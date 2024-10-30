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Letusrock написав:незрозумів. їхати в Китай на півроку за 1000доларів на місяць? А сенс який. Хіба з туристичною метою
1000$ -це для пересічного китайця, який із свого села їде на заробітки на завод, як в нас купа народу їздили в Чехію чи Польщу, бо працюючи в себе в селі на полі заробляють десь як в Україні: 300-400$.
Білим людям пропонують в 2-3 рази більше ніж місцевим. Але покидати територію заводу, на якій цілі спальні квартали з магазинами, спортзалами і барами, можна тільки за письмовим дозволом начальника... Та і робота за графіком 12 годин / 6 днів в тиждень
але більше всього вам не сподобалась заборона на спілкування з китайськими дівчатами
fler написав:Да ну? А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите...
Вы снова пытаетесь на личность перескочить. Зачем? Вы не согласна? Аргументируйте. Почему ЕС пошлины подняла? Шоб никто не купил китайское говно? Опека над пересичными бюргерами? Почему Фольцваген закрывает заводы? Ну и все остальные по цепочке поставок? От хорошей жирной жизни?
fler написав:Да ну? А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите...
Вы снова пытаетесь на личность перескочить. Зачем? Вы не согласна? Аргументируйте. Почему ЕС пошлины подняла? Шоб никто не купил китайское говно? Опека над пересичными бюргерами? Почему Фольцваген закрывает заводы? Ну и все остальные по цепочке поставок? От хорошей жирной жизни?