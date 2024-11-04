Ну да, имел ввиду что в Европе уже врядли удасться остаться, так как догонит в любой стране, просто чуть позже. А так то да, латинская Америка примет всех, там стран много, на всех хватит )
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Додано: Пон 04 лис, 2024 11:50
Ну да, имел ввиду что в Европе уже врядли удасться остаться, так как догонит в любой стране, просто чуть позже. А так то да, латинская Америка примет всех, там стран много, на всех хватит )
Додано: Пон 04 лис, 2024 12:10
Frant
Хз, я в Грузії бував і в гірських районах, і біля моря, а також працював один час в Чехії з 2-ма братами грузинами, а також тренувався в Києві з грузинами по боротьбі (майже всі кавказці сильні в ній), то враження було досить позитивне. Принаймні, в порівнянні з іншими кавказцями. До того ж - православні християни, як і ми. До росії таке ж ставлення приблизно як у нас було у 2014-2021рр. Хоча різні люди бувають і описаних вище повно
Додано: Пон 04 лис, 2024 12:22
Додано: Пон 04 лис, 2024 13:21
От і виходить, що Санду буде правити населенням, що її не вибрало. І вести курсом в ЄС місцевих, які були проти ЄС. Бо у діаспори вже інші правителі, а курс в ЄС вони обрали особисто ногами
Додано: Пон 04 лис, 2024 13:28
Re: Еміграція, заробітчанство
П.с. Пам'ятаю, як я був посварився з друзями з Англії, які на той час вже багато років там жили, деякі вже отримали громадянство, але дуже топили за одного з кандидатів тут. Хоча точно знаю, що не планували і не планують ніколи повертатися. Хз чи є сенс давати голосувати людям, що виїхали на пмж (ще зрозумію, якщо просто на заробітки)
Додано: Пон 04 лис, 2024 14:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 04 лис, 2024 17:29
Re: Еміграція, заробітчанство
del
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Пон 04 лис, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лис, 2024 17:32
Можна з іспанії переїхати в улюблене місце влаймена на філіпіни.
2дол за квадрат, дівчата, кокоси - тільки ось виїзд кожні 3міс(точно не памятаю) на сусідній острів - хіба це життя?_____________________________________________________________________________________ Нагадую вашим знайомим що паспорт може закінчитися - до отримання нового громадянства, і якщо війна ще буде, а вона буде, то грузії не допоможуть. Там теж не так просто паспорт отримати певен на 90%. _____________________________________________________________________________________Може краще заплатити 22к евро(законних) і 2роки життя в іспанії підуть на громадянство.
Хоча, краще не підсказуйте людям які не хочуть) Ну попадуть вони в окоп - це значить що вірогідність попасти для вас - зменшується))) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ ЩО З ФОРУМОМ?
Додано: Пон 04 лис, 2024 17:45
Юридично, звісно, мають. Я про моральну частину питання. Наприклад, методом дедукції зменшимо вибірку - є група розвідників, які мають вибрати собі старшого поміж себе для якогось ризикового завдання. То чи мають право сзч-ники з цієї групи також брати участь? Або інший приклад - на якійсь вулиці хотять знести сквер і побудувати там нічний клуб, то чи етично голосувати за це тим, хто давно виїхав і не живе на цій вулиці, просто прописаний там?
Додано: Пон 04 лис, 2024 17:50
Re: Еміграція, заробітчанство
Тут я дивлюся багато ватного гівна переймаються молдавськими виборами)
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