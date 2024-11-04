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Додано: Пон 04 лис, 2024 01:18
Час збіг. Висновок: обліківка АКУРТ без папірця/флешки з текстом, спродукованим цілим відділом дезінформації, нездатен створити нічого путнього, осмисленого, логічного. Таке враження, що на вечірньо-нічному чергуванні залишили курсанта-практиканта другого курсу академії ФСБ. Зранку на службу прийде начальник відділу - справжній Акурт ), і вирве Неофіту залишки мозку за тупість. Ну що ж, чекаємо на ранковий звіт про подорож до Тулузи від боса кацапських телепнів.
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