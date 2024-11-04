Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2428242924302431 Додано: Пон 04 лис, 2024 18:35 slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав: Знакомый в Германии тоже залетел с налоговой и теперь не знает что делать. Приехал еще 2 года назад и как самый хитросделанный работал через укр ФОП. Теперь ему в компании сказали что все, оплата только на немецкий банк. Пошел в немецкую налоговую регаться как местный ФОП (хз как оно у них там называется), а ему сразу "а на что ты жил эти 2 года"? А он заезжал с 0 в кармане, никаких деклараций что сбережения какие-то были, ничего.



И теперь получается затык, показать справку с укр ФОПа он не может так как сразу насчитают неуплаченные налоги за эти 2 года + штрафы (а там 100к+ евро заработка, можно наверное и на криминал попасть), и сказать что жил на пособие тоже так как у него только аренда машины за 2 года на 20к евро набежала (он любитель новых ауди по 800евро/месяц) - будет явное не соответствие.



Так что вот так, если в планах зацепиться в новой стране, то надо сразу все делать по правильному. Иначе и через несколько лет может догнать, и еще больнее будет. Я просто смотрю на таких же хитрых в Испании, типа поработаю на ФОПе, а как буду квартиру покупать, то сразу все покажу и заведу деньги. Только никто не думает о том что в налоговую куча инфы стекается, и если ты жил в стране несколько лет, то потом просто взять и легализоваться не выйдет - будет 100500 вопросов. Знакомый в Германии тоже залетел с налоговой и теперь не знает что делать. Приехал еще 2 года назад и как самый хитросделанный работал через укр ФОП. Теперь ему в компании сказали что все, оплата только на немецкий банк. Пошел в немецкую налоговую регаться как местный ФОП (хз как оно у них там называется), а ему сразу "а на что ты жил эти 2 года"? А он заезжал с 0 в кармане, никаких деклараций что сбережения какие-то были, ничего.И теперь получается затык, показать справку с укр ФОПа он не может так как сразу насчитают неуплаченные налоги за эти 2 года + штрафы (а там 100к+ евро заработка, можно наверное и на криминал попасть), и сказать что жил на пособие тоже так как у него только аренда машины за 2 года на 20к евро набежала (он любитель новых ауди по 800евро/месяц) - будет явное не соответствие.Так что вот так, если в планах зацепиться в новой стране, то надо сразу все делать по правильному. Иначе и через несколько лет может догнать, и еще больнее будет. Я просто смотрю на таких же хитрых в Испании, типа поработаю на ФОПе, а как буду квартиру покупать, то сразу все покажу и заведу деньги. Только никто не думает о том что в налоговую куча инфы стекается, и если ты жил в стране несколько лет, то потом просто взять и легализоваться не выйдет - будет 100500 вопросов.

цікавий кейс. а він не виїздив, щоб не потрапити на податкове резидентство?



чи він ще й допомогу отримував? якщо отримував, то так, розірвуть. а якщо ні - треба якось вивчати, що там з подвійним оподаткуванням - в Україні він же податки платив, можливо є договір про запобігання подвійного оподаткування. цікавий кейс. а він не виїздив, щоб не потрапити на податкове резидентство?чи він ще й допомогу отримував? якщо отримував, то так, розірвуть. а якщо ні - треба якось вивчати, що там з подвійним оподаткуванням - в Україні він же податки платив, можливо є договір про запобігання подвійного оподаткування.

Так он же по ТЗ приехал, там всем автоматом ее давали. Жилье он не просил, никаких доп пособий не получал, но то что по умолчанию что-то около 300-500евро в месяц было ему успели начислить, хз сколько раз. Так что уже залет + договор о двойном налогооблажении подразумевает взаимозачет, тоесть например в Германии он должен был заплатить 30%, в Украине заплатил 5%, разницу 25% он все равно должен Германии. В Испании так же работает. И хз как в Германии, но в Испании ФОПы вообще не в счет - на них этот закон не распространяется.



Ну и в любом случае он должен был каждый год подавать декларации, то что он 2 года морозился, это уже штраф.



Недавно чувак в Испании считал на сколько он залетит если ему придется показать 22й год. Там получается с 60к он должен был заплатить 20к налогов + штраф несколько тысяч за то что во время не уведомил (до июня 23го года когда заполняется годовой отчет за предыдущий год) + несколько тысяч (% которые начисляются на сумму налогов которые ты не заплатил вовремя) - на круг 30к+ долга выходит. Я думаю в Германии так же.



Так что вот, как-то так. Зато Украине большой плюс - после окончания ТЗ когда дойдет дело до перехода на ВНЖ и придется вылазить на свет (как минимум поход в налоговую чтобы начать работать по правилам) все эти хитросделанные очень быстро узнают что они уже должны такую гору денег, что единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за ж*пу. Мечта Зеленского сбудется - вернется 70%+ беженцев аж бегом ) Так он же по ТЗ приехал, там всем автоматом ее давали. Жилье он не просил, никаких доп пособий не получал, но то что по умолчанию что-то около 300-500евро в месяц было ему успели начислить, хз сколько раз. Так что уже залет + договор о двойном налогооблажении подразумевает взаимозачет, тоесть например в Германии он должен был заплатить 30%, в Украине заплатил 5%, разницу 25% он все равно должен Германии. В Испании так же работает. И хз как в Германии, но в Испании ФОПы вообще не в счет - на них этот закон не распространяется.Ну и в любом случае он должен был каждый год подавать декларации, то что он 2 года морозился, это уже штраф.Недавно чувак в Испании считал на сколько он залетит если ему придется показать 22й год. Там получается с 60к он должен был заплатить 20к налогов + штраф несколько тысяч за то что во время не уведомил (до июня 23го года когда заполняется годовой отчет за предыдущий год) + несколько тысяч (% которые начисляются на сумму налогов которые ты не заплатил вовремя) - на круг 30к+ долга выходит. Я думаю в Германии так же.Так что вот, как-то так. Зато Украине большой плюс - после окончания ТЗ когда дойдет дело до перехода на ВНЖ и придется вылазить на свет (как минимум поход в налоговую чтобы начать работать по правилам) все эти хитросделанные очень быстро узнают что они уже должны такую гору денег, что единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за ж*пу. Мечта Зеленского сбудется - вернется 70%+ беженцев аж бегом )

В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються. В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються. flyman

Повідомлень: 37131 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 18:41 Re: Еміграція, заробітчанство І молдавськими, і польськими, і американськими, і не тільки виборами. Така тема гілки і в кого які інтереси - у когось це вибори, а у когось і гівно... The_Rebel

Повідомлень: 498 З нами з: 01.06.19 Подякував: 32 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 18:43 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Я про моральну частину питання. Я про моральну частину питання.

Ніколи не розумів цих "моральних сторін", а ще більше не розумів тих, хто очікує, що інші будуть їх дотримуватись. Опиратись слід на закон і на поркарання / винагороду за його (не)дотримання.

flyman написав: В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються. В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються.

Хіба? Податкове резиденство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв... Ніколи не розумів цих "моральних сторін", а ще більше не розумів тих, хто очікує, що інші будуть їх дотримуватись. Опиратись слід на закон і на поркарання / винагороду за його (не)дотримання.Хіба? Податкове резиденство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 04 лис, 2024 20:05, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4058 З нами з: 29.07.22 Подякував: 727 раз. Подякували: 515 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 18:56 Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: Я про моральну частину питання. Я про моральну частину питання.

Ніколи не розумів цих "моральних сторін", а ще більше не розумів тих, хто очікує, що інші будуть їх дотримуватись. Опиратись слід на закон і на поркарання / винагороду за його (не)дотримання. Ніколи не розумів цих "моральних сторін", а ще більше не розумів тих, хто очікує, що інші будуть їх дотримуватись. Опиратись слід на закон і на поркарання / винагороду за його (не)дотримання.

але оскільки закон вимагає дотримуватися правил, то чому не очікувати, що більшість їх буде дотримуватися. на цьому принципі побудований весь розвинений світ. довіра, але з вибірковою перевіркою та невідворотністю покарання у випадку порушень.



як на мене, це більше від людини залежить. порядна людина й від інших очікує порядної поведінки. а шахрай звісно вважає, що всі всіх дурять але оскільки закон вимагає дотримуватися правил, то чому не очікувати, що більшість їх буде дотримуватися. на цьому принципі побудований весь розвинений світ. довіра, але з вибірковою перевіркою та невідворотністю покарання у випадку порушень.як на мене, це більше від людини залежить. порядна людина й від інших очікує порядної поведінки. а шахрай звісно вважає, що всі всіх дурять Востаннє редагувалось Shaman в Пон 04 лис, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 7269 З нами з: 29.09.19 Подякував: 687 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 1 3 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 18:58 Дюрі-бачі написав: flyman написав: В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються. В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються.

Хіба? Податкове президенство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв... Хіба? Податкове президенство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв...

президенство ще не впровадили.



до речі, в такому випадку тоді потрібно півроку в одній країні, півроку в інший - а тиждень-два десь відпочити в третій. президенство ще не впровадили.до речі, в такому випадку тоді потрібно півроку в одній країні, півроку в інший - а тиждень-два десь відпочити в третій. Shaman

Повідомлень: 7269 З нами з: 29.09.19 Подякував: 687 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 1 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2024 19:50 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: півроку в інший - а тиждень-два десь відпочити в третій. півроку в інший - а тиждень-два десь відпочити в третій.

"цифрові кочівники" так і живуть.

Щоб Португальці не знімали податки, то потрібно зареєструватись як NHR і платити 5% ФОП в Україні, але заднім числом це не вийде... "цифрові кочівники" так і живуть.Щоб Португальці не знімали податки, то потрібно зареєструватись які платити 5% ФОП в Україні, але заднім числом це не вийде... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4058 З нами з: 29.07.22 Подякував: 727 раз. Подякували: 515 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2428242924302431 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt Хомякоид і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор