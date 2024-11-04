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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2024 18:43
The_Rebel написав:
Я про моральну частину питання.
Ніколи не розумів цих "моральних сторін", а ще більше не розумів тих, хто очікує, що інші будуть їх дотримуватись. Опиратись слід на закон і на поркарання / винагороду за його (не)дотримання.
flyman написав:
В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються.
Хіба? Податкове резиденство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 04 лис, 2024 20:05, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 18:56
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Я про моральну частину питання.
Ніколи не розумів цих "моральних сторін", а ще більше не розумів тих, хто очікує, що інші будуть їх дотримуватись. Опиратись слід на закон і на поркарання / винагороду за його (не)дотримання.
але оскільки закон вимагає дотримуватися правил, то чому не очікувати, що більшість їх буде дотримуватися. на цьому принципі побудований весь розвинений світ. довіра, але з вибірковою перевіркою та невідворотністю покарання у випадку порушень.
як на мене, це більше від людини залежить. порядна людина й від інших очікує порядної поведінки. а шахрай звісно вважає, що всі всіх дурять
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 04 лис, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 18:58
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються.
Хіба? Податкове президенство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв...
президенство ще не впровадили.
до речі, в такому випадку тоді потрібно півроку в одній країні, півроку в інший - а тиждень-два десь відпочити в третій.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 19:50
Shaman написав:
півроку в інший - а тиждень-два десь відпочити в третій.
"цифрові кочівники" так і живуть.
Щоб Португальці не знімали податки, то потрібно зареєструватись як NHR
і платити 5% ФОП в Україні, але заднім числом це не вийде...
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Додано: Пон 04 лис, 2024 20:54
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: flyman написав:
В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються.
Хіба? Податкове президенство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв...
президенство ще не впровадили.
до речі, в такому випадку тоді потрібно півроку в одній країні, півроку в інший - а тиждень-два десь відпочити в третій.
До речі, непоганий варіант, якщо не є метою в майбутньому отримувати громадянство/пенсію/соцдопомогу і тп, то треба вибрати 2 країни поруч і пару днів виїздити з обох) Наприклад, Відень/Братислава - буде зручно, хоча там кордону нема і ніхто не зрозуміє скільки днів у році було прожиток і чи не вважати людину вже резидентом
П.с. І з того що я знаю, то мої колеги в Братиславі взагалі вже там 3й рік, і ще ніхто до них з резидентством не приставав, живуть як ніби то у відпустці, платячи всі податки в Україні
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:07
А як щодо житла "цифрового кочівника"? Усюди залог за оренду втрачати (бо на 6 місяців не дуже й хочуть здавати - мінімум рік)? Та й майно якесь теж є так чи сяк. Навіть улюблене крісло та стіл до роботи, як мінімум.
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