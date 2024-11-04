Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2427242824292430> Додано: Пон 04 лис, 2024 01:18 Час збіг. Висновок: обліківка АКУРТ без папірця/флешки з текстом, спродукованим цілим відділом дезінформації, нездатен створити нічого путнього, осмисленого, логічного. Таке враження, що на вечірньо-нічному чергуванні залишили курсанта-практиканта другого курсу академії ФСБ. Зранку на службу прийде начальник відділу - справжній Акурт ), і вирве Неофіту залишки мозку за тупість. Ну що ж, чекаємо на ранковий звіт про подорож до Тулузи від боса кацапських телепнів. ihorkyiv Повідомлень: 925 З нами з: 01.05.17 Подякував: 172 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 09:36 Re: Еміграція, заробітчанство Ну що, у Молдові якщо відкинути діаспору, то саме місцеві проголосували і проти ЄС, і проти Санду. Тут хтось думав емігрувати в Молдову, "щоб майже як вдома, не вчити нову мову і притому без війни")) Це те ж саме, що в Білорусь може бути. Або в Україну зразка 2004 року, коли з натяжкою і боєм вибрали західний курс, а потім на парламентських відбувся реванш совка і далі на наступних президентських виграв совковий кандидат.

П.с. Реально, я б на місці ЄС розглядав країни, в яких хоча б 3 цикла виборів підряд виграє прозахідний кандидат, а на референдумі мінімум 2/3 населення за це, а не 50% з хвостиком завдяки діаспорі The_Rebel

Повідомлень: 486 З нами з: 01.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 10:18 The_Rebel написав: Ну що, у Молдові якщо відкинути діаспору, то саме місцеві проголосували і проти ЄС, і проти Санду. Тут хтось думав емігрувати в Молдову, "щоб майже як вдома, не вчити нову мову і притому без війни")) Це те ж саме, що в Білорусь може бути. Або в Україну зразка 2004 року, коли з натяжкою і боєм вибрали західний курс, а потім на парламентських відбувся реванш совка і далі на наступних президентських виграв совковий кандидат.

П.с. Реально, я б на місці ЄС розглядав країни, в яких хоча б 3 цикла виборів підряд виграє прозахідний кандидат, а на референдумі мінімум 2/3 населення за це, а не 50% з хвостиком завдяки діаспорі Ну що, у Молдові якщо відкинути діаспору, то саме місцеві проголосували і проти ЄС, і проти Санду. Тут хтось думав емігрувати в Молдову, "щоб майже як вдома, не вчити нову мову і притому без війни")) Це те ж саме, що в Білорусь може бути. Або в Україну зразка 2004 року, коли з натяжкою і боєм вибрали західний курс, а потім на парламентських відбувся реванш совка і далі на наступних президентських виграв совковий кандидат.П.с. Реально, я б на місці ЄС розглядав країни, в яких хоча б 3 цикла виборів підряд виграє прозахідний кандидат, а на референдумі мінімум 2/3 населення за це, а не 50% з хвостиком завдяки діаспорі

Грузини і молдавани проголосували проти ЄС і за мирну, без війни, ліквідацію Грузії і Молдавії як держав. Грузини і молдавани проголосували проти ЄС і за мирну, без війни, ліквідацію Грузії і Молдавії як держав. Frant

Повідомлень: 23980 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1708 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 10:48 fox767676 написав: Letusrock написав: akurt написав: Приблизно в 1890-х роках Канада хотіла заселити «незаймані» землі Заходу, відібрані у корінних жителів. Тому він вербував селян із східноєвропейських країн. Приблизно в 1890-х роках Канада хотіла заселити «незаймані» землі Заходу, відібрані у корінних жителів. Тому він вербував селян із східноєвропейських країн.

на Закарпатті був бум еміграції в США та Канаду в 1890-х-1910-х. Цілими сімями виїзжали. Частина залишилась за океаном назавжди, частина повернулась з грошима, купляли землю, будували церкви.

Навіть принесли деякі американізми в місцеві діалекти, які ще донедавна використовувались (наприклад - амбрелла) на Закарпатті був бум еміграції в США та Канаду в 1890-х-1910-х. Цілими сімями виїзжали. Частина залишилась за океаном назавжди, частина повернулась з грошима, купляли землю, будували церкви.Навіть принесли деякі американізми в місцеві діалекти, які ще донедавна використовувались (наприклад - амбрелла)



я можу помилятися, ба в закарпатській етногеографії не сильний

але не менш вірогідним здається запозичення з румунської umbrelă я можу помилятися, ба в закарпатській етногеографії не сильнийале не менш вірогідним здається запозичення з румунської umbrelă

ті села де це використовують - вони далеко від румунії, біля словацького кордону. І з них дуже багато якраз виїзжало в Америку/Канаду. Деякі навіть в свідоцтвах про народження мали імена на американський манер, наприклад Петричко Мері (замість Марія) і т.д. ті села де це використовують - вони далеко від румунії, біля словацького кордону. І з них дуже багато якраз виїзжало в Америку/Канаду. Деякі навіть в свідоцтвах про народження мали імена на американський манер, наприклад Петричко Мері (замість Марія) і т.д. Letusrock Повідомлень: 1924 З нами з: 03.05.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 10:51 Frant написав: The_Rebel написав: Ну що, у Молдові якщо відкинути діаспору, то саме місцеві проголосували і проти ЄС, і проти Санду. Тут хтось думав емігрувати в Молдову, "щоб майже як вдома, не вчити нову мову і притому без війни")) Це те ж саме, що в Білорусь може бути. Або в Україну зразка 2004 року, коли з натяжкою і боєм вибрали західний курс, а потім на парламентських відбувся реванш совка і далі на наступних президентських виграв совковий кандидат.

П.с. Реально, я б на місці ЄС розглядав країни, в яких хоча б 3 цикла виборів підряд виграє прозахідний кандидат, а на референдумі мінімум 2/3 населення за це, а не 50% з хвостиком завдяки діаспорі Ну що, у Молдові якщо відкинути діаспору, то саме місцеві проголосували і проти ЄС, і проти Санду. Тут хтось думав емігрувати в Молдову, "щоб майже як вдома, не вчити нову мову і притому без війни")) Це те ж саме, що в Білорусь може бути. Або в Україну зразка 2004 року, коли з натяжкою і боєм вибрали західний курс, а потім на парламентських відбувся реванш совка і далі на наступних президентських виграв совковий кандидат.П.с. Реально, я б на місці ЄС розглядав країни, в яких хоча б 3 цикла виборів підряд виграє прозахідний кандидат, а на референдумі мінімум 2/3 населення за це, а не 50% з хвостиком завдяки діаспорі

Грузини і молдавани проголосували проти ЄС і за мирну, без війни, ліквідацію Грузії і Молдавії як держав. Грузини і молдавани проголосували проти ЄС і за мирну, без війни, ліквідацію Грузії і Молдавії як держав.

Де це молдавани проголосували проти ЄС?) Де це молдавани проголосували проти ЄС?) cherchiltank

Повідомлень: 1524 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 11:02 Re: Еміграція, заробітчанство cherchiltank написав: Де це молдавани проголосували проти ЄС?) Де це молдавани проголосували проти ЄС?)

якщо відняти діаспору (яка і так вже в ЄС), то фактично проголосували проти якщо відняти діаспору (яка і так вже в ЄС), то фактично проголосували проти Letusrock Повідомлень: 1924 З нами з: 03.05.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 11:38 Re: Еміграція, заробітчанство Letusrock написав: ті села де це використовують - вони далеко від румунії, біля словацького кордону. І з них дуже багато якраз виїзжало в Америку/Канаду. Деякі навіть в свідоцтвах про народження мали імена на американський манер, наприклад Петричко Мері (замість Марія) і т.д. ті села де це використовують - вони далеко від румунії, біля словацького кордону. І з них дуже багато якраз виїзжало в Америку/Канаду. Деякі навіть в свідоцтвах про народження мали імена на американський манер, наприклад Петричко Мері (замість Марія) і т.д.

Ого, не знав. "Амбрелу" чув переважно від мешканців Тячівського району, які якраз мають румунські корені, сам використовую "зонтик", яке принесли заробітчани десь з Бельгії, Голандії ще до Першої світової, але в кожному селі свої варіанти. Ого, не знав. "Амбрелу" чув переважно від мешканців Тячівського району, які якраз мають румунські корені, сам використовую "зонтик", яке принесли заробітчани десь з Бельгії, Голандії ще до Першої світової, але в кожному селі свої варіанти. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4052 З нами з: 29.07.22 Подякував: 726 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 11:43 Shaman написав: slonomag написав: Знакомый в Германии тоже залетел с налоговой и теперь не знает что делать. Приехал еще 2 года назад и как самый хитросделанный работал через укр ФОП. Теперь ему в компании сказали что все, оплата только на немецкий банк. Пошел в немецкую налоговую регаться как местный ФОП (хз как оно у них там называется), а ему сразу "а на что ты жил эти 2 года"? А он заезжал с 0 в кармане, никаких деклараций что сбережения какие-то были, ничего.



И теперь получается затык, показать справку с укр ФОПа он не может так как сразу насчитают неуплаченные налоги за эти 2 года + штрафы (а там 100к+ евро заработка, можно наверное и на криминал попасть), и сказать что жил на пособие тоже так как у него только аренда машины за 2 года на 20к евро набежала (он любитель новых ауди по 800евро/месяц) - будет явное не соответствие.



Так что вот так, если в планах зацепиться в новой стране, то надо сразу все делать по правильному. Иначе и через несколько лет может догнать, и еще больнее будет. Я просто смотрю на таких же хитрых в Испании, типа поработаю на ФОПе, а как буду квартиру покупать, то сразу все покажу и заведу деньги. Только никто не думает о том что в налоговую куча инфы стекается, и если ты жил в стране несколько лет, то потом просто взять и легализоваться не выйдет - будет 100500 вопросов. Знакомый в Германии тоже залетел с налоговой и теперь не знает что делать. Приехал еще 2 года назад и как самый хитросделанный работал через укр ФОП. Теперь ему в компании сказали что все, оплата только на немецкий банк. Пошел в немецкую налоговую регаться как местный ФОП (хз как оно у них там называется), а ему сразу "а на что ты жил эти 2 года"? А он заезжал с 0 в кармане, никаких деклараций что сбережения какие-то были, ничего.И теперь получается затык, показать справку с укр ФОПа он не может так как сразу насчитают неуплаченные налоги за эти 2 года + штрафы (а там 100к+ евро заработка, можно наверное и на криминал попасть), и сказать что жил на пособие тоже так как у него только аренда машины за 2 года на 20к евро набежала (он любитель новых ауди по 800евро/месяц) - будет явное не соответствие.Так что вот так, если в планах зацепиться в новой стране, то надо сразу все делать по правильному. Иначе и через несколько лет может догнать, и еще больнее будет. Я просто смотрю на таких же хитрых в Испании, типа поработаю на ФОПе, а как буду квартиру покупать, то сразу все покажу и заведу деньги. Только никто не думает о том что в налоговую куча инфы стекается, и если ты жил в стране несколько лет, то потом просто взять и легализоваться не выйдет - будет 100500 вопросов.

цікавий кейс. а він не виїздив, щоб не потрапити на податкове резидентство?



чи він ще й допомогу отримував? якщо отримував, то так, розірвуть. а якщо ні - треба якось вивчати, що там з подвійним оподаткуванням - в Україні він же податки платив, можливо є договір про запобігання подвійного оподаткування. цікавий кейс. а він не виїздив, щоб не потрапити на податкове резидентство?чи він ще й допомогу отримував? якщо отримував, то так, розірвуть. а якщо ні - треба якось вивчати, що там з подвійним оподаткуванням - в Україні він же податки платив, можливо є договір про запобігання подвійного оподаткування.

Так он же по ТЗ приехал, там всем автоматом ее давали. Жилье он не просил, никаких доп пособий не получал, но то что по умолчанию что-то около 300-500евро в месяц было ему успели начислить, хз сколько раз. Так что уже залет + договор о двойном налогооблажении подразумевает взаимозачет, тоесть например в Германии он должен был заплатить 30%, в Украине заплатил 5%, разницу 25% он все равно должен Германии. В Испании так же работает. И хз как в Германии, но в Испании ФОПы вообще не в счет - на них этот закон не распространяется.



Ну и в любом случае он должен был каждый год подавать декларации, то что он 2 года морозился, это уже штраф.



Недавно чувак в Испании считал на сколько он залетит если ему придется показать 22й год. Там получается с 60к он должен был заплатить 20к налогов + штраф несколько тысяч за то что во время не уведомил (до июня 23го года когда заполняется годовой отчет за предыдущий год) + несколько тысяч (% которые начисляются на сумму налогов которые ты не заплатил вовремя) - на круг 30к+ долга выходит. Я думаю в Германии так же.



Так что вот, как-то так. Зато Украине большой плюс - после окончания ТЗ когда дойдет дело до перехода на ВНЖ и придется вылазить на свет (как минимум поход в налоговую чтобы начать работать по правилам) все эти хитросделанные очень быстро узнают что они уже должны такую гору денег, что единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за ж*пу. Мечта Зеленского сбудется - вернется 70%+ беженцев аж бегом ) Так он же по ТЗ приехал, там всем автоматом ее давали. Жилье он не просил, никаких доп пособий не получал, но то что по умолчанию что-то около 300-500евро в месяц было ему успели начислить, хз сколько раз. Так что уже залет + договор о двойном налогооблажении подразумевает взаимозачет, тоесть например в Германии он должен был заплатить 30%, в Украине заплатил 5%, разницу 25% он все равно должен Германии. В Испании так же работает. И хз как в Германии, но в Испании ФОПы вообще не в счет - на них этот закон не распространяется.Ну и в любом случае он должен был каждый год подавать декларации, то что он 2 года морозился, это уже штраф.Недавно чувак в Испании считал на сколько он залетит если ему придется показать 22й год. Там получается с 60к он должен был заплатить 20к налогов + штраф несколько тысяч за то что во время не уведомил (до июня 23го года когда заполняется годовой отчет за предыдущий год) + несколько тысяч (% которые начисляются на сумму налогов которые ты не заплатил вовремя) - на круг 30к+ долга выходит. Я думаю в Германии так же.Так что вот, как-то так. Зато Украине большой плюс - после окончания ТЗ когда дойдет дело до перехода на ВНЖ и придется вылазить на свет (как минимум поход в налоговую чтобы начать работать по правилам) все эти хитросделанные очень быстро узнают что они уже должны такую гору денег, что единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за ж*пу. Мечта Зеленского сбудется - вернется 70%+ беженцев аж бегом ) slonomag Повідомлень: 563 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 136 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 11:45 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за

Це не єдина опція, є ще варіант емігрувати до умовної Грузії... Це не єдина опція, є ще варіант емігрувати до умовної Грузії... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4052 З нами з: 29.07.22 Подякував: 726 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 11:48 flyman написав: slonomag написав: Знакомый в Германии тоже залетел с налоговой и теперь не знает что делать. Приехал еще 2 года назад и как самый хитросделанный работал через укр ФОП. Теперь ему в компании сказали что все, оплата только на немецкий банк. Пошел в немецкую налоговую регаться как местный ФОП (хз как оно у них там называется), а ему сразу "а на что ты жил эти 2 года"? А он заезжал с 0 в кармане, никаких деклараций что сбережения какие-то были, ничего.



И теперь получается затык, показать справку с укр ФОПа он не может так как сразу насчитают неуплаченные налоги за эти 2 года + штрафы (а там 100к+ евро заработка, можно наверное и на криминал попасть), и сказать что жил на пособие тоже так как у него только аренда машины за 2 года на 20к евро набежала (он любитель новых ауди по 800евро/месяц) - будет явное не соответствие.



Так что вот так, если в планах зацепиться в новой стране, то надо сразу все делать по правильному. Иначе и через несколько лет может догнать, и еще больнее будет. Я просто смотрю на таких же хитрых в Испании, типа поработаю на ФОПе, а как буду квартиру покупать, то сразу все покажу и заведу деньги. Только никто не думает о том что в налоговую куча инфы стекается, и если ты жил в стране несколько лет, то потом просто взять и легализоваться не выйдет - будет 100500 вопросов. Знакомый в Германии тоже залетел с налоговой и теперь не знает что делать. Приехал еще 2 года назад и как самый хитросделанный работал через укр ФОП. Теперь ему в компании сказали что все, оплата только на немецкий банк. Пошел в немецкую налоговую регаться как местный ФОП (хз как оно у них там называется), а ему сразу "а на что ты жил эти 2 года"? А он заезжал с 0 в кармане, никаких деклараций что сбережения какие-то были, ничего.И теперь получается затык, показать справку с укр ФОПа он не может так как сразу насчитают неуплаченные налоги за эти 2 года + штрафы (а там 100к+ евро заработка, можно наверное и на криминал попасть), и сказать что жил на пособие тоже так как у него только аренда машины за 2 года на 20к евро набежала (он любитель новых ауди по 800евро/месяц) - будет явное не соответствие.Так что вот так, если в планах зацепиться в новой стране, то надо сразу все делать по правильному. Иначе и через несколько лет может догнать, и еще больнее будет. Я просто смотрю на таких же хитрых в Испании, типа поработаю на ФОПе, а как буду квартиру покупать, то сразу все покажу и заведу деньги. Только никто не думает о том что в налоговую куча инфы стекается, и если ты жил в стране несколько лет, то потом просто взять и легализоваться не выйдет - будет 100500 вопросов.

Ще один любитель культури Гьоте, та їдь в Балкани, Болгарію, Португалію, ну не хоче білих комірців Німеччина, то для чого відбирати роботу в порядних бургерів ? Ще один любитель культури Гьоте, та їдь в Балкани, Болгарію, Португалію, ну не хоче білих комірців Німеччина, то для чого відбирати роботу в порядних бургерів ?

Почему не хочет? Знакомая девочка с бывшей работы уже 2.5 года работает на немецкую компанию (ИТ), все официально, получает зп, платит честные 42% налогов, учит Б2. Вот вообще не сомневаюсь что никаких проблем у нее не будет ни с ВНЖ, ни с гражданством через пару лет (в Германии 5 лет до гражданства если не ошибаюсь). Человек честно переехал в марте 22го, компания сразу оформила ее в штат, все налоги уплачены, и никто ее не трогает. Почему не хочет? Знакомая девочка с бывшей работы уже 2.5 года работает на немецкую компанию (ИТ), все официально, получает зп, платит честные 42% налогов, учит Б2. Вот вообще не сомневаюсь что никаких проблем у нее не будет ни с ВНЖ, ни с гражданством через пару лет (в Германии 5 лет до гражданства если не ошибаюсь). Человек честно переехал в марте 22го, компания сразу оформила ее в штат, все налоги уплачены, и никто ее не трогает. slonomag Повідомлень: 563 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 136 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2427242824292430> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Faceless