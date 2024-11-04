Да, сильно…
Ну як я і казав: «мама не горюй»!
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Додано: Нед 03 лис, 2024 15:10
Ця неділя обіцяє бути цікавою...
Недільний цирк запалює вогні!
На арені цирку нові персонажі...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 лис, 2024 15:12
akurt
якщо ви на форумі так довго, то взагалі мали б запам'ятати, що у вас помилковий час на форумі, тому що годинник перевели на зимовий час, а на форумі треба поміняти налаштування...
Додано: Нед 03 лис, 2024 15:14
Я теж про це подумав - десь є таке налаштування.
Подивлюся, дякую.
P.S. Подивився: там в налаштуваннях стояла "птичка" в пункті - "Чи діє зараз літній час?".
Прибрав - тепер у мене зараз 13:14, форум показує 14:14 - то є "Київський час".
Додано: Нед 03 лис, 2024 15:18
Агенте 007, не вносьте спонтанно корективи, заплутаєте завербованого неофіта - поламаєте усю операцію. Юстас.
Додано: Нед 03 лис, 2024 23:06
Штрирліц як не в будьоновці, то зі значком "1й розряд ГТО" на лацкані, або пов"язкою "дружинник"
Додано: Нед 03 лис, 2024 23:14
Пане Флаймане!
Я вам особисто ще в 2017 році - коли ви не прjсХХХрали ще в житті все на світі радив не тертися поруч із збоченцями.
Ну чому корисному ви можете набратися від зборченців? Tiільки дурні.
Вони ваші тонкого гумору - англійській анекдот - не сприймають, бо мозок не так влаштований.
Із небуття 2 листопада виліз один відомий збоченець-полювальник на неофітів з Києва.
Ви ж помітили: він полює на агентів ФСБ з 2017 року - ми його знаємо як облупленого - і до 2024 року - це за 7 (!) років не вполював жодного: повний Київ зрадників, наводчиків ракет, підпалювачів автівок ЗСУ, підпалювачів відділень "Укрпошта"...
А воно нещасне - все полює та полює. І ви вирішили потертися разом з таким... жах...
Як тільки виліз той задній збоченець, який скис ще в 2017 році - і праворуч із сміттєвого баку вилізли ще двоє відомих збоченців - смердять роками своїм звичним лайном.
Ну нашо воно вам особисто? Яку користь від смороду, лайна, гною та багна хочете отримати?
Додано: Нед 03 лис, 2024 23:53
Керівництво "мовних курсів" вирішило закріпити за вами нове "погоняло" Неофіт.
Доба завершується, часу обмаль. Тож припиняйте писати усіляку сторонню дурню і зосередьтеся на підготовці детального звіту про поїздку до Тулузи. Обсяг звітного тексту - простирадло букв на зразок першого (розширеного) варіанту спогадів про жирне студентське минуле з датою Нед 03 лис, 2024 11:02. Час на підготовку - 7 хвилин, перевірено емпіричним шляхом Нед 03 лис, 2024 11:09, вам лише треба застосувати свої феноменальні здібності. Час пішов.
Додано: Нед 03 лис, 2024 23:55
А що я говорив: субота та неділя 3 листопада буде цікавою: із небуття вилізла вся гидота. Зʼявилося нове «старе» обличчя - повна невдаха року 2017…
Цікаво, що всі - кияни.
Ні на що не натякаю.
Додано: Пон 04 лис, 2024 00:38
Навіщо ви постійно дописуєте і за хвилину видаляєте абзаци нісенітного тексту?? Діагноз: Impostor syndrome (синдром самозванця) - стан, коли думка інших про вашу компетентність вища за вашу впевненість у власних силах.
Облиште коливатися, зосередьтеся на звіті. Ви для нас дуже цінний об"єкт.
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