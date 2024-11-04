RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2426242724282429
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 01:18

Час збіг. Висновок: обліківка АКУРТ без папірця/флешки з текстом, спродукованим цілим відділом дезінформації, нездатен створити нічого путнього, осмисленого, логічного. Таке враження, що на вечірньо-нічному чергуванні залишили курсанта-практиканта другого курсу академії ФСБ. Зранку на службу прийде начальник відділу - справжній Акурт ), і вирве Неофіту залишки мозку за тупість. Ну що ж, чекаємо на ранковий звіт про подорож до Тулузи від боса кацапських телепнів.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 925
З нами з: 01.05.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2426242724282429
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1372)
04.11.2024 00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.