайское говно? Опека над пересичными бюргерами?
Почему Фольцваген закрывает заводы? Ну и все остальные по цепочке поставок? От хорошей жирной жизни?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 18:33

  dimo_0n написав:
  fler написав:Да ну? :shock: А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите...

Вы снова пытаетесь на личность перескочить. Зачем? Вы не согласна? Аргументируйте. Почему ЕС пошлины подняла? Шоб никто не купил китайское говно? Опека над пересичными бюргерами?
Почему Фольцваген закрывает заводы? Ну и все остальные по цепочке поставок? От хорошей жирной жизни?

ЄС підняв пошлини, бо Китай тупо демпінгує...
Shaman
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