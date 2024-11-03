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#<1 ... 2424242524262427 Додано: Нед 03 лис, 2024 12:02 Менорович!

Гарне питання і приємно згадати:

- канікули першого курсу продовжувалися 20 днів і всі 20 днів ми з братом мандрували колишнім СРСР - ледве дісталися додому реально без копійки в кармані та голодуючи.

- після першого курсу я просто пішов в Бюро подорожей та купив путівку: на пароплаві/судні пасажирському по Дніпру - із зупинками у всіх містах по дорозі - потім вниз по Дніпру - а потім було десь тиждень відпочинку на Спортивній базі в лісах на чудовій річці Оріль.

- канікули зимові на другому курсі: в університеті видали путівку "По Україні та Молдові" відвідали Київ (старт маршруту), Одесу, Білгород-Дністровський, Тирасполь та Кишинів.

- канікули після другого курсу провів у Криму - там мешкали колись мій дід та бабуся, а на той час - тітка та двоюрідний брат. Сімферополь, Ялта, Бахчисарай та Масандра.

- канікули зимові на третьому курсі провів за путівкою в чудовому пансіонаті в СМТ "Приморське" - Крим - тоді облазили з друзями майже всі гори там.

- канікули після третього курсу провів з друзями в Литві, Латвії та Естонії. Попоїздили з хлопцями досить багато: і Каунас, і Панівежас, і Юрмала, і Таллінн. З тих пір найбільше люблю Ригу.

- зимові канікули четвертого курсу провів в Сочі (там жили давні знайомі мами), а ось літні канікули після четвертого курсу пройшли на Північному Кавказі і не тільки: Сочі, Адлер, Абхазія, Вірменія, Баку, Тбілісі.

- Після п"ятого курсу також був весь час на Північному Кавказі: там відвідав і Південну Осетію, і Кабардіно-Балкарію, і Чегемські водоспади, і навіть Чечню (були запрошені студенти на весілля).



Так що студентом мандрував весь час та за першої можливості.

Саме тому читати тут закиди тих, хто прилип спиною до канапи про те, що я занадто часто мандрую та із занадто великою кількістю людей спілкуюся - викликають тільки посмішку... Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10274 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3781 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 13:39 akurt написав: Менорович!

Гарне питання і приємно згадати:

- канікули першого курсу продовжувалися 20 днів і всі 20 днів ми з братом мандрували колишнім СРСР - ледве дісталися додому реально без копійки в кармані та голодуючи.

- після першого курсу я просто пішов в Бюро подорожей та купив путівку: на пароплаві/судні пасажирському по Дніпру - із зупинками у всіх містах по дорозі - потім вниз по Дніпру - а потім було десь тиждень відпочинку на Спортивній базі в лісах на чудовій річці Оріль.

- канікули зимові на другому курсі: в університеті видали путівку "По Україні та Молдові" відвідали Київ (старт маршруту), Одесу, Білгород-Дністровський, Тирасполь та Кишинів.

- канікули після другого курсу провів у Криму - там мешкали колись мій дід та бабуся, а на той час - тітка та двоюрідний брат. Сімферополь, Ялта, Бахчисарай та Масандра.

- канікули зимові на третьому курсі провів за путівкою в чудовому пансіонаті в СМТ "Приморське" - Крим - тоді облазили з друзями майже всі гори там.

- канікули після третього курсу провів з друзями в Литві, Латвії та Естонії. Попоїздили з хлопцями досить багато: і Каунас, і Панівежас, і Юрмала, і Таллінн. З тих пір найбільше люблю Ригу.

- зимові канікули четвертого курсу провів в Сочі (там жили давні знайомі мами), а ось літні канікули після четвертого курсу пройшли на Північному Кавказі і не тільки: Сочі, Адлер, Абхазія, Вірменія, Баку, Тбілісі.

- Після п"ятого курсу також був весь час на Північному Кавказі: там відвідав і Південну Осетію, і Кабардіно-Балкарію, і Чегемські водоспади, і навіть Чечню (були запрошені студенти на весілля).



Так що студентом мандрував весь час та за першої можливості.

Саме тому читати тут закиди тих, хто прилип спиною до канапи про те, що я занадто часто мандрую та із занадто великою кількістю людей спілкуюся - викликають тільки посмішку... Менорович!Гарне питання і приємно згадати:- канікули першого курсу продовжувалися 20 днів і всі 20 днів ми з братом мандрували колишнім СРСР - ледве дісталися додому реально без копійки в кармані та голодуючи.- після першого курсу я просто пішов в Бюро подорожей та купив путівку: на пароплаві/судні пасажирському по Дніпру - із зупинками у всіх містах по дорозі - потім вниз по Дніпру - а потім було десь тиждень відпочинку на Спортивній базі в лісах на чудовій річці Оріль.- канікули зимові на другому курсі: в університеті видали путівку "По Україні та Молдові" відвідали Київ (старт маршруту), Одесу, Білгород-Дністровський, Тирасполь та Кишинів.- канікули після другого курсу провів у Криму - там мешкали колись мій дід та бабуся, а на той час - тітка та двоюрідний брат. Сімферополь, Ялта, Бахчисарай та Масандра.- канікули зимові на третьому курсі провів за путівкою в чудовому пансіонаті в СМТ "Приморське" - Крим - тоді облазили з друзями майже всі гори там.- канікули після третього курсу провів з друзями в Литві, Латвії та Естонії. Попоїздили з хлопцями досить багато: і Каунас, і Панівежас, і Юрмала, і Таллінн. З тих пір найбільше люблю Ригу.- зимові канікули четвертого курсу провів в Сочі (там жили давні знайомі мами), а ось літні канікули після четвертого курсу пройшли на Північному Кавказі і не тільки: Сочі, Адлер, Абхазія, Вірменія, Баку, Тбілісі.- Після п"ятого курсу також був весь час на Північному Кавказі: там відвідав і Південну Осетію, і Кабардіно-Балкарію, і Чегемські водоспади, і навіть Чечню (були запрошені студенти на весілля).Так що студентом мандрував весь час та за першої можливості.Саме тому читати тут закиди тих,про те, що я занадто часто мандрую- викликають тільки посмішку...

Модератори почистили гілку і сам Акурт значно скоротив свій попередній текст. Але скріни не горять.

Цей допис розпочато друкувати: Додано: Нед 03 лис, 2024 11:02 і завершено після прочитання і редагування: Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2024 11:09. Таким чином, для продумування загального контексту, діставання з власної макітри спогадів про події давно минулих літ, топонімів (також закордонних, написаних латиною) тощо і відстукування на клаві цілого простирадла тексту минуло лише СІМ ХВИЛИН. Цей хлоп свого часу явно був відмінником на курсах машинного друку, що у принціпі можливо. Але яка феноминальна пам"ять!!! Який швидкий перехід під час друку з кирилиці на латиницю і зворотно, що це зовсім не забрало часу. Жодної машинальної помилки!!! ВИСНОВОК: відділ дезінфрпмації працює із заготовленими блоками тексту.

Далебі. "А мені у неділю їхати знову в Тулузу (приблизно 120 км) та віддавати одному французу гроші за виконану на мою замовлення роботу…". Ймовірно перед дорогою і зустріччю резидентом потрібно виспатися?? Куди там. Я з обліківкою акурт попрощався: Додано: Нед 03 лис, 2024 00:17. Його прощальний допис: Додано: Нед 03 лис, 2024 00:20, і ЩЕ об: Додано: Нед 03 лис, 2024 04:43 він блукає тенетами форуму з пролонгацією до: Додано: Нед 03 лис, 2024 05:05. То якби ж поспав перед дорогою за кермом годин вісім, але ні - служба вимагає жертовності, і обліківка Додано: Нед 03 лис, 2024 09:12 - уже на роботі, далі Додано: Нед 03 лис, 2024 11:12 - служба триває. Можливо, забув заклопотаний Акурт про намір відвідати Тулузу? Модератори почистили гілку і сам Акурт значно скоротив свій попередній текст. Але скріни не горять.Цей допис розпочато друкувати: Додано: Нед 03 лис, 2024і завершено після прочитання і редагування: Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2024. Таким чином, для продумування загального контексту, діставання з власної макітри спогадів про події давно минулих літ, топонімів (також закордонних, написаних латиною) тощо і відстукування на клаві цілого простирадла тексту минуло лише СІМ ХВИЛИН. Цей хлоп свого часу явно був відмінником на курсах машинного друку, що у принціпі можливо. Але яка феноминальна пам"ять!!! Який швидкий перехід під час друку з кирилиці на латиницю і зворотно, що це зовсім не забрало часу. Жодної машинальної помилки!!! ВИСНОВОК: відділ дезінфрпмації працює із заготовленими блоками тексту.Далебі. "А мені у неділю їхати знову в Тулузу (приблизно 120 км) та віддавати одному французу гроші за виконану на мою замовлення роботу…". Ймовірно перед дорогою і зустріччю резидентом потрібно виспатися?? Куди там. Я з обліківкою акурт попрощався: Додано: Нед 03 лис, 2024. Його прощальний допис: Додано: Нед 03 лис, 2024, і ЩЕ об: Додано: Нед 03 лис, 2024він блукає тенетами форуму з пролонгацією до: Додано: Нед 03 лис, 2024. То якби ж поспав перед дорогою за кермом годин вісім, але ні - служба вимагає жертовності, і обліківка Додано: Нед 03 лис, 2024- уже на роботі, далі Додано: Нед 03 лис, 2024- служба триває. Можливо, забув заклопотаний Акурт про намір відвідати Тулузу? ihorkyiv Повідомлень: 915 З нами з: 01.05.17 Подякував: 172 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 14:05 Re: Еміграція, заробітчанство В еміграції багато місць де емігранта може очікувати проблеми, які ніхто не планував: 18 травня 2023 року завершився договір між Україною і Казахстаном про визнання документів. І тепер дружину шефа не признають його дружиною, а дітей - дітьми і тепер треба робити апостиль, підтверджувати через консульство, а це не хоче робити Україна... Ось так чесний емігрант перетворюється на нелегала... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4049 З нами з: 29.07.22 Подякував: 725 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 14:07 13.02 - його нік знову світиться на гілці. Ймовірно, планшет переглядає за кермом дорогою до Тулузи? Яка працездатність, яка енергетична потенція!!!) Без сну другу добу. Напевно, у молодості добре відпочив на усе подальше життя. ihorkyiv Повідомлень: 915 З нами з: 01.05.17 Подякував: 172 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 14:20 ihorkyiv написав: 13.02 - його нік знову світиться на гілці. Ймовірно, планшет переглядає за кермом дорогою до Тулузи? Яка працездатність, яка енергетична потенція!!!) Без сну другу добу. Напевно, у молодості добре відпочив на усе подальше життя. 13.02 - його нік знову світиться на гілці.? Яка працездатність, яка енергетична потенція!!!) Без сну другу добу. Напевно, у молодості добре відпочив на усе подальше життя.

і не порушує ПДР і не порушує ПДР flyman

Повідомлень: 37111 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2424242524262427 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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