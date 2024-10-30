Дюрі-бачі написав:
https://wagecentre.com/work/work-in-asia-and-oceania/salary-in-china#ggl-5
середня ЗП суттєво вища за медіану - 10k Юанів / 1400$
Така зп вже випереджає багато країн Європи. Тому одну з основних переваг (дешеву робочу силу) Китай поступово втрачає. А конкурент для нього на мою думку, аж ніяк не Європа. Європа зможе орієнтуватися на різні послуги, що виходять з її демократичної складової, якщо навіть трохи по промиловості її Китай подвинув. Наприклад, в англійських судах часто вирішували спори російські олігархи і тп, а ще історія, туризм, футбол і багато різних речей, які ніхто в Європи не забере.
Найбільшим конкурентом, як на мене, в найближчі 20-30 років може стати сусідня Індія. Там поки і зарплати раза в 3 нижчі, і структура населення сприятиме. Дивіться самі.Китай
: 30%
- діти та молодь до 24р., 48%
- найбільш працездатні 25-54, 22%
- передпенсійний і пенсійний вік (55+).Індія
: 46%
- діти та молодь до 24р., 41%
- 25-54, і всього 13
% передпесійного і пенсійного віку (55+).
Як видно, на даний час у Китаю дійсно майже половина людей знаходиться у найбільш працездатному віці, більше на 7% ніж у Індії. Але змоделюйте ці цифри на графік через 10-20-30 років і стане очевидно за ким людський потенціал.