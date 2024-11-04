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#<1 ... 2427242824292430 Додано: Пон 04 лис, 2024 11:50 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за

Це не єдина опція, є ще варіант емігрувати до умовної Грузії... Це не єдина опція, є ще варіант емігрувати до умовної Грузії...

Ну да, имел ввиду что в Европе уже врядли удасться остаться, так как догонит в любой стране, просто чуть позже. А так то да, латинская Америка примет всех, там стран много, на всех хватит ) Ну да, имел ввиду что в Европе уже врядли удасться остаться, так как догонит в любой стране, просто чуть позже. А так то да, латинская Америка примет всех, там стран много, на всех хватит ) slonomag Повідомлень: 563 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 136 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 11:51 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за

Це не єдина опція, є ще варіант емігрувати до умовної Грузії... Це не єдина опція, є ще варіант емігрувати до умовної Грузії...

Більшість грузинів, як і всі кавказці - це біосміття.

Агресивні, ліниві, неграмотні або напівграмотні. Більшість грузинів, як і всі кавказці - це біосміття.Агресивні, ліниві, неграмотні або напівграмотні. Frant

Повідомлень: 23980 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1708 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 12:10 Frant

Хз, я в Грузії бував і в гірських районах, і біля моря, а також працював один час в Чехії з 2-ма братами грузинами, а також тренувався в Києві з грузинами по боротьбі (майже всі кавказці сильні в ній), то враження було досить позитивне. Принаймні, в порівнянні з іншими кавказцями. До того ж - православні християни, як і ми. До росії таке ж ставлення приблизно як у нас було у 2014-2021рр. Хоча різні люди бувають і описаних вище повно The_Rebel

Повідомлень: 486 З нами з: 01.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 12:22 Letusrock написав: cherchiltank написав: Де це молдавани проголосували проти ЄС?) Де це молдавани проголосували проти ЄС?)

якщо відняти діаспору (яка і так вже в ЄС), то фактично проголосували проти якщо відняти діаспору (яка і так вже в ЄС), то фактично проголосували проти

Там в ЄС 20 відсотків громадян)

Головні вибори будуть через рік - в парламент Там в ЄС 20 відсотків громадян)Головні вибори будуть через рік - в парламент cherchiltank

Повідомлень: 1524 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 12:23 The_Rebel написав: Frant

Хз, я в Грузії бував і в гірських районах, і біля моря, а також працював один час в Чехії з 2-ма братами грузинами, а також тренувався в Києві з грузинами по боротьбі (майже всі кавказці сильні в ній), то враження було досить позитивне. Принаймні, в порівнянні з іншими кавказцями. До того ж - православні християни, як і ми. До росії таке ж ставлення приблизно як у нас було у 2014-2021рр. Хоча різні люди бувають і описаних вище повно Хз, я в Грузії бував і в гірських районах, і біля моря, а також працював один час в Чехії з 2-ма братами грузинами, а також тренувався в Києві з грузинами по боротьбі (майже всі кавказці сильні в ній), то враження було досить позитивне. Принаймні, в порівнянні з іншими кавказцями. До того ж - православні християни, як і ми. До росії таке ж ставлення приблизно як у нас було у 2014-2021рр. Хоча різні люди бувають і описаних вище повно

Послужив би ти з ними в радянській армії - знав би ціну, тим "братам" .

Всі кавказці - біосміття. Шашлики і кіно - це єдине, що вони вміють. Аби не працювати важко і багато. Послужив би ти з ними в радянській армії - знав би ціну, тим "братам"Всі кавказці - біосміття. Шашлики і кіно - це єдине, що вони вміють. Аби не працювати важко і багато. Frant

Повідомлень: 23980 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1708 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2427242824292430 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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