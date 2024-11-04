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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2427242824292430
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:50

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за

Це не єдина опція, є ще варіант емігрувати до умовної Грузії...

Ну да, имел ввиду что в Европе уже врядли удасться остаться, так как догонит в любой стране, просто чуть позже. А так то да, латинская Америка примет всех, там стран много, на всех хватит )
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:51

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за

Це не єдина опція, є ще варіант емігрувати до умовної Грузії...

Більшість грузинів, як і всі кавказці - це біосміття.
Агресивні, ліниві, неграмотні або напівграмотні.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:10

Frant
Хз, я в Грузії бував і в гірських районах, і біля моря, а також працював один час в Чехії з 2-ма братами грузинами, а також тренувався в Києві з грузинами по боротьбі (майже всі кавказці сильні в ній), то враження було досить позитивне. Принаймні, в порівнянні з іншими кавказцями. До того ж - православні християни, як і ми. До росії таке ж ставлення приблизно як у нас було у 2014-2021рр. Хоча різні люди бувають і описаних вище повно
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:22

  Letusrock написав:
  cherchiltank написав:Де це молдавани проголосували проти ЄС?)

якщо відняти діаспору (яка і так вже в ЄС), то фактично проголосували проти

Там в ЄС 20 відсотків громадян)
Головні вибори будуть через рік - в парламент
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:23

  The_Rebel написав:Frant
Хз, я в Грузії бував і в гірських районах, і біля моря, а також працював один час в Чехії з 2-ма братами грузинами, а також тренувався в Києві з грузинами по боротьбі (майже всі кавказці сильні в ній), то враження було досить позитивне. Принаймні, в порівнянні з іншими кавказцями. До того ж - православні християни, як і ми. До росії таке ж ставлення приблизно як у нас було у 2014-2021рр. Хоча різні люди бувають і описаних вище повно

Послужив би ти з ними в радянській армії - знав би ціну, тим "братам" :mrgreen: .
Всі кавказці - біосміття. Шашлики і кіно - це єдине, що вони вміють. Аби не працювати важко і багато.
Frant
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  #<1 ... 2427242824292430
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