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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2426242724282429>
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 15:03

Да, сильно…
Ну як я і казав: «мама не горюй»!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 15:10

Ця неділя обіцяє бути цікавою...
Недільний цирк запалює вогні!
На арені цирку нові персонажі...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 15:12

akurt
якщо ви на форумі так довго, то взагалі мали б запам'ятати, що у вас помилковий час на форумі, тому що годинник перевели на зимовий час, а на форумі треба поміняти налаштування...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 15:14

Я теж про це подумав - десь є таке налаштування.
Подивлюся, дякую.

P.S. Подивився: там в налаштуваннях стояла "птичка" в пункті - "Чи діє зараз літній час?".
Прибрав - тепер у мене зараз 13:14, форум показує 14:14 - то є "Київський час".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 15:18

  Shaman написав:akurt
якщо ви на форумі так довго, то взагалі мали б запам'ятати, що у вас помилковий час на форумі, тому що годинник перевели на зимовий час, а на форумі треба поміняти налаштування...

Агенте 007, не вносьте спонтанно корективи, заплутаєте завербованого неофіта - поламаєте усю операцію. Юстас.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:06

  ihorkyiv написав:
  Shaman написав:akurt
якщо ви на форумі так довго, то взагалі мали б запам'ятати, що у вас помилковий час на форумі, тому що годинник перевели на зимовий час, а на форумі треба поміняти налаштування...

Агенте 007, не вносьте спонтанно корективи, заплутаєте завербованого неофіта - поламаєте усю операцію. Юстас.


Штрирліц як не в будьоновці, то зі значком "1й розряд ГТО" на лацкані, або пов"язкою "дружинник"

  akurt написав:в налаштуваннях стояла "птичка"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:14

Пане Флаймане!
Я вам особисто ще в 2017 році - коли ви не прjсХХХрали ще в житті все на світі радив не тертися поруч із збоченцями.
Ну чому корисному ви можете набратися від зборченців? Tiільки дурні.

Вони ваші тонкого гумору - англійській анекдот - не сприймають, бо мозок не так влаштований.
Із небуття 2 листопада виліз один відомий збоченець-полювальник на неофітів з Києва.
Ви ж помітили: він полює на агентів ФСБ з 2017 року - ми його знаємо як облупленого - і до 2024 року - це за 7 (!) років не вполював жодного: повний Київ зрадників, наводчиків ракет, підпалювачів автівок ЗСУ, підпалювачів відділень "Укрпошта"...
А воно нещасне - все полює та полює. І ви вирішили потертися разом з таким... жах...
Як тільки виліз той задній збоченець, який скис ще в 2017 році - і праворуч із сміттєвого баку вилізли ще двоє відомих збоченців - смердять роками своїм звичним лайном.

Ну нашо воно вам особисто? Яку користь від смороду, лайна, гною та багна хочете отримати?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:53

  akurt написав:Пане Флаймане!
Я вам особисто ще в 2017 році - коли ви не прjсХХХрали ще в житті все на світі радив не тертися поруч із збоченцями.
Ну чому корисному ви можете набратися від зборченців? Tiільки дурні.

Вони ваші тонкого гумору - англійській анекдот - не сприймають, бо мозок не так влаштований.
Із небуття 2 листопада виліз один відомий збоченець-полювальник на неофітів з Києва.
Ви ж помітили: він полює на агентів ФСБ з 2017 року - ми його знаємо як облупленого - і до 2024 року - це за 7 (!) років не вполював жодного: повний Київ зрадників, наводчиків ракет, підпалювачів автівок ЗСУ, підпалювачів відділень "Укрпошта"...
А воно нещасне - все полює та полює. І ви вирішили потертися разом з таким... жах...
Як тільки виліз той задній збоченець, який скис ще в 2017 році - і праворуч із сміттєвого баку вилізли ще двоє відомих збоченців - смердять роками своїм звичним лайном.

Ну нашо воно вам особисто? Яку користь від смороду, лайна, гною та багна хочете отримати?

Керівництво "мовних курсів" вирішило закріпити за вами нове "погоняло" Неофіт.
Доба завершується, часу обмаль. Тож припиняйте писати усіляку сторонню дурню і зосередьтеся на підготовці детального звіту про поїздку до Тулузи. Обсяг звітного тексту - простирадло букв на зразок першого (розширеного) варіанту спогадів про жирне студентське минуле з датою Нед 03 лис, 2024 11:02. Час на підготовку - 7 хвилин, перевірено емпіричним шляхом Нед 03 лис, 2024 11:09, вам лише треба застосувати свої феноменальні здібності. Час пішов.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 23:55

А що я говорив: субота та неділя 3 листопада буде цікавою: із небуття вилізла вся гидота. Зʼявилося нове «старе» обличчя - повна невдаха року 2017…
Цікаво, що всі - кияни.
Ні на що не натякаю.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 00:38

  akurt написав:А що я говорив: субота та неділя 3 листопада буде цікавою: із небуття вилізла вся гидота. Зʼявилося нове «старе» обличчя - повна невдаха року 2017…
Цікаво, що всі - кияни.
Ні на що не натякаю.

Навіщо ви постійно дописуєте і за хвилину видаляєте абзаци нісенітного тексту?? Діагноз: Impostor syndrome (синдром самозванця) - стан, коли думка інших про вашу компетентність вища за вашу впевненість у власних силах.
Облиште коливатися, зосередьтеся на звіті. Ви для нас дуже цінний об"єкт.
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