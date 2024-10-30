Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2412241324142415 Додано: Сер 30 жов, 2024 18:07 Дюрі-бачі написав: Letusrock написав: незрозумів. їхати в Китай на півроку за 1000доларів на місяць? А сенс який. Хіба з туристичною метою незрозумів. їхати в Китай на півроку за 1000доларів на місяць? А сенс який. Хіба з туристичною метою

1000$ -це для пересічного китайця, який із свого села їде на заробітки на завод, як в нас купа народу їздили в Чехію чи Польщу, бо працюючи в себе в селі на полі заробляють десь як в Україні: 300-400$.



Білим людям пропонують в 2-3 рази більше ніж місцевим. Але покидати територію заводу, на якій цілі спальні квартали з магазинами, спортзалами і барами, можна тільки за письмовим дозволом начальника... Та і робота за графіком 12 годин / 6 днів в тиждень 1000$ -це для пересічного китайця, який із свого села їде на заробітки на завод, як в нас купа народу їздили в Чехію чи Польщу, бо працюючи в себе в селі на полі заробляють десь як в Україні: 300-400$.Білим людям пропонують в 2-3 рази більше ніж місцевим. Але покидати територію заводу, на якій цілі спальні квартали з магазинами, спортзалами і барами, можна тільки за письмовим дозволом начальника... Та і робота за графіком 12 годин / 6 днів в тиждень

але більше всього вам не сподобалась заборона на спілкування з китайськими дівчатами але більше всього вам не сподобалась заборона на спілкування з китайськими дівчатами Shaman

Повідомлень: 7184 З нами з: 29.09.19 Подякував: 687 раз. Подякували: 1515 раз. Профіль 1 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 18:14 Re: Еміграція, заробітчанство https://wagecentre.com/work/work-in-asi ... hina#ggl-5

середня ЗП суттєво вища за медіану - 10k Юанів / 1400$ середня ЗП суттєво вища за медіану - 10k Юанів / 1400$ Дюрі-бачі

Повідомлень: 4016 З нами з: 29.07.22 Подякував: 723 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 18:22 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Да ну? А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите... Да ну?А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите...

Вы снова пытаетесь на личность перескочить. Зачем? Вы не согласна? Аргументируйте. Почему ЕС пошлины подняла? Шоб никто не купил китайское говно? Опека над пересичными бюргерами?

Почему Фольцваген закрывает заводы? Ну и все остальные по цепочке поставок? От хорошей жирной жизни? Вы снова пытаетесь на личность перескочить. Зачем? Вы не согласна? Аргументируйте. Почему ЕС пошлины подняла? Шоб никто не купил китайское говно? Опека над пересичными бюргерами?Почему Фольцваген закрывает заводы? Ну и все остальные по цепочке поставок? От хорошей жирной жизни? dimo_0n Повідомлень: 529 З нами з: 21.10.18 Подякував: 17 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2024 18:33 dimo_0n написав: fler написав: Да ну? А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите... Да ну?А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите...

Вы снова пытаетесь на личность перескочить. Зачем? Вы не согласна? Аргументируйте. Почему ЕС пошлины подняла? Шоб никто не купил китайское говно? Опека над пересичными бюргерами?

Почему Фольцваген закрывает заводы? Ну и все остальные по цепочке поставок? От хорошей жирной жизни? Вы снова пытаетесь на личность перескочить. Зачем? Вы не согласна? Аргументируйте. Почему ЕС пошлины подняла? Шоб никто не купил китайское говно? Опека над пересичными бюргерами?Почему Фольцваген закрывает заводы? Ну и все остальные по цепочке поставок? От хорошей жирной жизни?

ЄС підняв пошлини, бо Китай тупо демпінгує... ЄС підняв пошлини, бо Китай тупо демпінгує... Shaman

Повідомлень: 7184 З нами з: 29.09.19 Подякував: 687 раз. Подякували: 1515 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2412241324142415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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