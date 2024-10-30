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Letusrock написав:незрозумів. їхати в Китай на півроку за 1000доларів на місяць? А сенс який. Хіба з туристичною метою
1000$ -це для пересічного китайця, який із свого села їде на заробітки на завод, як в нас купа народу їздили в Чехію чи Польщу, бо працюючи в себе в селі на полі заробляють десь як в Україні: 300-400$.
Білим людям пропонують в 2-3 рази більше ніж місцевим. Але покидати територію заводу, на якій цілі спальні квартали з магазинами, спортзалами і барами, можна тільки за письмовим дозволом начальника... Та і робота за графіком 12 годин / 6 днів в тиждень
але більше всього вам не сподобалась заборона на спілкування з китайськими дівчатами
fler написав:Да ну? А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите...
Вы снова пытаетесь на личность перескочить. Зачем? Вы не согласна? Аргументируйте. Почему ЕС пошлины подняла? Шоб никто не купил китайское говно? Опека над пересичными бюргерами? Почему Фольцваген закрывает заводы? Ну и все остальные по цепочке поставок? От хорошей жирной жизни?
fler написав:Да ну? А что ж вы не купили такой замечательный конкурентоспособный чайнаавто? Столько лет на Прадике ездите...
Вы снова пытаетесь на личность перескочить. Зачем? Вы не согласна? Аргументируйте. Почему ЕС пошлины подняла? Шоб никто не купил китайское говно? Опека над пересичными бюргерами? Почему Фольцваген закрывает заводы? Ну и все остальные по цепочке поставок? От хорошей жирной жизни?
Дюрі-бачі написав:https://wagecentre.com/work/work-in-asia-and-oceania/salary-in-china#ggl-5 середня ЗП суттєво вища за медіану - 10k Юанів / 1400$
Така зп вже випереджає багато країн Європи. Тому одну з основних переваг (дешеву робочу силу) Китай поступово втрачає. А конкурент для нього на мою думку, аж ніяк не Європа. Європа зможе орієнтуватися на різні послуги, що виходять з її демократичної складової, якщо навіть трохи по промиловості її Китай подвинув. Наприклад, в англійських судах часто вирішували спори російські олігархи і тп, а ще історія, туризм, футбол і багато різних речей, які ніхто в Європи не забере. Найбільшим конкурентом, як на мене, в найближчі 20-30 років може стати сусідня Індія. Там поки і зарплати раза в 3 нижчі, і структура населення сприятиме. Дивіться самі. Китай: 30% - діти та молодь до 24р., 48% - найбільш працездатні 25-54, 22% - передпенсійний і пенсійний вік (55+). Індія: 46% - діти та молодь до 24р., 41% - 25-54, і всього 13% передпесійного і пенсійного віку (55+). Як видно, на даний час у Китаю дійсно майже половина людей знаходиться у найбільш працездатному віці, більше на 7% ніж у Індії. Але змоделюйте ці цифри на графік через 10-20-30 років і стане очевидно за ким людський потенціал.
Дюрі-бачі До них просто упереджено ставляться. От в Айті також їх спочатку не сприймали (говнокод, індуський код і тп), а вони потроху витісняють програмістів з СНД. Принаймні в США та аутсорсі. Наприклад, Сатья Наделла - генеральний директор Microsoft, Сундар Пічаї - гендир Google, директори IBM, Adobe, Palo Alto Networks, VMWare і Vimeo - також вихідці з Індії. Я думаю ще 50 років тому ніхто не вірив і в Китай. Ну була собі там десь на сході якась комуняцька бідна аграрна країна зі зростаючим населенням. "От і буде добрий ринок збуту для наших товарів" - жадно потирали руки західні капіталісти. А потім після реформ Дена Сяопіна почалось різке економічне піднесення і вже товари з Китаю завалили весь світ. В Індії легко може бути так само, всі передумови для цього є
The_Rebel написав:Дюрі-бачі До них просто упереджено ставляться. От в Айті також їх спочатку не сприймали (говнокод, індуський код і тп), а вони потроху витісняють програмістів з СНД. Принаймні в США та аутсорсі. Наприклад, Сатья Наделла - генеральний директор Microsoft, Сундар Пічаї - гендир Google, директори IBM, Adobe, Palo Alto Networks, VMWare і Vimeo - також вихідці з Індії. Я думаю ще 50 років тому ніхто не вірив і в Китай. Ну була собі там десь на сході якась комуняцька бідна аграрна країна зі зростаючим населенням. "От і буде добрий ринок збуту для наших товарів" - жадно потирали руки західні капіталісти. А потім після реформ Дена Сяопіна почалось різке економічне піднесення і вже товари з Китаю завалили весь світ. В Індії легко може бути так само, всі передумови для цього є
всі реформи Ден Сяопіна - це залучити західні інвестиції. а після західних інвестицій зростання Китаю й почалося. й товарам Китай завалив лише тому, що відповідно ринок розвинених країн був відкритий для китайських компаній