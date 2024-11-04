Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2426242724282429> Додано: Нед 03 лис, 2024 15:03 Да, сильно…

Ну як я і казав: «мама не горюй»! akurt

Повідомлень: 10280 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3787 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 15:10 Ця неділя обіцяє бути цікавою...

Недільний цирк запалює вогні!

На арені цирку нові персонажі... Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10280 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3787 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 15:12 akurt

якщо ви на форумі так довго, то взагалі мали б запам'ятати, що у вас помилковий час на форумі, тому що годинник перевели на зимовий час, а на форумі треба поміняти налаштування... Shaman

Повідомлень: 7255 З нами з: 29.09.19 Подякував: 687 раз. Подякували: 1519 раз. Профіль 1 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 15:14 Я теж про це подумав - десь є таке налаштування.

Подивлюся, дякую.



P.S. Подивився: там в налаштуваннях стояла "птичка" в пункті - "Чи діє зараз літній час?".

Прибрав - тепер у мене зараз 13:14, форум показує 14:14 - то є "Київський час". akurt

Повідомлень: 10280 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3787 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 15:18 Shaman написав: akurt

якщо ви на форумі так довго, то взагалі мали б запам'ятати, що у вас помилковий час на форумі, тому що годинник перевели на зимовий час, а на форумі треба поміняти налаштування... якщо ви на форумі так довго, то взагалі мали б запам'ятати, що у вас помилковий час на форумі, тому що годинник перевели на зимовий час, а на форумі треба поміняти налаштування...

Агенте 007, не вносьте спонтанно корективи, заплутаєте завербованого неофіта - поламаєте усю операцію. Юстас. Агенте 007, не вносьте спонтанно корективи, заплутаєте завербованого неофіта - поламаєте усю операцію. Юстас. ihorkyiv Повідомлень: 925 З нами з: 01.05.17 Подякував: 172 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 23:06 ihorkyiv написав: Shaman написав: akurt

якщо ви на форумі так довго, то взагалі мали б запам'ятати, що у вас помилковий час на форумі, тому що годинник перевели на зимовий час, а на форумі треба поміняти налаштування... якщо ви на форумі так довго, то взагалі мали б запам'ятати, що у вас помилковий час на форумі, тому що годинник перевели на зимовий час, а на форумі треба поміняти налаштування...

Агенте 007, не вносьте спонтанно корективи, заплутаєте завербованого неофіта - поламаєте усю операцію. Юстас. Агенте 007, не вносьте спонтанно корективи, заплутаєте завербованого неофіта - поламаєте усю операцію. Юстас.



Штрирліц як не в будьоновці, то зі значком "1й розряд ГТО" на лацкані, або пов"язкою "дружинник"



akurt написав: в налаштуваннях стояла "птичка" в налаштуваннях стояла "птичка" Штрирліц як не в будьоновці, то зі значком "1й розряд ГТО" на лацкані, або пов"язкою "дружинник" flyman

Повідомлень: 37124 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 23:14 Пане Флаймане!

Я вам особисто ще в 2017 році - коли ви не прjсХХХрали ще в житті все на світі радив не тертися поруч із збоченцями.

Ну чому корисному ви можете набратися від зборченців? Tiільки дурні.



Вони ваші тонкого гумору - англійській анекдот - не сприймають, бо мозок не так влаштований.

Із небуття 2 листопада виліз один відомий збоченець-полювальник на неофітів з Києва.

Ви ж помітили: він полює на агентів ФСБ з 2017 року - ми його знаємо як облупленого - і до 2024 року - це за 7 (!) років не вполював жодного: повний Київ зрадників, наводчиків ракет, підпалювачів автівок ЗСУ, підпалювачів відділень "Укрпошта"...

А воно нещасне - все полює та полює. І ви вирішили потертися разом з таким... жах...

Як тільки виліз той задній збоченець, який скис ще в 2017 році - і праворуч із сміттєвого баку вилізли ще двоє відомих збоченців - смердять роками своїм звичним лайном.



Ну нашо воно вам особисто? Яку користь від смороду, лайна, гною та багна хочете отримати? akurt

Повідомлень: 10280 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3787 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 23:53 akurt написав: Пане Флаймане!

Я вам особисто ще в 2017 році - коли ви не прjсХХХрали ще в житті все на світі радив не тертися поруч із збоченцями.

Ну чому корисному ви можете набратися від зборченців? Tiільки дурні.



Вони ваші тонкого гумору - англійській анекдот - не сприймають, бо мозок не так влаштований.

Із небуття 2 листопада виліз один відомий збоченець-полювальник на неофітів з Києва.

Ви ж помітили: він полює на агентів ФСБ з 2017 року - ми його знаємо як облупленого - і до 2024 року - це за 7 (!) років не вполював жодного: повний Київ зрадників, наводчиків ракет, підпалювачів автівок ЗСУ, підпалювачів відділень "Укрпошта"...

А воно нещасне - все полює та полює. І ви вирішили потертися разом з таким... жах...

Як тільки виліз той задній збоченець, який скис ще в 2017 році - і праворуч із сміттєвого баку вилізли ще двоє відомих збоченців - смердять роками своїм звичним лайном.



Ну нашо воно вам особисто? Яку користь від смороду, лайна, гною та багна хочете отримати? Пане Флаймане!Я вам особисто ще в 2017 році - коли вирадив не тертися поруч із збоченцями.Ну чому корисному ви можете набратися від зборченців? Tiільки дурні.Вони ваші тонкого гумору - англійській анекдот - не сприймають, бо мозок не так влаштований.Із небуття 2 листопада виліз один відомий збоченець-полювальник на неофітів з Києва.Ви ж помітили: він полює на агентів ФСБ з 2017 року - ми його знаємо як облупленого - і до 2024 року - це за 7 (!) років не вполював жодного: повний Київ зрадників, наводчиків ракет, підпалювачів автівок ЗСУ, підпалювачів відділень "Укрпошта"...А воно нещасне - все полює та полює.Як тільки виліз той задній збоченець, який скис ще в 2017 році - і праворуч із сміттєвого баку вилізли ще двоє відомих збоченців - смердять роками своїм звичним лайном.Ну нашо воно вам особисто? Яку користь від смороду, лайна, гною та багна хочете отримати?

Керівництво "мовних курсів" вирішило закріпити за вами нове "погоняло" Неофіт.

Доба завершується, часу обмаль. Тож припиняйте писати усіляку сторонню дурню і зосередьтеся на підготовці детального звіту про поїздку до Тулузи. Обсяг звітного тексту - простирадло букв на зразок першого (розширеного) варіанту спогадів про жирне студентське минуле з датою Нед 03 лис, 2024 11:02. Час на підготовку - 7 хвилин, перевірено емпіричним шляхом Нед 03 лис, 2024 11:09, вам лише треба застосувати свої феноменальні здібності. Час пішов. Керівництво "мовних курсів" вирішило закріпити за вами нове "погоняло" Неофіт.Доба завершується, часу обмаль. Тож припиняйте писати усіляку сторонню дурню і зосередьтеся на підготовці детального звіту про поїздку до Тулузи. Обсяг звітного тексту - простирадло букв на зразок першого (розширеного) варіанту спогадів про жирне студентське минуле з датою Нед 03 лис, 2024 11:02. Час на підготовку - 7 хвилин, перевірено емпіричним шляхом Нед 03 лис, 2024 11:09, вам лише треба застосувати свої феноменальні здібності. Час пішов. ihorkyiv Повідомлень: 925 З нами з: 01.05.17 Подякував: 172 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2024 23:55 А що я говорив: субота та неділя 3 листопада буде цікавою: із небуття вилізла вся гидота. Зʼявилося нове «старе» обличчя - повна невдаха року 2017…

Цікаво, що всі - кияни.

Ні на що не натякаю. akurt

Повідомлень: 10280 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3787 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 00:38 akurt написав: А що я говорив: субота та неділя 3 листопада буде цікавою: із небуття вилізла вся гидота. Зʼявилося нове «старе» обличчя - повна невдаха року 2017…

Цікаво, що всі - кияни.

Ні на що не натякаю. А що я говорив: субота та неділя 3 листопада буде цікавою: із небуття вилізла вся гидота. Зʼявилося нове «старе» обличчя - повна невдаха року 2017…Цікаво, що всі - кияни.Ні на що не натякаю.

Навіщо ви постійно дописуєте і за хвилину видаляєте абзаци нісенітного тексту?? Діагноз: Impostor syndrome (синдром самозванця) - стан, коли думка інших про вашу компетентність вища за вашу впевненість у власних силах.

Облиште коливатися, зосередьтеся на звіті. Ви для нас дуже цінний об"єкт. Навіщо ви постійно дописуєте і за хвилину видаляєте абзаци нісенітного тексту?? Діагноз: Impostor syndrome (синдром самозванця) - стан, коли думка інших про вашу компетентність вища за вашу впевненість у власних силах.Облиште коливатися, зосередьтеся на звіті. Ви для нас дуже цінний об"єкт. ihorkyiv Повідомлень: 925 З нами з: 01.05.17 Подякував: 172 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2426242724282429> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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